Турция подтвердила, что возле грузового судна вблизи Румынии "произошел взрыв"
Управление по вопросам мореплавания Турции в пятницу подтвердило, что у сухогруза под турецким флагом Kafkametler, который шел в четверг в Черном море в украинский порт Измаил, произошел взрыв. Однако нет оснований утверждать, что его вызвала мина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Турецкое управление мореходства сообщило, что в четверг в 15-20 метрах позади судна Kafkametler, которое проходило у побережья Румынии, "произошел взрыв". Судно продолжило движение до места назначения, чтобы доставить свой груз после проверок.
В ведомстве добавили: доказательств, что взрыв вызвала мина, нет.
Компания Kafkametler Maritime – оператор судна – сообщила Reuters, что оно продолжило движение в Измаил, его экипаж в безопасности, а судно не нуждается в техническом обслуживании. Капитан судна отдельно отметил: хотя причина взрыва вблизи судна не выяснена, взрыв, как представляется, был вызван донной миной в Черном море.
Напомним, агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.
Военно-морские силы Украины, однако, заявляли, что не могут подтвердить информацию о том, что турецкое грузовое судно Kafkametler подорвалось на мине у побережья Румынии.
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розстріляли з кулемета?
Ага, это дельфин пёрднул.
при чому ти тут зі сіщною "шуткою"?
Лисий, це вИ?
ахахахахаха, сміюсь, з вас один мопс, я придавив його падаючи з лєстніци, которая била на драбіну прілєплєна скотчем "Пріклєїн(бивший Прілєпін)"
Ахахаха
хотя и тут - мины же могут быть с двигателями, доказывать и так, как по самолету МН-17 - годами, путину уже будет как и Ленину - пока докажут, то спочивать будет
дал бы Олах или кто там щас главарь неб. твердии...
Доторгувпвся з парашею?
А от тепер і роби вибір, чи топити кораблі росіян,
чи продовжувати співробітнецтво?
"руская міна прєвращаєтся... прєвращаєтсч... прєвращаєтся русская міна... В украінскій надводний дрон!"