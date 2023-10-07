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Силы обороны продвинулись к северу от Копанов и Новопрокоповки, - Тарнавский

війна,зсу

Силы обороны продвинулись к северу от Копанов и Новопрокоповки Запорожской области на Таврическом направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"На Таврическом направлении имеем продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки. Потери врага резко выросли. Уничтожен РСЗО БМ-27 Ураган", - отметил он.

Никаких подробностей по поводу продвижения Сил обороны пока не сообщается.

Читайте: На Таврическом направлении уничтожена дорогостоящая российская станция РЭБ Р-330Ж "Житель", - Тарнавский

Автор: 

Тарнавский Александр (222) контрнаступление на Юге (289)


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Пока в политике писец, который и на международную помощь поглядывает, ВСУ делают свою работу.
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07.10.2023 12:32 Ответить
После Херсона и харьковской операции многие уже думали, что победа в кармане можно особо не напрягаться, запад поможет, и всё само образуется
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07.10.2023 13:18 Ответить
На військові рейки країну треба було переводити з першого дня війни. Але зелена шобла на ейфорії від перемог ЗСУ і допомоги Заходу, геть втратила почуття реальності, і доперемагалась пафосними відосіками, де факто, до катастрофи. Як усе це розгребти і не програти війну - хз.
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07.10.2023 13:47 Ответить
Був такій персонаж, Гайдай. Він 42 рази брав Кремінну і доходив майже до Луганська. А потім послом в Казахстан у їхав.
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07.10.2023 14:04 Ответить
Тоді Кремінна була поряд,але був і наказ,щоб зупинилися,бо без тилів наступ не має майбутнє. Нажаль, майбутнє стало мінними полями. Не маніпулюйте. А ось ця інформація про Роботине вірна. Хлопці дійсно зробили хороший крок
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07.10.2023 14:12 Ответить
100 відсотків Гайдай другий появився
... тепер один Тарнавський перемелює половину рашистів ,судячи по данних генштабу. прям Рембо
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07.10.2023 14:28 Ответить
 
 