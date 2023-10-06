Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер) после того, как россияне ударили по кафе в поселке Гроза на Харьковщине и убили 51 человека, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима ответная реакция. Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна прислать свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", - написал Уоллес.

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Напомним, 5 октября 51 человек, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по селу Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки по погибшему воину. Среди погибших – семья этого воина: жена, сын и невестка.