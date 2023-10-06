Проводим работу по поиску соответствующего кандидата, - Шмыгаль о новом министре культуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что поиск кандидата на должность министра культуры и информационной политики продолжается.

"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", - сказал Шмыгаль во время часа вопросов правительству, отвечая на вопрос, когда в парламент поступит кандидатура на должность министра культуры. Это следует из стенограммы пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, назначение бывшего руководителя Украинского культурного фонда Юлии Федив на должность министра культуры предполагалось в середине сентября.

Читайте также: Кабмин согласовал законопроект о запрете использования земель Каховского водохранилища