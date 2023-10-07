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Новости Помощь Украине
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В Конгрессе требуют от Байдена разъяснить его стратегию "поддержки победы Украины"

сша,сенат,конгресс

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джим Риш, оба республиканца, направили Джо Байдену письмо с требованием проинформировать Конгресс о его стратегии "поддержки победы Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Маккол и Риш также хотят услышать от президента США о состоянии официальных и неофициальных переговоров с Россией относительно путей прекращения войны.

"Как решительные сторонники Украины мы остаемся глубоко обеспокоены тем, что и через полтора года с начала непровоцированной агрессии России ваша администрация не смогла сформулировать стратегию помощи США Украине в достижении победы над РФ с одновременным определением приоритетов и продвижением американских интересов", - говорится в письме

Обещание поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" не является стратегией, подчеркивают его авторы.

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Как следует из документа, американские чиновники прибегают к неофициальной дипломатии с лицами, близкими к президенту РФ Путину без участия украинских чиновников.

"Об этих встречах не было уведомлено комитет по иностранным делам Палаты представителей и комитет Сената США по международным отношениям. Это неприемлемо. Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации для успешного завершения войны и обо всех ваших усилиях по взаимодействию с Россией", - указывают Маккол и Риш.

По их словам, "поскольку воюют украинские, а не американские солдаты, было бы позорно исключать Киев из дискуссий о его собственном будущем". Республиканцы задают Байдену ряд вопросов по этому поводу, в том числе о том, кто из его администрации и в какой степени вовлечен в такие переговоры.

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Автор: 

Байден Джо (2790) Конгресс США (1234) помощь и поддержка (871)


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Топ комментарии
+15
Мабуть це правильно.
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07.10.2023 10:25
+12
Байден незрозумілий і для тих, хто хоче давати Україні набагато більше зброї, і тим хто взагалі хоче відмовитися від України. І це сидіння на двох стільцях вже не працює.
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07.10.2023 10:44
+10
по відношенню до америки вже задається питання - "повільно варити жабу це зрозуміло. але вже зараз не зовсім зрозуміло, кого там вважають за жабу - Україну чи парашу?"
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07.10.2023 11:11
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Мабуть це правильно.
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07.10.2023 10:25 Ответить
Так,але при наявності зрадників при зе, з Україну мають говорити з ЗСУ, не з туристами
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07.10.2023 10:37 Ответить
Не впевнений...
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07.10.2023 12:23 Ответить
Отличная постановка ворроса!

Хватит сопли жевать!
Где Стратегия Победи України і США?!

Почему Салівани белого дома пудрят мозги « столько сколько нужно», а не « до полной Победы Украины?»

Почему ведутся « не официальные переговоры» с рф??? Бернс, Саливан и др.

Если республиканцам ( а не трампистам) удасться дожать Байдена на быструю и решительную Победу Украины- ( передачу нудного оружия в короткие сроки)

то честь им и хвала!
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07.10.2023 17:31 Ответить
Стратегію війни оприлюднює воююча сторона: росія-свою стратегію,Україна-свою.Щодо США-це допомога,підтримка країни,що намагається мирно співіснувати з іншими странами.На відміну від загарбницької стратегії росії.Так що -правильно,по-вашому?
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07.10.2023 10:36 Ответить
Сша не прости сбоку помогающий Украине…
Какая нибудь Бангладеш дашь с мешком риса в помощь…

США в течении десятилетий поддерживает Украину. « Это ее война».Она тратит свои ресурсы. Очень большие ресурсы.

Почему? Потому что это в ее Национальных Интересах!

Поэтом требование о выробатки Стратегии совершенно понятно и необходимо.
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07.10.2023 17:42 Ответить
Бидон резину тянет , сразу надо дать Ф35 и Томагавки и будет быстрая Перемога
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07.10.2023 10:38 Ответить
Питаннь багато...
Бо недостаньо дій...
В Сполученних Американських Штатах-
***** на Трампа сповнений надій...

Невже Сенатори так схильні до повій...
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07.10.2023 10:40 Ответить
люди как люди , любят деньги и потрахатся
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07.10.2023 10:44 Ответить
Зеля теж на Трампа надіється .
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07.10.2023 15:08 Ответить
Байден незрозумілий і для тих, хто хоче давати Україні набагато більше зброї, і тим хто взагалі хоче відмовитися від України. І це сидіння на двох стільцях вже не працює.
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07.10.2023 10:44 Ответить
Трагічні помилки і ще гірші дії, які унеможливлюють військову допомогу США Україні.
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0&t=2710s&ab_channel=DiasporaUA
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07.10.2023 11:12 Ответить
Exactly.
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07.10.2023 11:40 Ответить
СУТЬ-"Я не нападатиму ні на одну із країн НАТО,як куйло всія 3,14рації і дальше України війну не буду поширювати .- Ти Байда не дає Україні згоди на прийняття її в члени НАТО і не надаєш далекобійної зброї для адекватної відповіді на наші ракетні обстріли території України"
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07.10.2023 10:50 Ответить
главное -не раздражать россию и делать мертвому припарки -стрелять стингерами по СУ-35 и из М-16 по Калибрам и Кинжалам
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07.10.2023 10:52 Ответить
по відношенню до америки вже задається питання - "повільно варити жабу це зрозуміло. але вже зараз не зовсім зрозуміло, кого там вважають за жабу - Україну чи парашу?"
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07.10.2023 11:11 Ответить
У мистера Байдена стратегия простая - много говорить про поддержку Украины и как можно меньше делать. Ленд-Лиз похерили, самолетов нет, 31 танк на фронт 900 км капля в море, Атакамсов нет. Рассказывали про какого-то генерала от США, который будет тут руководить поддержкой, обучением, советами и прочим, его тоже нет
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07.10.2023 11:23 Ответить
Найцікавіше буде, коли містер Байден піде під суд за свідоме і умисне затягування великої війни у Європі. За ненадання належної допомоги. За введення в оману всіх, кого можна було. За таємні переговори з хйлом і таємний розподіл сфер впливу.

Але чи колись таке станеться?
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07.10.2023 11:31 Ответить
навряд,він же не сам по собі,ніхто не буде з цим зв,язуватися
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07.10.2023 11:38 Ответить
Хіба що се буде Страшний суд.
В есхатології Сташний суд - Останній суд, створений Богом над людьми з метою визначення праведників та грішників, визначення перших та останніх, які лишаються...
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07.10.2023 13:13 Ответить
Мілітаристична Америка, та "хиже НАТО", яким лякали піонерів у Радянському Союзі, на ділі виявилося безхребетними та сциклівими "гегемонами" Світу. Справедливості ради, інших в нас немає і дякуємо їм за підтримку, але люби Боже правду- це так. Якби зразу надали нам все необхідне, та ввели одразу пакет "пекельних санкцій", війна б вже закінчилася. Ну що ж, дякуємо і за це...
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07.10.2023 11:32 Ответить
Та слабаками их назвать не стоит---хотя ту комедь что ламает нам Запад конечно терпеть нестерпимо стало. Но вот тема в такой конфигурации что сложилась на сегодня---что же нам мешает в обоснованой форме настоять на возвращении статуса страны с ЯО!? Тактического ЯО. Часто пишу это. Многие здесь на форуме смеются. Кстати вот с Израилем от сегодняшнего дня похоже пойдёт иной отсчёт событий. США уже обещает военную помощь. Посмотрим что. Сравним. Мы не пробуем крайних вариантов. Пора. ЗСУ на сегодня у нас по сути сильнейшая армия как действующая в мире. Мотивация невероятная. Командование прямое вполне справляется. За спиной ЗСУ волонтёры и почти весь народ страны. Чего боятся? Ведь есть где изготовить и пока есть кому. И есть такая улица Вальтера. И есть там кое что и кое кто. Вспомнят как за 5 мин. Нам терять нечего уже---слишком много потеряли. Или мы или они (кацапы). Старая установка всё так же актуальна----смелость города берёт!
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07.10.2023 19:33 Ответить
вот они все гарантии безопасности,что мордор что США результат один-тебя кинут,не сразу так позже.до сих пор не пойму в чем они заключались???воевать с нами-нет,помощь-трясущимися руками отрывая как от себя,в чем прикол???
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07.10.2023 11:36 Ответить
Ответ прост: выросло поколение розовых единорожков, жующих сопли и слушающих полоумную школьницу как мессию.

Проблема для "белой" цивилизации в том, что Африка и Азия (включая кацапстан) этим инфантилизмом пользуются; и чем дальше - тем больше, вплоть до уничтожения этой цивилизации. Надеюсь, что до последнего всё же не дойдёт...
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07.10.2023 12:39 Ответить
 
 