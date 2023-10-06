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Новости Помощь Украине
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Шольц находится под сильным давлением относительно предоставления Украине ракет Taurus, - NYT

taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц находится под сильным давлением относительно предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не объявила о том, что посылает в Украину ATACMS. Но европейские чиновники и эксперты ожидают скорого заявления США, которое повысит ставки для Шольца.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отметила, что Шольц находится под сильным давлением и, возможно, хочет прекратить обсуждение.

Она уточнила, что если американцы дадут добро на поставку своих ATACMS, тогда это может привести к поставкам ракет Taurus.

Издание отмечает, что в последние месяцы Германия обычно объявляла о предоставлении серьезной помощи, например, современных систем ПВО или танков, синхронно с США.

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Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.

Автор: 

Германия (6955) крылатые ракеты (881) помощь и поддержка (871) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+7
Но все-таки козломордые его за яйца держат крепко.
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06.10.2023 22:17
+3
С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, ...в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»
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06.10.2023 22:31
+2
Немає жодних технічних чи правових причин не надавати Україні ракети Taurus, Україна давно вже зібрала необхідні їй геодані, упевнений і депутат Бундестагу від ХДС, полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). В ефірі інформаційного телеканалу Welt він заявив, що Олаф Шольц керується політичними мотивами: "Канцлер не хоче, щоб Крим був відрізаний від російських шляхів постачання". На моє враження, продовжив політик, "особисто він разом із дуже маленькою групою у СДПН все ще вірить, що з Путіним, з Росією можна буде домовитися".

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06.10.2023 22:24
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Правила форума Совет форумчан
Він що шарик щоб бути під тиском? 🥵🎈ще не дай бог лопне від тиску поки Українців луплять іскандерами без відповіді...
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06.10.2023 22:17 Ответить
С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, ...в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»
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06.10.2023 22:31 Ответить
шольц = ганебний лівак
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06.10.2023 22:35 Ответить
Но все-таки козломордые его за яйца держат крепко.
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06.10.2023 22:17 Ответить
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06.10.2023 22:18 Ответить
Немає на шольців п.Мельника....
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06.10.2023 22:19 Ответить
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06.10.2023 22:20 Ответить
Чим більший тиск, тим більше газпромівських бабосів в чумайдан влізе.
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06.10.2023 22:24 Ответить
Немає жодних технічних чи правових причин не надавати Україні ракети Taurus, Україна давно вже зібрала необхідні їй геодані, упевнений і депутат Бундестагу від ХДС, полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). В ефірі інформаційного телеканалу Welt він заявив, що Олаф Шольц керується політичними мотивами: "Канцлер не хоче, щоб Крим був відрізаний від російських шляхів постачання". На моє враження, продовжив політик, "особисто він разом із дуже маленькою групою у СДПН все ще вірить, що з Путіним, з Росією можна буде домовитися".

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06.10.2023 22:24 Ответить
Шольц заявив, що не хоче, щоб руйнували кримський міст
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06.10.2023 22:37 Ответить
Нах тогда было Украине вообще что-либо давать? Могли ограничиться 5 тыс. касок и все. И строили бы с комсомолкой меркель сейчас бы новую берлинскую стену под присмотром бурята.
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06.10.2023 22:46 Ответить
врачи диагностировали синдром сдавливания.
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06.10.2023 22:52 Ответить
Кто давит-то?
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06.10.2023 23:00 Ответить
Зі статті не зрозуміло.
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07.10.2023 02:36 Ответить
Бабка меркельша ще досі в політиці...не офіційно, але ефективно
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07.10.2023 06:27 Ответить
Це той випадок, коли західна демократія може проявити стійкість, не зважаючи на тиск
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06.10.2023 23:19 Ответить
1:24:44 по таймінгу, шо тиждень тому, австрійский бундесхеровський полковник генштабу, в загальному аналізі сьогодняшньої фронтової ситуації в Україні, до всього сказаного приділив саме "Taurus" (субтитрований переклад там канешно далекий від оригіналу)
https://www.youtube.com/watch?v=Z1bKrwqzJzQ&t=16s
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06.10.2023 23:59 Ответить
як же ******* заїбала з тими таурусами,а чого так потужно до США не доїбетесь,у них кращий аналог,AGM-158C LRASM,хто там в кінці кінців якимось там гарантов був,німаки чи США,скільки там США дали танків,а скільки Німеччина? а нагадайте скільки їх у перших і скільки їх у других,ну не хочуть німаки давати,то хай не дають,вони за те дають ППО,працюйте з США,а чого не працюють,бо таке бидло ставлення можна проти мягких німаків використати,а проти американців така хня не спрацює,бо трахнуть так що уже ніяких ракет не захочеш.
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07.10.2023 00:47 Ответить
Німці розуміють, що передавши свої ракети, це буде означати по суті все. А хто робить тефлон для Дюпонта? чи для французів? Кацпи. Бо це шкідливе виробництво. Не хочуть німці з нами дружити, от і морозяться. За дупи свої бояться.
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07.10.2023 02:45 Ответить
Бздло никчемное.
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07.10.2023 07:53 Ответить
 
 