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Проводим работу по поиску соответствующего кандидата, - Шмыгаль о новом министре культуры

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что поиск кандидата на должность министра культуры и информационной политики продолжается.

"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", - сказал Шмыгаль во время часа вопросов правительству, отвечая на вопрос, когда в парламент поступит кандидатура на должность министра культуры. Это следует из стенограммы пленарного заседания Верховной Рады в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, назначение бывшего руководителя Украинского культурного фонда Юлии Федив на должность министра культуры предполагалось в середине сентября.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (774) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+13
А какая разніца? Любу каліку ловиш на вулиці,в Трускавець на 3 дні,і все!!!Головне щоб новиє літса!@
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06.10.2023 21:26
+12
А что тут искать, он мыколка тищенко подходящая кандидатура -умеет КУЛЬТУРНО вертеть задницей!!!! Как раз вам такие и подходят!!!!!!
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06.10.2023 21:27
+8
Тю, ищут они... Вон, безмоглую, умеет "краба" танцевать(культурно).
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06.10.2023 21:30
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Жадан
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06.10.2023 21:24 Ответить
А какая разніца? Любу каліку ловиш на вулиці,в Трускавець на 3 дні,і все!!!Головне щоб новиє літса!@
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06.10.2023 21:26 Ответить
Та нах взагалі це міністерство потрібно?!!!

Зробити «Комінтет», та звільніть чиновників.
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06.10.2023 21:48 Ответить
У Німетчині нема « Міністерства Культури».

А Культура е.

в Україні е 300 000+ ( точна цифра невідома) державних чиновників.

По Закону Мерфі- бюрократія вирощуе сама себе та збільшуеться.

Україна , Звістно, багата краіна,
але
Якщо в Україні у 2-3 рази зменьшити їх, то суспільство цього навіть не поміте.
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06.10.2023 22:20 Ответить
Закони Петерсона. Мерфі трохи інше
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06.10.2023 23:14 Ответить
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера!
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07.10.2023 08:38 Ответить
Це один спісталіст. Чи той самий?
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08.10.2023 15:19 Ответить
А что тут искать, он мыколка тищенко подходящая кандидатура -умеет КУЛЬТУРНО вертеть задницей!!!! Как раз вам такие и подходят!!!!!!
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06.10.2023 21:27 Ответить
в реестре коррупционеров собраны лучшие из лучших))
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06.10.2023 21:30 Ответить
Певно, усі кандидати у міністри культури провалюють відоме тестове питання по телефону: "Алло! Ето прачєчная?"
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06.10.2023 21:30 Ответить
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07.10.2023 03:08 Ответить
Тю, ищут они... Вон, безмоглую, умеет "краба" танцевать(культурно).
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06.10.2023 21:30 Ответить
Марфу Безумну на царство!
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07.10.2023 07:57 Ответить
Та на Окружній знайдете краще ніж пасліх
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06.10.2023 21:31 Ответить
А вазмітє міня ! Уткой !
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06.10.2023 21:31 Ответить
І в результаті їхніх пошуків призначать ''істоту'' гіршу від попередньої.
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06.10.2023 21:33 Ответить
а що не можна знайти цього міністра скоріше .як міністра оборони???
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06.10.2023 21:33 Ответить
Мож из "квартала" на пальцах выбирают, мол кого.
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06.10.2023 21:34 Ответить
Котлету забраковали на посла. Так может в министры его двинуть? Самое то.
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06.10.2023 21:34 Ответить
Мабуть ще не всі культурні цінності в руки москалів попали. Є ще широке поле для "діяльності".
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06.10.2023 21:35 Ответить
Десь там, на європах сидять, видатні Шефіри з 95, ще не прилаштовані!!
Гогошвіллі, і тому зробили запис в Трудовій, що був замМіністром МВС…Ув Україні. Капець, але ж хтось його, уперто і нагло, ЗАВОДИВ на таке у переддень відкритої війни орків!! Баканов і допуск дозволяв до ТАЄМНИХ документів (повний МАРАЗМ, від осіб з СБУ)!!!
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06.10.2023 21:35 Ответить
киву бери, шмыгалёнышь
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06.10.2023 21:37 Ответить
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06.10.2023 21:37 Ответить
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06.10.2023 21:37 Ответить
це як прилюдно у вигрібну яму плигнути.
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06.10.2023 22:43 Ответить
Нема чого шукати, Зеленському потрібно обрати між двома видатними кандидатами - або призначити Баканова, або призначити Поплавського. Більше ж нікого "вільного" для високих держпосад він в Україні не знає. Ще можна було взяти Киву, або Наумова, але вони у "відрядженні" і не можуть привнести свій вклад в зелену політику. Важкий вибір в ПреЗедента, важкий, немає ж в Україні більше людей, навіть прибиральниць з Кварталу 95 довелось залучити до грошовитих важливих посад.
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06.10.2023 21:38 Ответить
Мабуть, не можуть зробити "важкий" вибір хто є кращий професіАнал: Лєначка Кравєц або Жєнєчка Кашєвой.
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06.10.2023 21:40 Ответить
Женя в меру культурный... а шо, и подойдет
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07.10.2023 00:17 Ответить
Шапіто...
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06.10.2023 21:41 Ответить
Має бути проросійським та злодійські здібності!
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06.10.2023 21:42 Ответить
Якщо з переліку вимог виключити належність до ******** - то кандидатів тьма.
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06.10.2023 21:43 Ответить
..в Америке нет министерства культуры, за то есть Michael Jackson, The Rolling Stones, Genesis, The Doors, Nirvana, Aerosmith и еще куча чего.. Не нужен нам министр культуры.. и шмыгаля тоже нахер гнать.. Аминь..
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06.10.2023 21:47 Ответить
The Rolling Stones- Америка?
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06.10.2023 22:07 Ответить
сорри, увлекся.. Ну, вы поняли.. не нужно управлять культурой, а то, опять повалий с павликом и винником появятся..
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06.10.2023 22:48 Ответить
І Genesis -- теж не Америка.
Серж Пофф, купи собі мапу та не ганьбися тут.
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06.10.2023 23:23 Ответить
..я з тобою, "Степан Лукашёв" свиней не пас. На форумі до незнайомих людей звик звертатися ввічливо та на ВИ. Але ж, ти перший почав мене тут повчати, тож купи собі мопеда та їдь у сраку.. Мій допис був зовсім про інше..
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06.10.2023 23:33 Ответить
То все не зовсім про культуру...
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07.10.2023 03:25 Ответить
свинорыл иди хрюкай на своих сру...
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06.10.2023 22:08 Ответить
Подерев'янскій би підійшов
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06.10.2023 22:07 Ответить
Пiдпишить петицiю!
https://www.change.org/p/stop-the-destruction-of-cultural-monuments-in-ukraine

Департамент культури України (Міністерство культури та інформаційної політики) заявив про плани знести пам'ятники Пушкіну по всій країні. Для одеситів Пушкін - це історія нашого міста. Усім відомі чудові рядки Пушкіна, присвячені Україні та Одесі. Відбувається свідомий наступ агентів Путіна, які проникли в українську владу, на регіональні культурні традиції. Етноцентричні радикали під прапором боротьби з російським імперіалізмом хочуть перетворити Одесу (і всю Україну) на мононаціональний анклав. Вони є противниками мультикультуралізму та західного вектору розвитку. У цьому їхні інтереси збігаються з інтересами Москви. Українська влада корумпована. Це ні для кого не секрет. Скандал у Міністерстві оборони та призначення американських аудиторів тому підтвердження. Політика Департаменту культури щодо розпалювання етнічного конфлікту потребує такої ж пильної уваги наших союзників, як і дії корупціонерів з Міністерства оборони. Вандали з Департаменту культури завдають не меншого удару національній безпеці України, ніж корупціонери з Міноборони.
Одесити та патріоти України протестують проти дій кремлівської «п'ятої колони» у владних структурах України, корупції, порушення прав людини та прав національно-культурних меншин. Звертаємося до патріотів і друзів України, діячів культури, світової громадськості. Ми звертаємося до ООН, ЮНЕСКО, Венеціанської комісії, західних урядів. Зупинимо варварів! Слава Україні!
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06.10.2023 22:28 Ответить
для збереження можно в селище Грім пам'ятник перенести - там протестувати нікому.
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06.10.2023 22:48 Ответить
Прямуй накуй, свинособако, зі своїм сраним кацапом пушкіним.
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06.10.2023 22:49 Ответить
Не треба запоребрику добавляти аргументації для агресії
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07.10.2023 00:14 Ответить
🤣🤣🤣
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07.10.2023 03:28 Ответить
Інакша площина про Щмигаля…

То виходить коли ви звільняли бениного ткаченко ( а звільняли довго) то ви не мали кандідіта?

Та навіть НЕ мали думки про те що робити далі?!!!!!

Уце і е обличчя ціеі « влади»- неспроможні не тільки виконувати поточні Щоденнізавдання , а і не взмозі Планувати!

І с таким урядом Україна потрібна виборювати Перемогу ?!!!
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06.10.2023 22:31 Ответить
Бо українська культурна спадщина - це пряма загроза дегенеративніому бикуватому москворотому ненажерному зеленому кодлу.
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06.10.2023 22:44 Ответить
Ну, міністра культури треба шукати виключно на московії. Адназначна!
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06.10.2023 23:13 Ответить
Кандидат должен быть неприменно с мацкальской фамилией и еврейским профилем, шобы все понимали, шо нет никакой украинской культуры и украинского народа.
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06.10.2023 23:31 Ответить
Держава має всього 2 біблійні функції - заохочення добродійників та покарання злочинців. Решта - від лукавого. Корупція тільки один з багатьох наслідків радянського способу життя та державотворення
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07.10.2023 00:12 Ответить
А щоб просто не мішати творчим людям розвиватись не пробували? Конче потрібно створити якісь рамки "що мона, а що ніззя". Меценатство, благодійність думаю більш ефективне, ніж там різні "міністерства культури".
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07.10.2023 06:23 Ответить
кіркоров, блеат
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07.10.2023 09:36 Ответить
 
 