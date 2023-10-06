Более 200 тыс. украинских беженцев уже покинули территорию Чехии
Более 200 тыс. граждан Украины, которые въехали в Чехию с начала полномасштабного вторжения РФ, уже покинули территорию страны.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, всего 561 605 украинских беженцев подали заявления на получение временной защиты в Чехии с начала полномасштабной войны до 1 октября этого года.
"Таким образом, более 200 тысяч из них уже покинули Чехию за время войны. Эти люди либо выехали в другую страну-член ЕС, либо вернулись в Украину", – отметил он.
При этом министр подчеркнул, что граждане Украины, около 360 тыс. человек, пришли в Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, чтобы получить свои визовые метки.
Ракушан предупредил, что те, кто не явится лично в Департамент убежища и миграционной политики до конца сентября, потеряют статус временной защиты со стороны Чехии.
Он также уточнил, что из почти 359 тысяч зарегистрированных украинцев около 115 тысяч уже легально работают.
"Зная, что большая группа из этих 359 тысяч – это дети, пожилые люди и женщины, которые ухаживают за детьми и не могут работать, цифра в 115 тысяч – это очень хорошо, и есть тенденция к росту", – считает министр.
По самым скромным подсчетам, только в этом году легально трудоустроенные украинцы уплатят в государственный бюджет Чехии от 12 до 15 миллиардов чешских крон (от почти 500 млн до 700 млн евро) налогов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але є й такі, що планують після війни повернутися, і це радує.
1. Давай заплити за наші робочі руки
2. "****** німці"(це цитата) - а чому так мало даєте?
а по третє я би.... ну просто дав би... так, але просто Х. дав би(дав би картинку Х. - для Єрмака в телевізорі. І на тому - ВСЕ.)
воно **** на таку мільярдів багато і зброї, допомогу Єрмаку, мичить - "****** німці".
****, як же я озвірів від мичання "кращого аналітика укр. ютубу". А по суті - такого ж самого тупого лицемірного підлого совка як і ті шо "мошимпафтарітЪ".
яка ж підла мерзота.
смішно, але найбільший патріот Німеччини в світі - я. хоча вони мого діда поранили і т.д., але я просто НЕНАВИДЖУ СОВОК І БРЕХНЮ!
і цілком закономірно - тридварасів, котрі руку, котра їм нічого непідписувалась давати, але дає - кусають з незадоволеним мичанням совкової худобинищі.
а це податки, робочі місця, малий бізнес.
це, не африканці, та араби.
наступна польща.
ще будуть свого рота відкривати?
Звісно, мій досвід не є репрезентативним, але серед моїх знайомих поки що не повернувся жоден.