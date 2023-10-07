HIMARS уничтожил российский "Солнцепек" вместе с экипажем и полным боекомплектом. ВИДЕО
Сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Огнеметная система врага должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении. Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.
Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины, опубликовав видеоуничтожение системы, передает Цензор.НЕТ.
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+42 Александр Чуднивец #474549
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Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
І
Для десантирования применили мотодельтапланы.
https://www.youtube.com/watch?v=pb5_F4_Eod8
Респект проєктувальникам, інженерам, монтажникам, випробовувачам.
Респект Німеччині і фірмі Rheinmetall за те, що кілька таких апаратів вже в Україні.
гарна річ, тільки дальність невелика... а за кожним корчом не поставиш, бо ціна...
Может сравниться только со сбитием вертолета под прямым углом в самом начале войны
https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ
...А тим часом десь у Швеції в одної Грети Тумблєр () через то може трапитись позачергова істерика з обов'язковим винесенням мозку рідним. Теж позачерговим.