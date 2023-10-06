Более 200 тыс. украинских беженцев уже покинули территорию Чехии

Более 200 тыс. граждан Украины, которые въехали в Чехию с начала полномасштабного вторжения РФ, уже покинули территорию страны.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, всего 561 605 украинских беженцев подали заявления на получение временной защиты в Чехии с начала полномасштабной войны до 1 октября этого года.

"Таким образом, более 200 тысяч из них уже покинули Чехию за время войны. Эти люди либо выехали в другую страну-член ЕС, либо вернулись в Украину", – отметил он.

При этом министр подчеркнул, что граждане Украины, около 360 тыс. человек, пришли в Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, чтобы получить свои визовые метки.

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Ракушан предупредил, что те, кто не явится лично в Департамент убежища и миграционной политики до конца сентября, потеряют статус временной защиты со стороны Чехии.

Он также уточнил, что из почти 359 тысяч зарегистрированных украинцев около 115 тысяч уже легально работают.

"Зная, что большая группа из этих 359 тысяч – это дети, пожилые люди и женщины, которые ухаживают за детьми и не могут работать, цифра в 115 тысяч – это очень хорошо, и есть тенденция к росту", – считает министр.

По самым скромным подсчетам, только в этом году легально трудоустроенные украинцы уплатят в государственный бюджет Чехии от 12 до 15 миллиардов чешских крон (от почти 500 млн до 700 млн евро) налогов.

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