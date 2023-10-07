Враг нанес удар управляемой авиабомбой по Купянску, повреждены дома, поднялся пожар

Прошлой ночью, около 03:10, враг нанес удар управляемой авиабомбой по г. Купянску. Повреждены 3 жилых дома, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на местах ракетных ударов по Харькову завершены спасательные работы. Погибли 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, и 11-месячный мальчик. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, – средней тяжести. Повреждены 88 зданий из которых 61 – жилые многоэтажки, 46 автомобилей.

Глава региона также информирует, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

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В результате обстрела из РСЗО "Торнадо" пгт. Шевченково Купянского района получил ранение 56-летний гражданский мужчина.

В г. Волчанске Чугуевского района из-за обстрела загорелся одноэтажный многоквартирный дом. От пожара пострадали и госпитализированы 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и женщина 25 лет.

В результате обстрела из РСЗО с. Куриловка Купянского района повреждены складские помещения и имущество гражданского предприятия.

Также под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка и Московка Купянского района, Гатище и Землянки Чугуевского района и другие.

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"За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 16 га территории и обезвредили 79 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов.