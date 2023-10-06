Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.
Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер) после того, как россияне ударили по кафе в поселке Гроза на Харьковщине и убили 51 человека, сообщает Цензор.НЕТ.
"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима ответная реакция. Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна прислать свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", - написал Уоллес.
Напомним, 5 октября 51 человек, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по селу Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки по погибшему воину. Среди погибших – семья этого воина: жена, сын и невестка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теж подумала, ну і як Маск після цього підтримуватиме *****?
Вихід у Вас, Шановно Німеччино, лише один - повна підтримка ЗСУ, у т.ч. надання Taurusів.
Послухайте мудру людину пана Воллеса!
Слава ЗСУ!
і до речі, репарації виплатили всім, крім України
от так буває але чомусь лиш з УКРАЇНОЮ
Тут ще б мали попрацювати і наші дипломати...але маєм те що маєм...
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710205056971116607 13 мин
Если бы союзники во 2-й мировой войне были такие, как сейчас НАТО и те кто дозировано помогают Украине, то Гитлер бы правил Рейхом и Землей.