"Ракеты Taurus необходимы для нашего выживания", - посол в Германии Макеев

Украине необходимы дальнобойные крылатые ракеты Taurus для выживания.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Он назвал ракеты Taurus важными для выживания Украины.

Отмечается, что Макеев крайне разочарован решением Берлина пока не предоставлять Украине ракеты. Он добавил, что речь идет о нуждах украинских военных, ведь предоставление ракет Taurus поможет сохранить их жизнь.

Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.

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