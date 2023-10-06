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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эстонские волонтеры попали под ракетный удар российских войск

обстріл,руйнування

Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") оказались в зоне ракетного удара войск РФ.

Об этом говорится в сообщении Vaba Ukraina в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что совместный конвой Ukraina Abi и Vaba Ukraina попал под ракетный удар, а российская ракета "Искандер" упала в 20 метрах от них.

В результате атаки все машины были уничтожены, но волонтеры не пострадали.

"Ребята чудом остались живы и здоровы. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время, добавили в организации, без человеческих жертв не обошлось, поскольку в соседнем доме погибли двое маленьких детей.

В сообщении не указано, в каком именно населенном пункте это произошло.

Эстонские волонтеры попали под ракетный удар российских войск 01
Эстонские волонтеры попали под ракетный удар российских войск 02

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Автор: 

обстрел (27151) Эстония (1423) волонтеры (2634)


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Дякуємо за допомогу, наші естонські друзі !
Наша війна стала і вашою війною......
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06.10.2023 22:17 Ответить
Якась ватна падаль на них і навела ракету швидше за все. Знайти і на пожиттєву пляшку.
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07.10.2023 06:17 Ответить
 
 