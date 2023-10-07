Силы обороны продвинулись к северу от Копанов и Новопрокоповки, - Тарнавский
Силы обороны продвинулись к северу от Копанов и Новопрокоповки Запорожской области на Таврическом направлении.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"На Таврическом направлении имеем продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки. Потери врага резко выросли. Уничтожен РСЗО БМ-27 Ураган", - отметил он.
Никаких подробностей по поводу продвижения Сил обороны пока не сообщается.
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... тепер один Тарнавський перемелює половину рашистів ,судячи по данних генштабу. прям Рембо