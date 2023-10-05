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обстріл (27076) Харківщина (6053) Клименко (283)

Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому були поминки, - Клименко. ВIДЕО

Російські війська завдали удару по селищу Гроза Куп’янського району Харківської області. Постраждали продуктовий магазин та кафе, де були поминки, 49 осіб загинуло.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це був магазин, поряд кафе. У магазині були місцеві жителі, місцеві були і в кафе, де проходили поминки за місцевим односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинуло, серед них дівчинка 6 років", - розповів він.

Клименко додав, що семеро людей дістали тяжкі поранення, зараз вони на операційних столах.

Правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати 29 тіл, інші тіла направили до експертних закладів Харкова.

Клименко уточнив, що чим саме було завдано удару, поки що невідомо. Це могла бути ракета чи авіабомба, але тип встановлять експерти.

Він зауважив, що в будь-якому разі удар був вкрай точним, адже приміщення невеликі. 

Дивіться: 49 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.
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Топ коментарі
+65
Тобто, хтось здав.
Ще довго будете нянькатись з затриманими навідниками?
Посадок мало? ровів?
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05.10.2023 16:53
+41
Таке навіть ІГІЛ соромився робити...
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05.10.2023 16:54
+39
Это какая то местная **** навела рашистов, передала координаты поминок!

СБУ! Ауууу!
Ваш выход.
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05.10.2023 17:02
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Тобто, хтось здав.
Ще довго будете нянькатись з затриманими навідниками?
Посадок мало? ровів?
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05.10.2023 16:53 Відповісти
Это какая то местная **** навела рашистов, передала координаты поминок!

СБУ! Ауууу!
Ваш выход.
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05.10.2023 17:02 Відповісти
Наразі у нас війна. Не всюду є ППО , а іноді навіть з ППО щось все одно прилітає... тому безпека має бути обов'язково, - не треба людям скупчуватись... навіть якщо помінки... тому що тепер - 50 помінок замість 1.
Це прагматизм, його треба мати під час війни.
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05.10.2023 23:39 Відповісти
В Україні повно кацапів з довідками на проживання, і ніхто їх навіть не перевіряє. Через кордон може заїхати і виїхати будь-яка бурятська мерзота. А скільки цих виродків отримали громадянство вже під час війни? Для початку всі падли з курячим паспортом або проживанням в козлостані до 23 року ( хоч би) які не воюють в українській армії повинні бути депортовані нах.
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05.10.2023 17:02 Відповісти
Так кадирівці недавно так доїхали до Бучанського району, сіли на потяг на расеї і з пересадками доїхали аж в Киїівську область.
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05.10.2023 17:07 Відповісти
Скільки з українськими паспортами московських покидьків....
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05.10.2023 17:15 Відповісти
Ооо ні, він не радикальний, він телепень , що не володіє критичним мисленням. І ті , хто лайкнули його маячню, недалеко від нього втекли.
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05.10.2023 20:42 Відповісти
Коли в тебе хтось загине, тоді будеш критично мислити мерзота кацапська. Іди дрістовіча дивись, він також любе захищати нє в чьом нє вінаватих рускіх.
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05.10.2023 22:42 Відповісти
Кацап повинен жити в кацапії, там місце для виродків цієї популяції.
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05.10.2023 22:45 Відповісти
100% якась курвота дала точні коорденати
а це і є геноцид, знищення без причини
це визов тим хто забороняє використання їхньої зброї по території орків
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05.10.2023 17:12 Відповісти
Скажуть цапи , що вдарили по центру прийняття рішень!
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05.10.2023 17:47 Відповісти
Таке навіть ІГІЛ соромився робити...
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05.10.2023 16:54 Відповісти
Все кацапы - гнилые. Сами не живут другим не дают.
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05.10.2023 20:02 Відповісти
Ну ми ж не херачимо лаптєногиг у відповідь..
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05.10.2023 16:56 Відповісти
мирняк - ні, військових - так
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05.10.2023 16:57 Відповісти
А зря. Вжарить бы хаймарсом по центру блетгорода
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05.10.2023 17:00 Відповісти
Після цього на Заході почнуть говорити, що ми такі самі терористи, як рашка і припинять допомогу. Я
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05.10.2023 17:05 Відповісти
Интересно этим погибшим легше теперь будет, что на западе скажут что зеля маладеца и не терарист?
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05.10.2023 17:06 Відповісти
На Западі не тільки скажуть, але і припинять допомогу, цього всякі муділи і прагнуть
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05.10.2023 17:14 Відповісти
Загиблим вже не стане ні важче, ні легше. А живим українцям без західної допомоги стане важче, бо рашка без особливих проблем окупує всю Україну
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05.10.2023 17:25 Відповісти
Зря. Нациків херачили всіх підряд. А так параша не відчуває нічого
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05.10.2023 17:38 Відповісти
ссуки
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05.10.2023 16:56 Відповісти
Знали, що там багато людей, значить хтось з односельців і здав.
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05.10.2023 17:00 Відповісти
Там недалеко від лінії фронту, кацапи могли засікти скупчення мобілок, хоча удар дуже точний, тому думаю, що якась падаль радіомаяк підкинула.
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05.10.2023 19:31 Відповісти
Оце пом'янули... Може, досить жити за мирним часом, коли війна та ще й у зоні враження? Власне, навіть і не в зоні, бо якось знову розслабились, як з 15-го року - нас прийшли знищити. І нищать...
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05.10.2023 17:01 Відповісти
Кацап, знову звинуватив українців!

Це вони винні що рашісти їх вбивають! Вони зібралися пом'янути- тому вони винні та їх вбивають.

Моськовська пропаганда завжди звинувачує українців.

Це ну ху&ло винен і загибелі українців.

Це не якась кацапська **** павела вогонь на кафе.
Це вони самі винні…

Так працюють моськовські тролі на цьому сайті.
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05.10.2023 17:18 Відповісти
По перше, я - не кацап, я - українець. По друге, а як так та "кацапська ****", що навела удар, прикидалась українцем? І ніхто того не помічав? І усі братались-родичались? А тепер кацапи винні? Так, вони винні, але і ми винні, що такі сліпі і глухі, що піддаємось пропаганді, що неосвічені і дурнуваті - пішли на шару вип'ємо-пом'янемо. Пом'янули...
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05.10.2023 17:24 Відповісти
Ти не українець- ти кацап.
Совок, який завжди звинувачує українців.

Бо мати український паспорт у кішені , чи бути « єтнічним українцем»,

це не означає бути Українцем-

Громадянином вільної України.
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05.10.2023 18:46 Відповісти
За такою логікою наша влада не винна в здачі півдня. Адже це кацапи напали, вони окупанти і тому тільки вони винні. Так виходить??
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05.10.2023 17:29 Відповісти
все так, але мають бути обмеження для проведення масових заходів. Як офіційно, так і у голові кожного! особливо у таких прифронтових районах
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05.10.2023 18:46 Відповісти
37 км від лінії фронту. Скоріш за все КАБ. Засобів виявлення та ураження не вистача моніторити всю довжину лінії фронту. Десь у політичному вирії летять F-16. З теплом прилетять.
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Та КАБ ніби не настільки точний. Можливо була якась дорога високоточна ракета, ждун здав ціль, і що там багато людей, і вирішили бити без шансів уже.
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05.10.2023 17:28 Відповісти
на КАБі стоїть лазерна ГСН. Якщо мало місце зовнішне цілевказання, то можливе кругове відхилення може становити навіть декілька метрів.
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05.10.2023 17:34 Відповісти
Я в курсі. Але поки ці КАБи як влучають, так і летять чи не хто зна куди. Вони не відпрацьовані, на відміну від дорогого Іскандера.
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05.10.2023 17:40 Відповісти
"хтознакуди" вони летять якщо задіяна інерційна система наведення, а якщо є зовнішне цілевказання для флюгерної лазерної ГСН, то вони попадають досить точно.
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05.10.2023 17:45 Відповісти
МВС пише, що попередньо це міг бути Іскандер
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05.10.2023 17:33 Відповісти
у даному випадку МВС буде писати те, що дозволить прикрити будь-який пройоб. Тому напишуть що по селу, де населення залишилось триста осіб, відстріляись Іскандерами.
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05.10.2023 17:41 Відповісти
В даному не випадку не зовсім по селу, загинуло 50 людей, переважна більшість були в будівлі. Чи можлива ціль для дорогого Іскандера? Та хз, можливо навідник сказав, що там буде море військових.
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05.10.2023 17:50 Відповісти
ви розумієте що таке зовнішнє цілевказання для лазерної ГСН КАБа? як це просто\складно, дорого\дешево?
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05.10.2023 18:18 Відповісти
Я про те, що це не КАБ був у першу чергу.
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05.10.2023 20:09 Відповісти
так, це моє припущення, бо КАБ на два порядки дешевше ракети "іскандер".
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05.10.2023 20:11 Відповісти
А чи не загиблого військового саме там поминали ? Якщо так, то точно міг бути навідник з місцевих зрадників.
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05.10.2023 19:39 Відповісти
та все може бути..
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05.10.2023 20:34 Відповісти
Те, що кацапи не люди це давно зрозуміло. Але ось чому у нас не виконується закон про воєнний стан де заборонені массові зібрання людей ? І це не тільки там, він ніде не виконується.
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05.10.2023 17:09 Відповісти
А в нас зараз навіть не воєнний стан, а воєнне положення. Зеленський не продовжив воєнний стан. В нас по бидломарафону ***** всяка, замість того щоб інформувати населення,як себе поводити. Це треба на всіх каналах трубити. Може тоді дійде. Свідомих мало, люди забивають болт на безпеку, а пронесе, то скимось не зімною.
Кацапи суки. Але потрібно вчити населення як себе поводити. Не буде життя, як було раніше.
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05.10.2023 17:28 Відповісти
Якась **** навела,це 100 %.Для чого???
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05.10.2023 17:12 Відповісти
А просто так, по-приколу, бо його не закликали, йому обломалось... Таких виродків знаєш скільки...
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05.10.2023 17:36 Відповісти
а для чого в 32-33 роках все зерно забирали а перед цим в сибирь депортували млни людей --- монархисты , большевики , комунисты , рашисты-нацисты ***** двуногого и алкогольного эпилептика медведева , пропогандоны в телевизоре --- всю эту шайку опг в кремле бьют припадки от одной мысли что УКРАИНА выскочит из 350 летних ,,братских,, обьятий --- не помню кто то сказал в 91 году ,,без УКРАИНЫ нет советского союза ,, и нет и не будет вяликой россии если продолжить цитату --- эти выродки прекратят нас бомбить только когда в ********* начнутся бунты и реальная борьба за независимость республик и розвал *********** рейха
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05.10.2023 17:50 Відповісти
Ось тому всю рашиську паскуду треба знищувати включаючи і пропагандонів ,на жаль в нас дуже погано ведется інформаційна політика ,все подаєтся ніби нічого не сталося ,замість того що б розкривати всю сутність рашиської орди і здичавілого нациського "русского мира" , це терористи, злочинці,які прийшли убивати ,руйнувати і грабувати це кати українського народу ,це навіть гірше фашистів ,тому смерть рашиським окупантам і всі хто підтримує варварську орду.
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05.10.2023 17:22 Відповісти
Ну ніяк той нарід не втямить, що то насправді війна, а з протилежного боку дика орда, яка плювала, що там мирні люди, що там поминки. А поряд, по-сусідству продажна мерзота, яка наведе. Ну що, вже так кортіло того випити-закусити? Ну і як? О-то пом`янули...
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05.10.2023 17:35 Відповісти
Не обов'язково наводка.Єсть гугл-карти,на яких все позначено.Вибрали більш-менш велику будівлю і шарахнули.У них таке завдання побільше нас знищити і зруйнувати медзаклади,садочки,школи.
Потім оголосять«унічтожілі базу натовскіх найомніков»
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05.10.2023 17:40 Відповісти
Все ж потрібно розуміти, що це класичний удар "по наводці". Хто дав наводку -довго думати не треба, бо найімовірніше то був оператор московитського орлана, можливо навіть монголоїд, а його командування вирішило за своєю збоченою логікою, що ціль жирна.
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05.10.2023 20:59 Відповісти
желаю русне чтобы на них скинули сотню ядерных бомб,чтобы там всё выжгло и не осталось ни живых не мёртвых!!!!!будьте вы прокляты нацистские мрази!!!!!
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05.10.2023 17:41 Відповісти
Все розумію ,але робити поминки і скупчення великої кількості народу в прифронтовій зоні це ціль для ворога.Співчуття сім'ям загиблих.
І друге, 2 рік війни,чому в нас суспільство на порозі вибуху і злості.Бо люди вимагають справедливості і помсти. Загинуло 49 людей і дитинка,НЕГАЙНО !Повинен бути удар по російській території і по їх жителях і дітях щоб загинуло 150.
І мені плювати що скаже світ і як вони будуть виражати стурбованість.Бо наш народ ніхто не жаліє.А слухати їх ниття мені не цікаво.
Але ми цього не робимо бо ми гуманні бо ми людяні,це скажіть тим всим загиблим.А це війна.Нас вбивати і наші сім'ї можна а їх ні.
І тут орки луплять по мирняку по містам бо немає відповіді.Ми тир для розстрілу?Це війна чи ми мішені для тренувань?І ось тут вже рівень злості і справедливості йде на закипання.Ми будемо відповідати чи тільки роками по факту розберати завали і загиблих?Та сторона повина по повній пізнати що таке війна !
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05.10.2023 17:57 Відповісти
"Повинен бути удар по російській території..." Аи чим "ударять"? Давай тобою ляснем. Незабаром дулями стріляти будемо.
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05.10.2023 18:18 Відповісти
Сама арта б'є на 40 плюс км .не потрібно мені вішати маячню нема чим вдарити це для бабусь біля ганку
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05.10.2023 20:16 Відповісти
Світ нічого не скаже, світ відключить допомогу будь яку і тоді мамкині радикали будуть на місяць вити.
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05.10.2023 18:23 Відповісти
Якби світ хотів він би давно від данс відмовився.Нас 2 рік вбивають а ми все хороших граємось.
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05.10.2023 20:14 Відповісти
Тому і не відмовляються, що ми не стали відморозками.
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05.10.2023 20:39 Відповісти
ждут когда украинцы закончатся и проблема решится сама собой.
stels400 прав. Так войны не ведут и не выигрывают
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06.10.2023 00:55 Відповісти
мы можем ударить своими снарядами. И должны
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06.10.2023 00:53 Відповісти
Поки ми шибки кацапам дронами вибиваємо у московських бізнес-центрах вночі, коли там нікого нема, вони вдень спокійно вбивають наших старих та дітей... Будьте ви прокляті, москальські виродки, до останнього вашого коліна!!!!! і разом з вами вся та офісно-президентська пята колона, завдяки якій Україна зараз просто немає чим адекватно відповісти кацапам на геноцид ...
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05.10.2023 18:02 Відповісти
Смерть, тiльки смерть *************!
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05.10.2023 18:08 Відповісти
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05.10.2023 18:11 Відповісти
При попытке судить наводчиков, судей расстреливать вместе с ними.
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05.10.2023 18:16 Відповісти
Сейчас Абдристович снова будет оправдывать русню что это была украинская ракета ПВО
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05.10.2023 18:22 Відповісти
Зібралися, і у всіх телефони -радіомаяки, і їх, можливо приняли за ... і вдарили...
Навіть якщо мета у фашистів була "побольшє крові", то телефони допомогли...

Це не для виправдання, інформація для роздумів щодо безпеки населення в не глубокому тилу. Болтун находка для шпіона/ телефон находка для врага і опасность для пользоватєля.

Нажаль на другому році життя...
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05.10.2023 18:33 Відповісти
це нам показали, яким чином можна домовитись... десь посередині.
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06.10.2023 03:50 Відповісти
******** кацапські. Україні потрібно брати приклад з Ізраілю і знищувати військових злочинців навіть після війни і на території рашкі.
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06.10.2023 22:37 Відповісти
 
 