Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки, - Клименко. ВИДЕО

Российские войска нанесли удар по поселку Гроза Купянского района Харьковской области. Пострадали продуктовый магазин и кафе, где были поминки, 49 человек погибли.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет", - рассказал он.

Клименко добавил, что семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они на операционных столах.

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Правоохранителям уже удалось идентифицировать 29 тел, другие тела направили в экспертные учреждения Харькова.

Клименко уточнил, что чем именно был нанесен удар, пока неизвестно. Это могла быть ракета или авиабомба, но тип установят эксперты.

Он отметил, что в любом случае удар был очень точным, ведь помещения небольшие.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.