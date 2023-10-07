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Заместитель министра обороны Калмыкова анонсировала изменения в системе документооборота ВВК

поранення,штат,влк

В ближайшее время произойдут изменения в системе документооборота по прохождению ВВК.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова во время эфира телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ. 

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВЛК в электронном виде "следуют" за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения" – отметила Калмыкова.

По ее мнению, в процессе интеграции военного в гражданскую жизнь, ветеран должен найти такое место в жизни, где он будет понимать, что он нужен так же, как нужен был на войне. Найти работу, иметь занятость, заниматься предпринимательской деятельностью.

Читайте: Проверки ВВК: полиция открыла уже 84 уголовных производства и объявила 33 подозрения

Калмыкова также отметила, что у Минобороны уже ведется работа по созданию возможностей для ветеранов.

Автор: 

военно-врачебная комиссия (191) Калмыкова Наталья (22)


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Топ комментарии
+14
ось вона! реформа!
тепер тебе відправлять кудись, а вже потім будуть шукати документи.
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07.10.2023 13:36
+6
а потім буде одна ціль, це знайти де ті кляти документи "зависли" або хто іх стер
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07.10.2023 13:42
+6
ветеран повинен знайти/// А держава часом нічого не повинна ветерану?
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07.10.2023 13:58
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ось вона! реформа!
тепер тебе відправлять кудись, а вже потім будуть шукати документи.
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07.10.2023 13:36 Ответить
Іще простіше - тепер відправивши тебе кудись і кінців не знайдуть
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07.10.2023 14:03 Ответить
Льохкім двіженієм рукі бумажкі прєвращаются... прєвращаются бумажкі... в другіє бумажкі!
Дас іст фантастішь!
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07.10.2023 13:42 Ответить
а потім буде одна ціль, це знайти де ті кляти документи "зависли" або хто іх стер
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07.10.2023 13:42 Ответить
когда снаряды и ракеты будете делать?
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07.10.2023 13:43 Ответить
Міноборони снаряди не робоять.
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07.10.2023 13:52 Ответить
Хочеш сказати що вони ними стріляють ? (( Тоді ти малярші передивися ((
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07.10.2023 14:04 Ответить
"А документи від ВЛК в електронному вигляді "ідуть" за ним" - як на мій погляд, документи вже повинні бути або у в/ч, або у ТЦК та СП до прибуття військовослужбовця. На те і "електронний вигляд". Чи будуть окремо на "флешках" доставляти?
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07.10.2023 13:47 Ответить
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07.10.2023 13:48 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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07.10.2023 15:59 Ответить
Цє щоб рядові не бачили яку хєрню в тих висновках лікарі понаписують.
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07.10.2023 13:54 Ответить
ветеран повинен знайти/// А держава часом нічого не повинна ветерану?
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07.10.2023 13:58 Ответить
Пишуть коменти навіть не знаючи про що. Дивна політика ресурсу. Зайдіть на сайти своїх областей,там добре про усе написано. У всякому разі Черкаси мають інформацію
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07.10.2023 14:02 Ответить
и в тех бумагах инвалидности не будет , будет пригодность частичная или еще че придумают, инвалидов больше не будет
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07.10.2023 14:04 Ответить
А що , після скасування інвалідності в Україні , у тебе в Британії пільги пропадуть ? що ти так нервуєшся ?
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07.10.2023 14:08 Ответить
Ну так, хай в країні будують "ГУЛАГ" - головне, щоби "ботам" на зразок вас "платню" не скасували. А за шеляг, чи шмат гнилої ковбаси - у вас хоч матір попроси. Що там ті "задохлікі"-інваліди?
Вам то, поки каменти "строчите" - в подоляка "бронь" обіцяли.
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07.10.2023 20:07 Ответить
Боти і нас трьох два - ти і той до кого я звертався , ну або ти не бот , а корисний ідіот .
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07.10.2023 22:26 Ответить
У царській росії кожен офіцер свою інвалідність визначав сам тоді, коли хотів піти в запас (а не у відставку). Кутузов все життя служив. Однорукий князь Іпсіланті пішов у запас, щоб у Греції повстання підняти. Багато одноногих було в кавалерії.
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07.10.2023 14:54 Ответить
Не знаю як у царській армії офіцерам визнавали інвалідність , але судячи з того що мій пращур відтрубив там всі належні 20 років , навіть заробивши на службі горба , ( це до уваги не брали і до завершення терміну служби не звільнили ) , складається враження що нині нічого з часами царизму не змінилося - алежа кашевой сам вирішує іти йому на службу чи ні ( чим не царський офіцер ) , а прості сірі на службу з епілепсією крокують ( як в Одесі було ) .
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07.10.2023 22:36 Ответить
спочатку зруйнували банківську таємницю, а тепер і медичні данні як на базарі відомі всім
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07.10.2023 14:11 Ответить
Колись керівник військово-цивільної адміністрації по місту Кривому Рогу, регіонал-антимайданівець Вілкул, в Дніпропетровській області проводив зміни в документоббігу - вести все виключно російською. Потім воно не вгамувалося і ходило по вокзалах і з кацапами співало "Катюшу", а сьогодні сама цінна людина в команді Боневтіка в місті Кривому Розі.
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07.10.2023 14:44 Ответить
Хабарі почнуть по іншому брати !
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07.10.2023 14:47 Ответить
Ні, введуть нову обліково-звітну форму: журнальчик для реєстрації інших журнальчиків.
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07.10.2023 19:46 Ответить
 
 