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Новости Война
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Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

бен,уоллес

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер) после того, как россияне ударили по кафе в поселке Гроза на Харьковщине и убили 51 человека, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима ответная реакция. Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна прислать свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", - написал Уоллес.

Также читайте: Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus, - Bild

Напомним, 5 октября 51 человек, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по селу Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки по погибшему воину. Среди погибших – семья этого воина: жена, сын и невестка.

Автор: 

Германия (6955) крылатые ракеты (881) Харьковщина (5577) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+15
Воллес має рацію !!!
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06.10.2023 09:35
+8
Шановно Німеччино! Запамятайте - проковтнете звірства кацапів в Україні, у т.ч. у Грозовому, - отримаєте невдовзі кацапськими ракетами та бомбами по собі. Кацапи вже давно до Вас приміряються та ножі точять. І це не просто слова, а реальні наміри.
Вихід у Вас, Шановно Німеччино, лише один - повна підтримка ЗСУ, у т.ч. надання Taurusів.
Послухайте мудру людину пана Воллеса!
Слава ЗСУ!
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06.10.2023 09:50
+6
Не буде цього. Німці не Британці.
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06.10.2023 09:36
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Воллес має рацію !!!
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06.10.2023 09:35 Ответить
Воллес не залишає своєї підтримки та тривоги за Україну - соцмережа Маска саме те місце , де він міг вчасно про це заявити...
Теж подумала, ну і як Маск після цього підтримуватиме *****?
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06.10.2023 09:58 Ответить
Ему пох, он в США живёт..
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06.10.2023 10:12 Ответить
Має, але не дасть.
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06.10.2023 09:35 Ответить
Сподіваюсь що нададуть...
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06.10.2023 09:36 Ответить
Не буде цього. Німці не Британці.
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06.10.2023 09:36 Ответить
Вони і не думають про загрозу "можем повторіть", "на Берлін".
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06.10.2023 09:44 Ответить
Шановно Німеччино! Запамятайте - проковтнете звірства кацапів в Україні, у т.ч. у Грозовому, - отримаєте невдовзі кацапськими ракетами та бомбами по собі. Кацапи вже давно до Вас приміряються та ножі точять. І це не просто слова, а реальні наміри.
Вихід у Вас, Шановно Німеччино, лише один - повна підтримка ЗСУ, у т.ч. надання Taurusів.
Послухайте мудру людину пана Воллеса!
Слава ЗСУ!
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06.10.2023 09:50 Ответить
Для кацапів німці зараз це потенційна корова для доїння. А а уособлення зла зараз для них "фашісти" і "нацисти" це ми. У наступному підручнику своєї вигаданої історії вони точно напишуть, що другу світову війну розпочала Україна, нападом на СРСР.
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06.10.2023 10:05 Ответить
після десятків мільйонів людей вбитих гітлером, для німців 50 людей це ні про що.
і до речі, репарації виплатили всім, крім України
от так буває але чомусь лиш з УКРАЇНОЮ
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06.10.2023 09:54 Ответить
Може таки пан Шольц прийме єдине правильне рішення..?!
Тут ще б мали попрацювати і наші дипломати...але маєм те що маєм...
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06.10.2023 09:57 Ответить
Ну от і став Воллес на шлях виправлення після Амазону. І Шольць теж виправиться
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06.10.2023 10:07 Ответить
ослошольц мать твою давай ракеты *** ****...............................................................................
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06.10.2023 11:01 Ответить
Шольц ще не кастрував Тауруса до необхідного йому стану. Таурус ще може вбити якогось кацапа. А це ескалація.
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06.10.2023 11:16 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1710205056971116607 13 мин

Если бы союзники во 2-й мировой войне были такие, как сейчас НАТО и те кто дозировано помогают Украине, то Гитлер бы правил Рейхом и Землей.
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06.10.2023 11:30 Ответить
Нічого особливого. Просто канцлер очікує від дядька Сема поставки ЗСУ ATACMS, укупі з черговим стусаном під зад ..., і "Таурус" поїде до нас ...
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06.10.2023 12:28 Ответить
 
 