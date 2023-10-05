Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки, - Клименко. ВИДЕО
Российские войска нанесли удар по поселку Гроза Купянского района Харьковской области. Пострадали продуктовый магазин и кафе, где были поминки, 49 человек погибли.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет", - рассказал он.
Клименко добавил, что семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они на операционных столах.
Правоохранителям уже удалось идентифицировать 29 тел, другие тела направили в экспертные учреждения Харькова.
Клименко уточнил, что чем именно был нанесен удар, пока неизвестно. Это могла быть ракета или авиабомба, но тип установят эксперты.
Он отметил, что в любом случае удар был очень точным, ведь помещения небольшие.
Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.
Пожалуйста, подождите...
Ще довго будете нянькатись з затриманими навідниками?
Посадок мало? ровів?
СБУ! Ауууу!
Ваш выход.
Це прагматизм, його треба мати під час війни.
а це і є геноцид, знищення без причини
це визов тим хто забороняє використання їхньої зброї по території орків
Це вони винні що рашісти їх вбивають! Вони зібралися пом'янути- тому вони винні та їх вбивають.
Моськовська пропаганда завжди звинувачує українців.
Це ну ху&ло винен і загибелі українців.
Це не якась кацапська **** павела вогонь на кафе.
Це вони самі винні…
Так працюють моськовські тролі на цьому сайті.
Совок, який завжди звинувачує українців.
Бо мати український паспорт у кішені , чи бути « єтнічним українцем»,
це не означає бути Українцем-
Громадянином вільної України.
Кацапи суки. Але потрібно вчити населення як себе поводити. Не буде життя, як було раніше.
Потім оголосять«унічтожілі базу натовскіх найомніков»
І друге, 2 рік війни,чому в нас суспільство на порозі вибуху і злості.Бо люди вимагають справедливості і помсти. Загинуло 49 людей і дитинка,НЕГАЙНО !Повинен бути удар по російській території і по їх жителях і дітях щоб загинуло 150.
І мені плювати що скаже світ і як вони будуть виражати стурбованість.Бо наш народ ніхто не жаліє.А слухати їх ниття мені не цікаво.
Але ми цього не робимо бо ми гуманні бо ми людяні,це скажіть тим всим загиблим.А це війна.Нас вбивати і наші сім'ї можна а їх ні.
І тут орки луплять по мирняку по містам бо немає відповіді.Ми тир для розстрілу?Це війна чи ми мішені для тренувань?І ось тут вже рівень злості і справедливості йде на закипання.Ми будемо відповідати чи тільки роками по факту розберати завали і загиблих?Та сторона повина по повній пізнати що таке війна !
stels400 прав. Так войны не ведут и не выигрывают
Навіть якщо мета у фашистів була "побольшє крові", то телефони допомогли...
Це не для виправдання, інформація для роздумів щодо безпеки населення в не глубокому тилу. Болтун находка для шпіона/ телефон находка для врага і опасность для пользоватєля.
Нажаль на другому році життя...