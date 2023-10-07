В Конгрессе требуют от Байдена разъяснить его стратегию "поддержки победы Украины"
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джим Риш, оба республиканца, направили Джо Байдену письмо с требованием проинформировать Конгресс о его стратегии "поддержки победы Украины".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам Палаты представителей.
Маккол и Риш также хотят услышать от президента США о состоянии официальных и неофициальных переговоров с Россией относительно путей прекращения войны.
"Как решительные сторонники Украины мы остаемся глубоко обеспокоены тем, что и через полтора года с начала непровоцированной агрессии России ваша администрация не смогла сформулировать стратегию помощи США Украине в достижении победы над РФ с одновременным определением приоритетов и продвижением американских интересов", - говорится в письме
Обещание поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" не является стратегией, подчеркивают его авторы.
Как следует из документа, американские чиновники прибегают к неофициальной дипломатии с лицами, близкими к президенту РФ Путину без участия украинских чиновников.
"Об этих встречах не было уведомлено комитет по иностранным делам Палаты представителей и комитет Сената США по международным отношениям. Это неприемлемо. Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации для успешного завершения войны и обо всех ваших усилиях по взаимодействию с Россией", - указывают Маккол и Риш.
По их словам, "поскольку воюют украинские, а не американские солдаты, было бы позорно исключать Киев из дискуссий о его собственном будущем". Республиканцы задают Байдену ряд вопросов по этому поводу, в том числе о том, кто из его администрации и в какой степени вовлечен в такие переговоры.
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Хватит сопли жевать!
Где Стратегия Победи України і США?!
Почему Салівани белого дома пудрят мозги « столько сколько нужно», а не « до полной Победы Украины?»
Почему ведутся « не официальные переговоры» с рф??? Бернс, Саливан и др.
Если республиканцам ( а не трампистам) удасться дожать Байдена на быструю и решительную Победу Украины- ( передачу нудного оружия в короткие сроки)
то честь им и хвала!
Какая нибудь Бангладеш дашь с мешком риса в помощь…
США в течении десятилетий поддерживает Украину. « Это ее война».Она тратит свои ресурсы. Очень большие ресурсы.
Почему? Потому что это в ее Национальных Интересах!
Поэтом требование о выробатки Стратегии совершенно понятно и необходимо.
Бо недостаньо дій...
В Сполученних Американських Штатах-
***** на Трампа сповнений надій...
Невже Сенатори так схильні до повій...
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0&t=2710s&ab_channel=DiasporaUA
Але чи колись таке станеться?
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