Эстонские волонтеры попали под ракетный удар российских войск

Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") оказались в зоне ракетного удара войск РФ.

Об этом говорится в сообщении Vaba Ukraina в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что совместный конвой Ukraina Abi и Vaba Ukraina попал под ракетный удар, а российская ракета "Искандер" упала в 20 метрах от них.

В результате атаки все машины были уничтожены, но волонтеры не пострадали.

"Ребята чудом остались живы и здоровы. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время, добавили в организации, без человеческих жертв не обошлось, поскольку в соседнем доме погибли двое маленьких детей.

В сообщении не указано, в каком именно населенном пункте это произошло.





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