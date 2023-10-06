Турция подтвердила, что возле грузового судна вблизи Румынии "произошел взрыв"

Управление по вопросам мореплавания Турции в пятницу подтвердило, что у сухогруза под турецким флагом Kafkametler, который шел в четверг в Черном море в украинский порт Измаил, произошел взрыв. Однако нет оснований утверждать, что его вызвала мина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Турецкое управление мореходства сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение до места назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.

В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.

Компания Kafkametler Maritime – оператор судна – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва вблизи судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.

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Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

Военно-морские силы Украины, однако, заявляли, что не могут подтвердить информацию о том, что турецкое грузовое судно Kafkametler подорвалось на мине у побережья Румынии.