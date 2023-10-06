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Шольц призывает реформировать Евросоюз и сделать его дееспособным на будущее

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает реформировать структуры Европейского союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед началом встречи лидеров ЕС.

По словам канцлера, после 20 лет обещания европейского будущего странам Западных Балкан ЕС в конце концов решил начать процесс их принятия. Речь идет также о будущем членстве Украины, Молдовы и, в перспективе, Грузии, добавил канцлер.

Он подчеркнул, что ЕС должен заниматься не только процессами принятия этих новых членов, оценкой выполнения ими реформ, но и думать о том, как сделать сам Евросоюз дееспособным на будущее. Особенно это касается структур, принимающих решение.

"Не может быть так, что в таких вопросах как внешняя политика или налогообложение оставалось правило единодушия, мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством", - сказал Шольц.

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Канцлер также считает нужным "умно" пересмотреть вопросы управления, назначения комиссаров, а не просто увеличивать количество структур, "изобретать новые министерства". В этих вопросах, по его словам, нужно найти "прагматическое решение".

Шольц также затронул такую важную тему как финансирование, которую лидеры обсуждают, в частности, на нынешней встрече.

"Каждый знает, что не может оставаться так, что страны, являющиеся сейчас получателями нетто-платежей, могли бы рассчитывать на то, что это будет и впредь так оставаться. Они должны быть готовы к совместному финансированию процессов в странах-кандидатах. Это должно делаться совместно", - добавил он.

Для Германии, сказал глава правительства, также важен вопрос, сколько ее представителей сидит в Европейском парламенте, учитывая, что ФРГ - крупнейшая страна ЕС.

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Автор: 

Евросоюз (17124) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+5
Навести порядок в ЄС можна тільки тоді, коли він позбавиться 5-ї колони кремля - Угорщини. Бо це вже настільки заважає самому ЄС, що очевидно навіть сліпому.
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06.10.2023 13:54
+4
Поки одна країна може блокувати рішення решти і, відповідно, займатися відвертим шантажем - ні про яку дієздатність не може бути й мови.
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06.10.2023 13:57
+1
А чи погодиться, на такі ОЧЕВИДНІ для адекватних людей заходи, оте дивне творіння, газпрьому та меркель із шрьодером, ота сама, гретта таумберг, чи щось подібне до цього!!!
Вона має, дивний та магічний «вплив чи владу» ГРОШИМА, на ОТИХ тіток, жоноподібного вигляду та огрядного віку, а також, на так званих екоЗМІ…!
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06.10.2023 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Навести порядок в ЄС можна тільки тоді, коли він позбавиться 5-ї колони кремля - Угорщини. Бо це вже настільки заважає самому ЄС, що очевидно навіть сліпому.
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06.10.2023 13:54 Ответить
Гарні слова…

Але його діла не дуже відповідають словам.

Ну, як завжди Неметчина перетаскуе ковдру на себе.

Ми самі круті в ЕС… Ми хочемо усе тут рішати- дайте нам право « голосувати більшестью».

Not so fast!

Велика Брітанія була і е потужнійшею країною у Европі.

Вона вийшла з ЕС, але не вийшла з Европи.
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06.10.2023 16:00 Ответить
А чи погодиться, на такі ОЧЕВИДНІ для адекватних людей заходи, оте дивне творіння, газпрьому та меркель із шрьодером, ота сама, гретта таумберг, чи щось подібне до цього!!!
Вона має, дивний та магічний «вплив чи владу» ГРОШИМА, на ОТИХ тіток, жоноподібного вигляду та огрядного віку, а також, на так званих екоЗМІ…!
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06.10.2023 13:57 Ответить
Поки одна країна може блокувати рішення решти і, відповідно, займатися відвертим шантажем - ні про яку дієздатність не може бути й мови.
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06.10.2023 13:57 Ответить
для початку викиньте мадярів, і 70% проблем буде усунуто! але мадяри потрібні євробюрократам для того, щоб на законній підставі відмовляти українцям в допомозі і членстві в ЄС
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06.10.2023 13:57 Ответить
Дієздатний євросоюз може спровокувати наросію гірше ніж ракети таурус. Краще не потрібно
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06.10.2023 14:04 Ответить
Молодец Шольц. Наконец показал кулачки. Немцы содержат этот колхоз и должны иметь больше прав. И вообще, почему они должны платить за всех.
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06.10.2023 14:06 Ответить
сьогодні одна країна з ЕС може водити як козу на прив"язі все ЕС а також НАТО як це робить мордор в Радбезі ООН.
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06.10.2023 14:13 Ответить
Все вірно. Нахєр нам, Україні, такий Євросоюз де орбан з фіцом мають право голосу!
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06.10.2023 14:58 Ответить
Меркель дозволила?
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06.10.2023 15:39 Ответить
Так, Меркель дозволила, бо він чітко виконуе її накази.
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06.10.2023 15:57 Ответить
Всього навсього ввести в Статут два пункти.Перший - рішення приймається більшістю і є обов"язковим для всіх.Другий - одноосібна незгода з рішенням означає автоматичний вихід з ЄС.
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06.10.2023 17:27 Ответить
 
 