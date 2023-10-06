Проводим работу по поиску соответствующего кандидата, - Шмыгаль о новом министре культуры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что поиск кандидата на должность министра культуры и информационной политики продолжается.
"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", - сказал Шмыгаль во время часа вопросов правительству, отвечая на вопрос, когда в парламент поступит кандидатура на должность министра культуры. Это следует из стенограммы пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, назначение бывшего руководителя Украинского культурного фонда Юлии Федив на должность министра культуры предполагалось в середине сентября.
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+13 Василь Воробець
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+12 валерий коренев #331462
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+8 alexandr shamov
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Зробити «Комінтет», та звільніть чиновників.
А Культура е.
в Україні е 300 000+ ( точна цифра невідома) державних чиновників.
По Закону Мерфі- бюрократія вирощуе сама себе та збільшуеться.
Україна , Звістно, багата краіна,
але
Якщо в Україні у 2-3 рази зменьшити їх, то суспільство цього навіть не поміте.
Гогошвіллі, і тому зробили запис в Трудовій, що був замМіністром МВС…Ув Україні. Капець, але ж хтось його, уперто і нагло, ЗАВОДИВ на таке у переддень відкритої війни орків!! Баканов і допуск дозволяв до ТАЄМНИХ документів (повний МАРАЗМ, від осіб з СБУ)!!!
грошовитихважливих посад.
Серж Пофф, купи собі мапу та не ганьбися тут.
https://www.change.org/p/stop-the-destruction-of-cultural-monuments-in-ukraine
Департамент культури України (Міністерство культури та інформаційної політики) заявив про плани знести пам'ятники Пушкіну по всій країні. Для одеситів Пушкін - це історія нашого міста. Усім відомі чудові рядки Пушкіна, присвячені Україні та Одесі. Відбувається свідомий наступ агентів Путіна, які проникли в українську владу, на регіональні культурні традиції. Етноцентричні радикали під прапором боротьби з російським імперіалізмом хочуть перетворити Одесу (і всю Україну) на мононаціональний анклав. Вони є противниками мультикультуралізму та західного вектору розвитку. У цьому їхні інтереси збігаються з інтересами Москви. Українська влада корумпована. Це ні для кого не секрет. Скандал у Міністерстві оборони та призначення американських аудиторів тому підтвердження. Політика Департаменту культури щодо розпалювання етнічного конфлікту потребує такої ж пильної уваги наших союзників, як і дії корупціонерів з Міністерства оборони. Вандали з Департаменту культури завдають не меншого удару національній безпеці України, ніж корупціонери з Міноборони.
Одесити та патріоти України протестують проти дій кремлівської «п'ятої колони» у владних структурах України, корупції, порушення прав людини та прав національно-культурних меншин. Звертаємося до патріотів і друзів України, діячів культури, світової громадськості. Ми звертаємося до ООН, ЮНЕСКО, Венеціанської комісії, західних урядів. Зупинимо варварів! Слава Україні!
То виходить коли ви звільняли бениного ткаченко ( а звільняли довго) то ви не мали кандідіта?
Та навіть НЕ мали думки про те що робити далі?!!!!!
Уце і е обличчя ціеі « влади»- неспроможні не тільки виконувати поточні Щоденнізавдання , а і не взмозі Планувати!
І с таким урядом Україна потрібна виборювати Перемогу ?!!!