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"Ракеты Taurus необходимы для нашего выживания", - посол в Германии Макеев
Украине необходимы дальнобойные крылатые ракеты Taurus для выживания.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
Он назвал ракеты Taurus важными для выживания Украины.
Отмечается, что Макеев крайне разочарован решением Берлина пока не предоставлять Украине ракеты. Он добавил, что речь идет о нуждах украинских военных, ведь предоставление ракет Taurus поможет сохранить их жизнь.
Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.
Топ комментарии
+6 stels400
показать весь комментарий06.10.2023 21:05
+4 Михаил Дужик #512165
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+3 Al Kap
показать весь комментарий06.10.2023 21:07
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16 років путін- ферштейн муттер Меркель. Далі її « приемник» - Шольц…
Лінія стара- « не раззлючити Путлера» поставкою ефективної зброї до України.
10-20 старих Леопардів- це можно. ( проти 2000 російських це не що).
Але ракети Таурис…?! Ніколи. Щоб не було єсколаціі…
Нідавати ніякоі зброї Україні не можна, бо США не зрозуміе.
Тому Даемо, але не швидко, та потроху…
так Антиколорадос написав - не говоріть шо погано але добре говорити непогано.
ну ж мля, ясно шо ТАМ "хтось" та наведе цю дурь??? *******, СОРІ!!!! ясно шо не думали і не хотівли здохнути так тупо, але це сталось. і сталось ззакономірно
1 каска = треба кланятись.
а не як Боткєвічъ кричати - цитую - "****** німці"
я би просто за таку .... та я би і без такої х., бо знав би шо таке буде, дав би нам щось..., просто цей Х. був би заагорнутий в якісний целолфан, обгорнутий над\писами - Володя, ідіти наху, іді ти нуху ідіти **** з Єлдаком ---- фгфгфгфггфгф, нуху от там туда, до ркемля **** - НАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! туда мля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! давай, іді сучечка шашличная
допомогу Україні щоб перемогти ху&ла.
Інакше навіщо писати?
Щоб що?
Щоб обгадити Україну та зменьшити її можливості для Перемоги?
Ця ціль е те що робить пропаганда Кремля.
у нас, як країни - нігде нема оф. союзників.
... так шо, я й відповів, вище мля.
тобто, кожна каска ПОВТОРЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! йде ДАРОМ!!!!!!!!!!!!!!
як і кожна РАКЕТНА СИСТАМА ТА ГЕПАРДИ ТА АЙРІЙ ТА ПРОЧЄ _ _ ХЄРОЧЕ, ой, Є, "ХЄРОЧЄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
понятно, НЄ?
нє?
а Єрмаку понятно? Нє? Так Шапошніков может скаже? ну, він просто мусорів ненавидить... ага?"
Викладайте свої думки чіткіше.
Ваше написання « не зрозуміло».
Якщо хочете щоб вам зрозуміли.
це для початку. ну і Умьорова згадують так шо.... краще не треба.
А тепер головне - ти би сам, перед своїми виборцями що саме казав - КОМУ ми допомагаємо?
А, і Єлдак в ООН - блєск.
Байден дуже виносливий шо просто руку тисне Клоуну.
Вказівки на те, що Великобританія та Франція дійшли інших висновків, дискусії в Німеччині не допоможе, вважає коментатор. "У них - інші правові передумови, а головне - у них є ядерна зброя. Це важливий елемент стримування Путіна. Саме тому, що Лондон і Париж надали крилаті ракети, не можна сказати, що Україна взагалі не отримує від своїх союзників цей тип озброєнь", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung і наголошує: "Німеччині нема чого соромитися своєї військової підтримки Києву, вона вже затьмарила у цьому сенсі всі інші європейські країни".
"військові"???????????????
ох....
це вони знали шо вони злочинці ... ой, та просто - Можут зробити - і зробили - і насолоджувались зробленим.
А хто це породив?
М?
давай, давай, - не "унивай", ХТО *** цю х.хню виродив?
ВИРОДИВ - В.И.Р.О.Д.И.В.?
Давай, "пишайся"
"рідну.ватенька неньочка ОСЬ ХТО ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" **** ЯКИХ МАЛО!!!!!!!!!!!!!!!
сорі, я правий. чи не так? давайте так - я - не правий?
ахах... на такий жаль же шо не бувало такого. ну.. йдіть виправляйте. я не хочу. я бидло. сорі як кажуть.
на вибори 2 крайніх не ходив, я то і все казав, за 7 років - доказати не можу, але казав завжди 7 років. = давайте йдіть і ... а мені "ТА" мені похер. і так нічого не очікую, мені просто по............. мені по