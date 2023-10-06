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Новости Помощь Украине
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"Ракеты Taurus необходимы для нашего выживания", - посол в Германии Макеев

макеєв

Украине необходимы дальнобойные крылатые ракеты Taurus для выживания.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Он назвал ракеты Taurus важными для выживания Украины.

Отмечается, что Макеев крайне разочарован решением Берлина пока не предоставлять Украине ракеты. Он добавил, что речь идет о нуждах украинских военных, ведь предоставление ракет Taurus поможет сохранить их жизнь.

Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.

Читайте также: Шольц выступает против предоставления Украине ракет Taurus, потому что их использование якобы требует участия солдат Бундесвера

Автор: 

Германия (6955) крылатые ракеты (881) Макеева (47) помощь и поддержка (871)


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Топ комментарии
+6
Робіть все для своєї ракетної програми.Наш ВПК це дозволяє в повній мірі.А ми все чекаємо доки нам дадуть.
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06.10.2023 21:05
+4
Скоро і Макеєв буде звільнений з посла в Німеччині. Дуже настирливо питає про зброю. А треба чекати та дякувати за що завгодно. Дали лопати -дякую, Дали ковдри-вельми дякую. І так до тої пори, коли даватимуть тільки дошки на домовини для наших військових та цивільних. Бо реально вже нічого потрібно і не буде з такою допомогою.
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06.10.2023 21:31
+3
Неметчина е Неметчина.

16 років путін- ферштейн муттер Меркель. Далі її « приемник» - Шольц…

Лінія стара- « не раззлючити Путлера» поставкою ефективної зброї до України.

10-20 старих Леопардів- це можно. ( проти 2000 російських це не що).

Але ракети Таурис…?! Ніколи. Щоб не було єсколаціі…

Нідавати ніякоі зброї Україні не можна, бо США не зрозуміе.
Тому Даемо, але не швидко, та потроху…
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06.10.2023 21:07
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Знаток, видать, кули..
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06.10.2023 21:11 Ответить
купи? за што?
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06.10.2023 21:21 Ответить
мені здається що у Шольца просто бзик якийсь не давати нам ті ракети
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06.10.2023 21:02 Ответить
він висить на гачку у куйла,як "дурний карась" під час нересту на "березовій наживці"
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06.10.2023 21:40 Ответить
Робіть все для своєї ракетної програми.Наш ВПК це дозволяє в повній мірі.А ми все чекаємо доки нам дадуть.
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06.10.2023 21:05 Ответить
Тоді на ''асфальти'' грошей не буде, а це для зелених проблема
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06.10.2023 21:35 Ответить
Мабуть ждуть, коли Розенблат рознесе за беспілотники, і відразу почне робити ракети! Тільки гроші давай....
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07.10.2023 00:19 Ответить
Неметчина е Неметчина.

16 років путін- ферштейн муттер Меркель. Далі її « приемник» - Шольц…

Лінія стара- « не раззлючити Путлера» поставкою ефективної зброї до України.

10-20 старих Леопардів- це можно. ( проти 2000 російських це не що).

Але ракети Таурис…?! Ніколи. Щоб не було єсколаціі…

Нідавати ніякоі зброї Україні не можна, бо США не зрозуміе.
Тому Даемо, але не швидко, та потроху…
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06.10.2023 21:07 Ответить
ахаха, .......................демократія.. так просто ти совкове г.
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06.10.2023 21:19 Ответить
Господи, та вже останньому дураку ясно, що тих ракет немає. Вони є лише на папері і для "параду".
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06.10.2023 21:15 Ответить
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06.10.2023 21:17 Ответить
У головного під@ра через кілька хвилин дєньрождєнья. Може то привітання?
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06.10.2023 23:49 Ответить
уйоспоти, а ТВОЇ мля ракети - ДЕ саме????????????????????????????
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06.10.2023 21:23 Ответить
Юрій,досить бухати
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06.10.2023 21:42 Ответить
шо я не так спитав саме, пане?
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06.10.2023 21:46 Ответить
Пів години тому.
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06.10.2023 21:15 Ответить
Ого!Це мразоту за Грозу!!!
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06.10.2023 21:19 Ответить
шо за гроза, типу висадка шолі того, Буданова?
так Антиколорадос написав - не говоріть шо погано але добре говорити непогано.
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06.10.2023 21:30 Ответить
Гроза,це село на Харківщині
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06.10.2023 21:40 Ответить
співчуваємо, але скажи, який козел мер там шо тупо не заборонив ТАМ шоб поминали, як я думав і тут писало шо бійця?
ну ж мля, ясно шо ТАМ "хтось" та наведе цю дурь??? *******, СОРІ!!!! ясно шо не думали і не хотівли здохнути так тупо, але це сталось. і сталось ззакономірно
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06.10.2023 22:05 Ответить
так от. НІХТО НІЧОГО нам не винен.
1 каска = треба кланятись.
а не як Боткєвічъ кричати - цитую - "****** німці"

я би просто за таку .... та я би і без такої х., бо знав би шо таке буде, дав би нам щось..., просто цей Х. був би заагорнутий в якісний целолфан, обгорнутий над\писами - Володя, ідіти наху, іді ти нуху ідіти **** з Єлдаком ---- фгфгфгфггфгф, нуху от там туда, до ркемля **** - НАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! туда мля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! давай, іді сучечка шашличная
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06.10.2023 21:18 Ответить
Я так розумію що цей дописувач ( Smith) так бачить

допомогу Україні щоб перемогти ху&ла.

Інакше навіщо писати?

Щоб що?

Щоб обгадити Україну та зменьшити її можливості для Перемоги?
Ця ціль е те що робить пропаганда Кремля.
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06.10.2023 21:39 Ответить
Звісно відповім.
у нас, як країни - нігде нема оф. союзників.
... так шо, я й відповів, вище мля.
тобто, кожна каска ПОВТОРЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! йде ДАРОМ!!!!!!!!!!!!!!
як і кожна РАКЕТНА СИСТАМА ТА ГЕПАРДИ ТА АЙРІЙ ТА ПРОЧЄ _ _ ХЄРОЧЕ, ой, Є, "ХЄРОЧЄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
понятно, НЄ?
нє?
а Єрмаку понятно? Нє? Так Шапошніков может скаже? ну, він просто мусорів ненавидить... ага?"
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06.10.2023 21:53 Ответить
Та нікому не понятно!

Викладайте свої думки чіткіше.
Ваше написання « не зрозуміло».
Якщо хочете щоб вам зрозуміли.
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06.10.2023 23:40 Ответить
Дулями скоро будемо відстрілюватись. Дулями. Так зрозуміло?
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07.10.2023 00:22 Ответить
подивись на Яйцерєзнікова з салфеточками на Рамштайні, послухай його висер - "корупцію не згадували".
це для початку. ну і Умьорова згадують так шо.... краще не треба.
А тепер головне - ти би сам, перед своїми виборцями що саме казав - КОМУ ми допомагаємо?
А, і Єлдак в ООН - блєск.
Байден дуже виносливий шо просто руку тисне Клоуну.
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07.10.2023 11:18 Ответить
Скоро і Макеєв буде звільнений з посла в Німеччині. Дуже настирливо питає про зброю. А треба чекати та дякувати за що завгодно. Дали лопати -дякую, Дали ковдри-вельми дякую. І так до тої пори, коли даватимуть тільки дошки на домовини для наших військових та цивільних. Бо реально вже нічого потрібно і не буде з такою допомогою.
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06.10.2023 21:31 Ответить
Послухайте ну він же не хамить як Мельник, а то що просить і наполягає, то це в демократичному світі норма ,всі ми повинні розуміти,що під лежачий камінь вода не тече
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07.10.2023 00:44 Ответить
а може наше МЗС почне так само їбати розум США,у якого ракет на різні смаки тисячі,а не німаків,у яких тих таурусів жменька,бо може вийти така сама ***** як з лео 1 за які так скавчали наші "діпломати",дайте дайте,ну дали,роту і ті недуже,у них ракет може бути на пару пусків,ну може Шольц і має якісь свої причини,зате ППО дає,тоді чому не шукати крилаті ракети в того в кого їх дохрена? нє требя їбати розум німцям,а що у німаків найбільша зброї чи шо,чи вони там якісь писульки підписували коли нас лохів розброювали? до речі закон про лендліз уже сплив термін дії)))
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07.10.2023 01:00 Ответить
Спираючись на інформацію, що просочилася з відомства федерального канцлера, Frankfurter Allgemeine Zeitung робить висновок, що Шольц зволікає з двох причин: "Через можливість завдавати цими крилатими ракетами удари по цілях, розташованих у глибині російської території (а також Керченському мосту в Крим), і через те, що Україні, мабуть, довелося б надавати геодані чи обслуговуючий персонал". На думку видання, "це дві серйозні проблеми, від яких не можна просто так відмахнутися. Можливість того, що Німеччину можуть почати розглядати як учасника війни, є легітимною причиною відмовитись (тимчасово?) від постачання певної системи зброї".

Вказівки на те, що Великобританія та Франція дійшли інших висновків, дискусії в Німеччині не допоможе, вважає коментатор. "У них - інші правові передумови, а головне - у них є ядерна зброя. Це важливий елемент стримування Путіна. Саме тому, що Лондон і Париж надали крилаті ракети, не можна сказати, що Україна взагалі не отримує від своїх союзників цей тип озброєнь", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung і наголошує: "Німеччині нема чого соромитися своєї військової підтримки Києву, вона вже затьмарила у цьому сенсі всі інші європейські країни".
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06.10.2023 21:35 Ответить
Якщо щось хочеш зробити-шукаєш спосіб, коли нехочеш-шукаєш причину...
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06.10.2023 21:56 Ответить
Російські військові вдарили ракетою "Іскандер" по приміщенню магазину-кафе.\\\\\\\\\\\\\\

"військові"???????????????

ох....
це вони знали шо вони злочинці ... ой, та просто - Можут зробити - і зробили - і насолоджувались зробленим.
А хто це породив?
М?
давай, давай, - не "унивай", ХТО *** цю х.хню виродив?
ВИРОДИВ - В.И.Р.О.Д.И.В.?
Давай, "пишайся"
"рідну.ватенька неньочка ОСЬ ХТО ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" **** ЯКИХ МАЛО!!!!!!!!!!!!!!!
сорі, я правий. чи не так? давайте так - я - не правий?
ахах... на такий жаль же шо не бувало такого. ну.. йдіть виправляйте. я не хочу. я бидло. сорі як кажуть.
на вибори 2 крайніх не ходив, я то і все казав, за 7 років - доказати не можу, але казав завжди 7 років. = давайте йдіть і ... а мені "ТА" мені похер. і так нічого не очікую, мені просто по............. мені по
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06.10.2023 22:20 Ответить
а наше недомзс взагалі вкурсі у кого найбільший арсенал? бо судаячи по їх висерам то німаки,просніться уїбани і працюйте з США,Німеччина навіть якщо віддасть УСЕ,не покриє потреб ЗСУ.**** доїбалися до тих німаків як банний лист до сраки.
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07.10.2023 00:56 Ответить
Та начхати їм на наше виживання, їх кацапські бабки цікавлять, а для цього має бути вічна кацапєнція.
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07.10.2023 07:09 Ответить
 
 