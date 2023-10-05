Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому були поминки, - Клименко. ВIДЕО
Російські війська завдали удару по селищу Гроза Куп’янського району Харківської області. Постраждали продуктовий магазин та кафе, де були поминки, 49 осіб загинуло.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це був магазин, поряд кафе. У магазині були місцеві жителі, місцеві були і в кафе, де проходили поминки за місцевим односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинуло, серед них дівчинка 6 років", - розповів він.
Клименко додав, що семеро людей дістали тяжкі поранення, зараз вони на операційних столах.
Правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати 29 тіл, інші тіла направили до експертних закладів Харкова.
Клименко уточнив, що чим саме було завдано удару, поки що невідомо. Це могла бути ракета чи авіабомба, але тип встановлять експерти.
Він зауважив, що в будь-якому разі удар був вкрай точним, адже приміщення невеликі.
Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.
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Ще довго будете нянькатись з затриманими навідниками?
Посадок мало? ровів?
СБУ! Ауууу!
Ваш выход.
Це прагматизм, його треба мати під час війни.
а це і є геноцид, знищення без причини
це визов тим хто забороняє використання їхньої зброї по території орків
Це вони винні що рашісти їх вбивають! Вони зібралися пом'янути- тому вони винні та їх вбивають.
Моськовська пропаганда завжди звинувачує українців.
Це ну ху&ло винен і загибелі українців.
Це не якась кацапська **** павела вогонь на кафе.
Це вони самі винні…
Так працюють моськовські тролі на цьому сайті.
Совок, який завжди звинувачує українців.
Бо мати український паспорт у кішені , чи бути « єтнічним українцем»,
це не означає бути Українцем-
Громадянином вільної України.
Кацапи суки. Але потрібно вчити населення як себе поводити. Не буде життя, як було раніше.
Потім оголосять«унічтожілі базу натовскіх найомніков»
І друге, 2 рік війни,чому в нас суспільство на порозі вибуху і злості.Бо люди вимагають справедливості і помсти. Загинуло 49 людей і дитинка,НЕГАЙНО !Повинен бути удар по російській території і по їх жителях і дітях щоб загинуло 150.
І мені плювати що скаже світ і як вони будуть виражати стурбованість.Бо наш народ ніхто не жаліє.А слухати їх ниття мені не цікаво.
Але ми цього не робимо бо ми гуманні бо ми людяні,це скажіть тим всим загиблим.А це війна.Нас вбивати і наші сім'ї можна а їх ні.
І тут орки луплять по мирняку по містам бо немає відповіді.Ми тир для розстрілу?Це війна чи ми мішені для тренувань?І ось тут вже рівень злості і справедливості йде на закипання.Ми будемо відповідати чи тільки роками по факту розберати завали і загиблих?Та сторона повина по повній пізнати що таке війна !
stels400 прав. Так войны не ведут и не выигрывают
Навіть якщо мета у фашистів була "побольшє крові", то телефони допомогли...
Це не для виправдання, інформація для роздумів щодо безпеки населення в не глубокому тилу. Болтун находка для шпіона/ телефон находка для врага і опасность для пользоватєля.
Нажаль на другому році життя...