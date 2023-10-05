РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12101 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
23 947 80
обстрел (25761) Харьковщина (5576) Клименко (365)

Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки, - Клименко. ВИДЕО

Российские войска нанесли удар по поселку Гроза Купянского района Харьковской области. Пострадали продуктовый магазин и кафе, где были поминки, 49 человек погибли.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет", - рассказал он.

Клименко добавил, что семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они на операционных столах.

Смотрите также: 48 человек, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза Харьковской области. ФОТОрепортаж

Правоохранителям уже удалось идентифицировать 29 тел, другие тела направили в экспертные учреждения Харькова.

Клименко уточнил, что чем именно был нанесен удар, пока неизвестно. Это могла быть ракета или авиабомба, но тип установят эксперты.

Он отметил, что в любом случае удар был очень точным, ведь помещения небольшие.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+65
Тобто, хтось здав.
Ще довго будете нянькатись з затриманими навідниками?
Посадок мало? ровів?
показать весь комментарий
05.10.2023 16:53
+41
Таке навіть ІГІЛ соромився робити...
показать весь комментарий
05.10.2023 16:54
+39
Это какая то местная **** навела рашистов, передала координаты поминок!

СБУ! Ауууу!
Ваш выход.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, хтось здав.
Ще довго будете нянькатись з затриманими навідниками?
Посадок мало? ровів?
показать весь комментарий
05.10.2023 16:53 Ответить
Это какая то местная **** навела рашистов, передала координаты поминок!

СБУ! Ауууу!
Ваш выход.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:02 Ответить
Наразі у нас війна. Не всюду є ППО , а іноді навіть з ППО щось все одно прилітає... тому безпека має бути обов'язково, - не треба людям скупчуватись... навіть якщо помінки... тому що тепер - 50 помінок замість 1.
Це прагматизм, його треба мати під час війни.
показать весь комментарий
05.10.2023 23:39 Ответить
В Україні повно кацапів з довідками на проживання, і ніхто їх навіть не перевіряє. Через кордон може заїхати і виїхати будь-яка бурятська мерзота. А скільки цих виродків отримали громадянство вже під час війни? Для початку всі падли з курячим паспортом або проживанням в козлостані до 23 року ( хоч би) які не воюють в українській армії повинні бути депортовані нах.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:02 Ответить
Так кадирівці недавно так доїхали до Бучанського району, сіли на потяг на расеї і з пересадками доїхали аж в Киїівську область.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:07 Ответить
Скільки з українськими паспортами московських покидьків....
показать весь комментарий
05.10.2023 17:15 Ответить
Ооо ні, він не радикальний, він телепень , що не володіє критичним мисленням. І ті , хто лайкнули його маячню, недалеко від нього втекли.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:42 Ответить
Коли в тебе хтось загине, тоді будеш критично мислити мерзота кацапська. Іди дрістовіча дивись, він також любе захищати нє в чьом нє вінаватих рускіх.
показать весь комментарий
05.10.2023 22:42 Ответить
Кацап повинен жити в кацапії, там місце для виродків цієї популяції.
показать весь комментарий
05.10.2023 22:45 Ответить
100% якась курвота дала точні коорденати
а це і є геноцид, знищення без причини
це визов тим хто забороняє використання їхньої зброї по території орків
показать весь комментарий
05.10.2023 17:12 Ответить
Скажуть цапи , що вдарили по центру прийняття рішень!
показать весь комментарий
05.10.2023 17:47 Ответить
Таке навіть ІГІЛ соромився робити...
показать весь комментарий
05.10.2023 16:54 Ответить
Все кацапы - гнилые. Сами не живут другим не дают.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:02 Ответить
Ну ми ж не херачимо лаптєногиг у відповідь..
показать весь комментарий
05.10.2023 16:56 Ответить
мирняк - ні, військових - так
показать весь комментарий
05.10.2023 16:57 Ответить
А зря. Вжарить бы хаймарсом по центру блетгорода
показать весь комментарий
05.10.2023 17:00 Ответить
Після цього на Заході почнуть говорити, що ми такі самі терористи, як рашка і припинять допомогу. Я
показать весь комментарий
05.10.2023 17:05 Ответить
Интересно этим погибшим легше теперь будет, что на западе скажут что зеля маладеца и не терарист?
показать весь комментарий
05.10.2023 17:06 Ответить
На Западі не тільки скажуть, але і припинять допомогу, цього всякі муділи і прагнуть
показать весь комментарий
05.10.2023 17:14 Ответить
Загиблим вже не стане ні важче, ні легше. А живим українцям без західної допомоги стане важче, бо рашка без особливих проблем окупує всю Україну
показать весь комментарий
05.10.2023 17:25 Ответить
Зря. Нациків херачили всіх підряд. А так параша не відчуває нічого
показать весь комментарий
05.10.2023 17:38 Ответить
ссуки
показать весь комментарий
05.10.2023 16:56 Ответить
Знали, що там багато людей, значить хтось з односельців і здав.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:00 Ответить
Там недалеко від лінії фронту, кацапи могли засікти скупчення мобілок, хоча удар дуже точний, тому думаю, що якась падаль радіомаяк підкинула.
показать весь комментарий
05.10.2023 19:31 Ответить
Оце пом'янули... Може, досить жити за мирним часом, коли війна та ще й у зоні враження? Власне, навіть і не в зоні, бо якось знову розслабились, як з 15-го року - нас прийшли знищити. І нищать...
показать весь комментарий
05.10.2023 17:01 Ответить
Кацап, знову звинуватив українців!

Це вони винні що рашісти їх вбивають! Вони зібралися пом'янути- тому вони винні та їх вбивають.

Моськовська пропаганда завжди звинувачує українців.

Це ну ху&ло винен і загибелі українців.

Це не якась кацапська **** павела вогонь на кафе.
Це вони самі винні…

Так працюють моськовські тролі на цьому сайті.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:18 Ответить
По перше, я - не кацап, я - українець. По друге, а як так та "кацапська ****", що навела удар, прикидалась українцем? І ніхто того не помічав? І усі братались-родичались? А тепер кацапи винні? Так, вони винні, але і ми винні, що такі сліпі і глухі, що піддаємось пропаганді, що неосвічені і дурнуваті - пішли на шару вип'ємо-пом'янемо. Пом'янули...
показать весь комментарий
05.10.2023 17:24 Ответить
Ти не українець- ти кацап.
Совок, який завжди звинувачує українців.

Бо мати український паспорт у кішені , чи бути « єтнічним українцем»,

це не означає бути Українцем-

Громадянином вільної України.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:46 Ответить
За такою логікою наша влада не винна в здачі півдня. Адже це кацапи напали, вони окупанти і тому тільки вони винні. Так виходить??
показать весь комментарий
05.10.2023 17:29 Ответить
все так, але мають бути обмеження для проведення масових заходів. Як офіційно, так і у голові кожного! особливо у таких прифронтових районах
показать весь комментарий
05.10.2023 18:46 Ответить
37 км від лінії фронту. Скоріш за все КАБ. Засобів виявлення та ураження не вистача моніторити всю довжину лінії фронту. Десь у політичному вирії летять F-16. З теплом прилетять.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:03 Ответить
Та КАБ ніби не настільки точний. Можливо була якась дорога високоточна ракета, ждун здав ціль, і що там багато людей, і вирішили бити без шансів уже.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:28 Ответить
на КАБі стоїть лазерна ГСН. Якщо мало місце зовнішне цілевказання, то можливе кругове відхилення може становити навіть декілька метрів.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:34 Ответить
Я в курсі. Але поки ці КАБи як влучають, так і летять чи не хто зна куди. Вони не відпрацьовані, на відміну від дорогого Іскандера.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:40 Ответить
"хтознакуди" вони летять якщо задіяна інерційна система наведення, а якщо є зовнішне цілевказання для флюгерної лазерної ГСН, то вони попадають досить точно.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:45 Ответить
МВС пише, що попередньо це міг бути Іскандер
показать весь комментарий
05.10.2023 17:33 Ответить
у даному випадку МВС буде писати те, що дозволить прикрити будь-який пройоб. Тому напишуть що по селу, де населення залишилось триста осіб, відстріляись Іскандерами.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:41 Ответить
В даному не випадку не зовсім по селу, загинуло 50 людей, переважна більшість були в будівлі. Чи можлива ціль для дорогого Іскандера? Та хз, можливо навідник сказав, що там буде море військових.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:50 Ответить
ви розумієте що таке зовнішнє цілевказання для лазерної ГСН КАБа? як це просто\складно, дорого\дешево?
показать весь комментарий
05.10.2023 18:18 Ответить
Я про те, що це не КАБ був у першу чергу.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:09 Ответить
так, це моє припущення, бо КАБ на два порядки дешевше ракети "іскандер".
показать весь комментарий
05.10.2023 20:11 Ответить
А чи не загиблого військового саме там поминали ? Якщо так, то точно міг бути навідник з місцевих зрадників.
показать весь комментарий
05.10.2023 19:39 Ответить
та все може бути..
показать весь комментарий
05.10.2023 20:34 Ответить
Те, що кацапи не люди це давно зрозуміло. Але ось чому у нас не виконується закон про воєнний стан де заборонені массові зібрання людей ? І це не тільки там, він ніде не виконується.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:09 Ответить
А в нас зараз навіть не воєнний стан, а воєнне положення. Зеленський не продовжив воєнний стан. В нас по бидломарафону ***** всяка, замість того щоб інформувати населення,як себе поводити. Це треба на всіх каналах трубити. Може тоді дійде. Свідомих мало, люди забивають болт на безпеку, а пронесе, то скимось не зімною.
Кацапи суки. Але потрібно вчити населення як себе поводити. Не буде життя, як було раніше.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:28 Ответить
Якась **** навела,це 100 %.Для чого???
показать весь комментарий
05.10.2023 17:12 Ответить
А просто так, по-приколу, бо його не закликали, йому обломалось... Таких виродків знаєш скільки...
показать весь комментарий
05.10.2023 17:36 Ответить
а для чого в 32-33 роках все зерно забирали а перед цим в сибирь депортували млни людей --- монархисты , большевики , комунисты , рашисты-нацисты ***** двуногого и алкогольного эпилептика медведева , пропогандоны в телевизоре --- всю эту шайку опг в кремле бьют припадки от одной мысли что УКРАИНА выскочит из 350 летних ,,братских,, обьятий --- не помню кто то сказал в 91 году ,,без УКРАИНЫ нет советского союза ,, и нет и не будет вяликой россии если продолжить цитату --- эти выродки прекратят нас бомбить только когда в ********* начнутся бунты и реальная борьба за независимость республик и розвал *********** рейха
показать весь комментарий
05.10.2023 17:50 Ответить
Ось тому всю рашиську паскуду треба знищувати включаючи і пропагандонів ,на жаль в нас дуже погано ведется інформаційна політика ,все подаєтся ніби нічого не сталося ,замість того що б розкривати всю сутність рашиської орди і здичавілого нациського "русского мира" , це терористи, злочинці,які прийшли убивати ,руйнувати і грабувати це кати українського народу ,це навіть гірше фашистів ,тому смерть рашиським окупантам і всі хто підтримує варварську орду.
показать весь комментарий
05.10.2023 17:22 Ответить
Ну ніяк той нарід не втямить, що то насправді війна, а з протилежного боку дика орда, яка плювала, що там мирні люди, що там поминки. А поряд, по-сусідству продажна мерзота, яка наведе. Ну що, вже так кортіло того випити-закусити? Ну і як? О-то пом`янули...
показать весь комментарий
05.10.2023 17:35 Ответить
Не обов'язково наводка.Єсть гугл-карти,на яких все позначено.Вибрали більш-менш велику будівлю і шарахнули.У них таке завдання побільше нас знищити і зруйнувати медзаклади,садочки,школи.
Потім оголосять«унічтожілі базу натовскіх найомніков»
показать весь комментарий
05.10.2023 17:40 Ответить
Все ж потрібно розуміти, що це класичний удар "по наводці". Хто дав наводку -довго думати не треба, бо найімовірніше то був оператор московитського орлана, можливо навіть монголоїд, а його командування вирішило за своєю збоченою логікою, що ціль жирна.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:59 Ответить
желаю русне чтобы на них скинули сотню ядерных бомб,чтобы там всё выжгло и не осталось ни живых не мёртвых!!!!!будьте вы прокляты нацистские мрази!!!!!
показать весь комментарий
05.10.2023 17:41 Ответить
Все розумію ,але робити поминки і скупчення великої кількості народу в прифронтовій зоні це ціль для ворога.Співчуття сім'ям загиблих.
І друге, 2 рік війни,чому в нас суспільство на порозі вибуху і злості.Бо люди вимагають справедливості і помсти. Загинуло 49 людей і дитинка,НЕГАЙНО !Повинен бути удар по російській території і по їх жителях і дітях щоб загинуло 150.
І мені плювати що скаже світ і як вони будуть виражати стурбованість.Бо наш народ ніхто не жаліє.А слухати їх ниття мені не цікаво.
Але ми цього не робимо бо ми гуманні бо ми людяні,це скажіть тим всим загиблим.А це війна.Нас вбивати і наші сім'ї можна а їх ні.
І тут орки луплять по мирняку по містам бо немає відповіді.Ми тир для розстрілу?Це війна чи ми мішені для тренувань?І ось тут вже рівень злості і справедливості йде на закипання.Ми будемо відповідати чи тільки роками по факту розберати завали і загиблих?Та сторона повина по повній пізнати що таке війна !
показать весь комментарий
05.10.2023 17:57 Ответить
"Повинен бути удар по російській території..." Аи чим "ударять"? Давай тобою ляснем. Незабаром дулями стріляти будемо.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:18 Ответить
Сама арта б'є на 40 плюс км .не потрібно мені вішати маячню нема чим вдарити це для бабусь біля ганку
показать весь комментарий
05.10.2023 20:16 Ответить
Світ нічого не скаже, світ відключить допомогу будь яку і тоді мамкині радикали будуть на місяць вити.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:23 Ответить
Якби світ хотів він би давно від данс відмовився.Нас 2 рік вбивають а ми все хороших граємось.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:14 Ответить
Тому і не відмовляються, що ми не стали відморозками.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:39 Ответить
ждут когда украинцы закончатся и проблема решится сама собой.
stels400 прав. Так войны не ведут и не выигрывают
показать весь комментарий
06.10.2023 00:55 Ответить
мы можем ударить своими снарядами. И должны
показать весь комментарий
06.10.2023 00:53 Ответить
Поки ми шибки кацапам дронами вибиваємо у московських бізнес-центрах вночі, коли там нікого нема, вони вдень спокійно вбивають наших старих та дітей... Будьте ви прокляті, москальські виродки, до останнього вашого коліна!!!!! і разом з вами вся та офісно-президентська пята колона, завдяки якій Україна зараз просто немає чим адекватно відповісти кацапам на геноцид ...
показать весь комментарий
05.10.2023 18:02 Ответить
Смерть, тiльки смерть *************!
показать весь комментарий
05.10.2023 18:08 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 18:11 Ответить
При попытке судить наводчиков, судей расстреливать вместе с ними.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:16 Ответить
Сейчас Абдристович снова будет оправдывать русню что это была украинская ракета ПВО
показать весь комментарий
05.10.2023 18:22 Ответить
Зібралися, і у всіх телефони -радіомаяки, і їх, можливо приняли за ... і вдарили...
Навіть якщо мета у фашистів була "побольшє крові", то телефони допомогли...

Це не для виправдання, інформація для роздумів щодо безпеки населення в не глубокому тилу. Болтун находка для шпіона/ телефон находка для врага і опасность для пользоватєля.

Нажаль на другому році життя...
показать весь комментарий
05.10.2023 18:33 Ответить
це нам показали, яким чином можна домовитись... десь посередині.
показать весь комментарий
06.10.2023 03:50 Ответить
******** кацапські. Україні потрібно брати приклад з Ізраілю і знищувати військових злочинців навіть після війни і на території рашкі.
показать весь комментарий
06.10.2023 22:37 Ответить
 
 