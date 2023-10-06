Шольц призывает реформировать Евросоюз и сделать его дееспособным на будущее

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает реформировать структуры Европейского союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед началом встречи лидеров ЕС.

По словам канцлера, после 20 лет обещания европейского будущего странам Западных Балкан ЕС в конце концов решил начать процесс их принятия. Речь идет также о будущем членстве Украины, Молдовы и, в перспективе, Грузии, добавил канцлер.

Он подчеркнул, что ЕС должен заниматься не только процессами принятия этих новых членов, оценкой выполнения ими реформ, но и думать о том, как сделать сам Евросоюз дееспособным на будущее. Особенно это касается структур, принимающих решение.

"Не может быть так, что в таких вопросах как внешняя политика или налогообложение оставалось правило единодушия, мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством", - сказал Шольц.

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Канцлер также считает нужным "умно" пересмотреть вопросы управления, назначения комиссаров, а не просто увеличивать количество структур, "изобретать новые министерства". В этих вопросах, по его словам, нужно найти "прагматическое решение".

Шольц также затронул такую важную тему как финансирование, которую лидеры обсуждают, в частности, на нынешней встрече.

"Каждый знает, что не может оставаться так, что страны, являющиеся сейчас получателями нетто-платежей, могли бы рассчитывать на то, что это будет и впредь так оставаться. Они должны быть готовы к совместному финансированию процессов в странах-кандидатах. Это должно делаться совместно", - добавил он.

Для Германии, сказал глава правительства, также важен вопрос, сколько ее представителей сидит в Европейском парламенте, учитывая, что ФРГ - крупнейшая страна ЕС.

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