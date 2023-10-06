Эстонские волонтеры попали под ракетный удар российских войск
Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") оказались в зоне ракетного удара войск РФ.
Об этом говорится в сообщении Vaba Ukraina в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что совместный конвой Ukraina Abi и Vaba Ukraina попал под ракетный удар, а российская ракета "Искандер" упала в 20 метрах от них.
В результате атаки все машины были уничтожены, но волонтеры не пострадали.
"Ребята чудом остались живы и здоровы. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами в Украине", – говорится в сообщении.
В то же время, добавили в организации, без человеческих жертв не обошлось, поскольку в соседнем доме погибли двое маленьких детей.
В сообщении не указано, в каком именно населенном пункте это произошло.
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