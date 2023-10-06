Шольц находится под сильным давлением относительно предоставления Украине ракет Taurus, - NYT

Канцлер Германии Олаф Шольц находится под сильным давлением относительно предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не объявила о том, что посылает в Украину ATACMS. Но европейские чиновники и эксперты ожидают скорого заявления США, которое повысит ставки для Шольца.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отметила, что Шольц находится под сильным давлением и, возможно, хочет прекратить обсуждение.

Она уточнила, что если американцы дадут добро на поставку своих ATACMS, тогда это может привести к поставкам ракет Taurus.

Издание отмечает, что в последние месяцы Германия обычно объявляла о предоставлении серьезной помощи, например, современных систем ПВО или танков, синхронно с США.

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Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.