Заместитель министра обороны Калмыкова анонсировала изменения в системе документооборота ВВК

В ближайшее время произойдут изменения в системе документооборота по прохождению ВВК.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова во время эфира телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВЛК в электронном виде "следуют" за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения" – отметила Калмыкова.

По ее мнению, в процессе интеграции военного в гражданскую жизнь, ветеран должен найти такое место в жизни, где он будет понимать, что он нужен так же, как нужен был на войне. Найти работу, иметь занятость, заниматься предпринимательской деятельностью.

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Калмыкова также отметила, что у Минобороны уже ведется работа по созданию возможностей для ветеранов.