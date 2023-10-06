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Новости
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Турция подтвердила, что возле грузового судна вблизи Румынии "произошел взрыв"

море,чорне,корабель

Управление по вопросам мореплавания Турции в пятницу подтвердило, что у сухогруза под турецким флагом Kafkametler, который шел в четверг в Черном море в украинский порт Измаил, произошел взрыв. Однако нет оснований утверждать, что его вызвала мина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Турецкое управление мореходства сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение до места назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.

В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.

Компания Kafkametler Maritime – оператор судна – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва вблизи судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.

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Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

Военно-морские силы Украины, однако, заявляли, что не могут подтвердить информацию о том, что турецкое грузовое судно Kafkametler подорвалось на мине у побережья Румынии.

Автор: 

Румыния (1089) Турция (3379) Черное море (1480) мина (278)


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Топ комментарии
+5
"... Однак немає підстав стверджувати, що його спричинила міна..."

Ага, это дельфин пёрднул.
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06.10.2023 18:36
+2
Это не шутка, а сарказм, бо это была явно мина...
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06.10.2023 19:18
+1
вище говорив дописувач - "про кулемет".
при чому ти тут зі сіщною "шуткою"?
Лисий, це вИ?
ахахахахаха, сміюсь, з вас один мопс, я придавив його падаючи з лєстніци, которая била на драбіну прілєплєна скотчем "Пріклєїн(бивший Прілєпін)"
Ахахаха
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06.10.2023 18:48
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цікаво. а наскільки "біля вантажного судна"?
розстріляли з кулемета?
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06.10.2023 18:24 Ответить
угу прямо так
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06.10.2023 18:32 Ответить
"... Однак немає підстав стверджувати, що його спричинила міна..."

Ага, это дельфин пёрднул.
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06.10.2023 18:36 Ответить
вище говорив дописувач - "про кулемет".
при чому ти тут зі сіщною "шуткою"?
Лисий, це вИ?
ахахахахаха, сміюсь, з вас один мопс, я придавив його падаючи з лєстніци, которая била на драбіну прілєплєна скотчем "Пріклєїн(бивший Прілєпін)"
Ахахаха
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06.10.2023 18:48 Ответить
Это не шутка, а сарказм, бо это была явно мина...
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06.10.2023 19:18 Ответить
а ок, я просто думал что внаглую русня отстрелялась, ибо есть же локаторы против мин, ну и может сопровождаловка. русня же, даже британские самолеты мочила в буквальном смысле топливом, сбросом то с истребителей(додумались же!)
хотя и тут - мины же могут быть с двигателями, доказывать и так, как по самолету МН-17 - годами, путину уже будет как и Ленину - пока докажут, то спочивать будет
дал бы Олах или кто там щас главарь неб. твердии...
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06.10.2023 19:24 Ответить
Ну, Шо Єрдоган?
Доторгувпвся з парашею?

А от тепер і роби вибір, чи топити кораблі росіян,

чи продовжувати співробітнецтво?
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06.10.2023 19:31 Ответить
Ну так, спочатку "нікакова взрива нєбило", потім "взрив бил паврєждєній нет", а тим часом:
"руская міна прєвращаєтся... прєвращаєтсч... прєвращаєтся русская міна... В украінскій надводний дрон!"
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06.10.2023 19:23 Ответить
Цікаво, а що ж так вибухнуло?
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06.10.2023 19:24 Ответить
Шмат сероводорода поднялся с дна Черного моря... Мож землетрус нужно ожидать?
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06.10.2023 21:07 Ответить
ердоган не кусає ту руку, яка більше годує...
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06.10.2023 21:38 Ответить
Та яка міна, то камбала пукнула, доказів же немає...
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06.10.2023 21:40 Ответить
 
 