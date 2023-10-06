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Более 200 тыс. украинских беженцев уже покинули территорию Чехии

біженці

Более 200 тыс. граждан Украины, которые въехали в Чехию с начала полномасштабного вторжения РФ, уже покинули территорию страны.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, всего 561 605 украинских беженцев подали заявления на получение временной защиты в Чехии с начала полномасштабной войны до 1 октября этого года.

"Таким образом, более 200 тысяч из них уже покинули Чехию за время войны. Эти люди либо выехали в другую страну-член ЕС, либо вернулись в Украину", – отметил он. 

При этом министр подчеркнул, что граждане Украины, около 360 тыс. человек, пришли в Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, чтобы получить свои визовые метки.

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Ракушан предупредил, что те, кто не явится лично в Департамент убежища и миграционной политики до конца сентября, потеряют статус временной защиты со стороны Чехии.

Он также уточнил, что из почти 359 тысяч зарегистрированных украинцев около 115 тысяч уже легально работают.

"Зная, что большая группа из этих 359 тысяч – это дети, пожилые люди и женщины, которые ухаживают за детьми и не могут работать, цифра в 115 тысяч – это очень хорошо, и есть тенденция к росту", – считает министр.

По самым скромным подсчетам, только в этом году легально трудоустроенные украинцы уплатят в государственный бюджет Чехии от 12 до 15 миллиардов чешских крон (от почти 500 млн до 700 млн евро) налогов.

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Автор: 

беженцы (1641) Чехия (1705)


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Топ комментарии
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06.10.2023 16:44
+7
Willkommen in Deutschland!
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06.10.2023 16:48
+4
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06.10.2023 16:53
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06.10.2023 16:44 Ответить
Частенько кацапи діють за принципом "бий своїх, щоб чужі боялись"
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06.10.2023 16:49 Ответить
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06.10.2023 16:53 Ответить
Willkommen in Deutschland!
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06.10.2023 16:48 Ответить
Німці у своїй переважній більшості - молодці! Допоможіть біженцям, але потім хай їдуть додому - в Україну!!!
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06.10.2023 16:56 Ответить
Допомагаємо як можемо... 😌 Але деякі кажуть, що тут назавжди (ті, що втратили домівку).

Але є й такі, що планують після війни повернутися, і це радує.
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06.10.2023 20:14 Ответить
меньше всего нареканий я слышу от наших на Германию. Респект вам!
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07.10.2023 00:50 Ответить
тобі Буткевич би сказав:
1. Давай заплити за наші робочі руки
2. "****** німці"(це цитата) - а чому так мало даєте?

а по третє я би.... ну просто дав би... так, але просто Х. дав би(дав би картинку Х. - для Єрмака в телевізорі. І на тому - ВСЕ.)
воно **** на таку мільярдів багато і зброї, допомогу Єрмаку, мичить - "****** німці".
****, як же я озвірів від мичання "кращого аналітика укр. ютубу". А по суті - такого ж самого тупого лицемірного підлого совка як і ті шо "мошимпафтарітЪ".
яка ж підла мерзота.
смішно, але найбільший патріот Німеччини в світі - я. хоча вони мого діда поранили і т.д., але я просто НЕНАВИДЖУ СОВОК І БРЕХНЮ!
і цілком закономірно - тридварасів, котрі руку, котра їм нічого непідписувалась давати, але дає - кусають з незадоволеним мичанням совкової худобинищі.
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06.10.2023 17:00 Ответить
Без або.Вони виїхали в інші країну ЄС.
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06.10.2023 17:01 Ответить
бред. У меня лично 2 с работы вернулось с Чехии в Украину
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07.10.2023 00:51 Ответить
Ну 2 особи повернулося ти перебив статистику.Маячню як раз ти написав.Всі с Чехії валять далі по ЄС навіть с Польщі багато рухаються далі.
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07.10.2023 01:20 Ответить
про Чехію не знаю,а от у Словаччині кажуть ставлення до українців дуже погане ( знайома моєї колеги недавно повернулася).навіть на запитання не відповідають...
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06.10.2023 17:09 Ответить
не бреши!
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06.10.2023 18:46 Ответить
В Луцьку, минулорічної весни, дітей на вулиці практично не було видно. В березні більшість дітей вивезли до Польщі. Наприкінці весни почали потрохи вертатись. В класі племінника кілька дітей жалишались в Україні. До першого вересня уже всі були дома. Цього літа дітей на вулиці повно, навіть російськомовні трапляються.
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06.10.2023 18:25 Ответить
Залишались
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06.10.2023 18:26 Ответить
На перше питання відповідаю: живу в Луцьку, нів Чехії ні в Чернігові не бувала. Про Гончаренка, який їздив в Чернігів, дивилась відео.
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07.10.2023 10:46 Ответить
Ранок 24 02 2022 по всій Україні звучав одинаково. Ліжко підстрибувало, рахували вибухи, потім знаходили мітки на багатоповерхівках і газових магістралях. На вулицях хватали "підозрілих" людей, потім вибачались і відпускали. Все місто готувалось до оборони, пляшки, пінопласт на коктейлі молотова. Мішки на пісок на вікна лікарень, адмінбудівель. Банки на тушонки, тканину на маскувальні сітки. Блокпости на кожному кроці і озброєні військові. Ми ждали ворога з Білорусі. Була напруга і готовність захищатись.
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07.10.2023 11:06 Ответить
от і настала засада, для чехії.
а це податки, робочі місця, малий бізнес.
це, не африканці, та араби.
наступна польща.
ще будуть свого рота відкривати?
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06.10.2023 18:45 Ответить
не бреши!!
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06.10.2023 19:41 Ответить
Ці люди або виїхали до іншої країни-члена ЄС, або повернулися в Україну"

Звісно, мій досвід не є репрезентативним, але серед моїх знайомих поки що не повернувся жоден.
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06.10.2023 18:49 Ответить
Розумію коли справді горе примусило виїхати, але туди поперлися всі кому не лінь.
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06.10.2023 20:54 Ответить
 
 