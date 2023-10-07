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Новости Война
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HIMARS уничтожил российский "Солнцепек" вместе с экипажем и полным боекомплектом. ВИДЕО

Сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Огнеметная система врага должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении. Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.

Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины, опубликовав видеоуничтожение системы, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ 2С7 "Пион" с помощью РСЗО "HIMARS". ВИДЕО беспилотника

Автор: 

СБУ (19908) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+42
Ета бил салют па падохшим рашистам...
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07.10.2023 14:33
+33
А как там экипаж, надеюсь все живы, здоровы...
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07.10.2023 14:40
+20
Видать нє падєлілі шось. Квартиру на Липках, чі шо
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07.10.2023 14:35
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Ета бил салют па падохшим рашистам...
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07.10.2023 14:33 Ответить
Видать нє падєлілі шось. Квартиру на Липках, чі шо
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07.10.2023 14:35 Ответить
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07.10.2023 14:42 Ответить
Це подарунок на день народження гітлера = 7 жовтня
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07.10.2023 14:39 Ответить
Обидва гітлери їбнуті на голову однаково, обидва ******** Київ
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07.10.2023 15:20 Ответить
самий й*бнутиий з них трьох був дибіл йоська станін (джугашвілі), це він привів Гітлера до влади в 1933 році, разом з ним ділив Європу розпочавши 2Світову війну, а ще були Голодомори-геноциди українців в окупаваній червоножопими кацапами Україні, казахів в окупованому Казахстані, депортації цілих народів, гулаги, трійки нквд !!!

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07.10.2023 16:43 Ответить
Згоден, але це не скасовує факт про двох нелюдей, двох гітлерів
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07.10.2023 17:13 Ответить
трьох гітлерів !!! йоська сталін був на порядок (у 10 раз гірший) за вуйка Аді ....
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07.10.2023 17:18 Ответить
И это правильно. Потому что путлер даже не подобие левой руки при онанизме. Он пытается возглавить рабссейсский онаниазм. Теперь у них это называется "патриотизм".
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07.10.2023 16:10 Ответить
це називається рашизм - ******* форма кацапського нацизму і фашизму !!!
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07.10.2023 16:38 Ответить
А как там экипаж, надеюсь все живы, здоровы...
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07.10.2023 14:40 Ответить
тока чуть чуть падкаптілісь-ну как сіманян...
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07.10.2023 14:45 Ответить
Немного кашляют от дыма и сруться от взрывов... Чем мешают Йоси на его концерте.
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07.10.2023 15:00 Ответить
Горячие парни...
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07.10.2023 15:07 Ответить
Так би мовити ''згоріли на роботі (праці)''!😁
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07.10.2023 18:53 Ответить
Парни гриль.
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07.10.2023 20:26 Ответить
Переробились на дрібний фарш для собачих котлет.
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07.10.2023 15:09 Ответить
Який фарш,там всі на молекули перетворились.
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07.10.2023 16:25 Ответить
Попали в рай де ***** їм пообіцяв по 12 незайманих овечок.
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07.10.2023 15:57 Ответить
Там, наверное, буряты были, они по привычке немного обожглись.. )
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07.10.2023 16:25 Ответить
Здоровʼя екіпажу
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07.10.2023 18:08 Ответить
І шаленого кохання в карколомних позах з чортами в пеклі.
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07.10.2023 20:27 Ответить
За***сь !
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07.10.2023 15:20 Ответить
+++
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07.10.2023 14:34 Ответить
Файно.
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07.10.2023 14:34 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.10.2023 14:34 Ответить
******* фейерверк!
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07.10.2023 14:35 Ответить
Солнцепёки всегда отличаются особо красивыми спецэффектами
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07.10.2023 16:44 Ответить
здоров'я екіпажу!
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07.10.2023 23:36 Ответить
такій салют на всі болота мокшів
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07.10.2023 14:35 Ответить
файно то як))дивився б непередивився
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07.10.2023 14:36 Ответить
"Потерь нет" (С)
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07.10.2023 14:36 Ответить
А нема чого на нашому сонечку свій "сонцепьок" залишати...
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07.10.2023 14:37 Ответить
Красива....
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07.10.2023 14:38 Ответить
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07.10.2023 14:39 Ответить
Это же Новый год
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07.10.2023 14:40 Ответить
Тут умісний такий знак - ? Можливо ще ні - далі буде.
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07.10.2023 15:09 Ответить
Солнцепьок - перегрівся на солнцепйокє Або , як то кажуть - сгорєл на работє .
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07.10.2023 14:40 Ответить
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.10.2023 14:40 Ответить
тут якийсь професор..з Пітсбурга ..İslam Elizade: Associate Professor of Political Science / University of Pittsburgh ..коментує з захватом атаки ЗСУ на рашистів..аж цілу годину виложив Бада-бум https://www.youtube.com/watch?v=SZK7AHtphHg
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07.10.2023 14:40 Ответить
До речі, коментатор знайомий з нашим мемом про концерт кобздона і каже, навіть не пояснюючи, " ... and some of the russian soldiers went onto Kobzon concert"
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07.10.2023 20:15 Ответить
от шо називають прожарка well done
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07.10.2023 14:42 Ответить
well done, добре прожарений і всередині теж

І
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07.10.2023 14:50 Ответить
сгорели на работе, пляди
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07.10.2023 14:44 Ответить
Так би ще випалити в Україні зелену цвіль...
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07.10.2023 14:44 Ответить
+1000000
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07.10.2023 14:50 Ответить
Поясни за "баригу", бо тхне російскьою пропагандою за кілометр. Що вкрав, де вкрав, в кого вкрав, і чому зараз витрачає власні мільярди на озброєння ЗСУ?
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07.10.2023 16:41 Ответить
ДНК кацапських уйопків розлетілось по всій посадці і полях. Ні лад ні дров ні навіть пелменів.
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07.10.2023 14:45 Ответить
как тебе такое Натаньяху
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07.10.2023 14:47 Ответить
ХАМАС захватил семь израильских городков и поселков на границе
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07.10.2023 14:50 Ответить
Я обеспокоен...плятьььь, аж дрова з рук випустив (якраз зара на заготовці)
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07.10.2023 14:56 Ответить
Рєшітєльно асуждаю!
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07.10.2023 15:03 Ответить
русня в своих соц сетях одобряет
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07.10.2023 15:04 Ответить
Нафталі, срочна слєтай опять в мацкву на скоростном чартерє. Попроси вову-хйла павліять на партньорав із Гази.
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07.10.2023 15:07 Ответить
та ***** это и задумал , хамас без его поддержки и не начинал бы
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07.10.2023 15:09 Ответить
По данным разведки ВДВ Хамаса планировали взять Тель-Авив за 72 часа.
Для десантирования применили мотодельтапланы.
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07.10.2023 15:12 Ответить
ХАМАС показал видео, как дроны сбрасывают бомбы на танк и скорую помощь в Израиле
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07.10.2023 15:18 Ответить
те що дрони з бомбочками візьмуть на озброєння всякі терористи було питання часу. дешево сердито доступно і ефективно. зараз візьмкться за голови шукати спосіб протидії дронам
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07.10.2023 17:21 Ответить
Є такий спосіб!

https://www.youtube.com/watch?v=pb5_F4_Eod8

Респект проєктувальникам, інженерам, монтажникам, випробовувачам.

Респект Німеччині і фірмі Rheinmetall за те, що кілька таких апаратів вже в Україні.
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07.10.2023 18:12 Ответить
це ********* з програмованим підривом.
гарна річ, тільки дальність невелика... а за кожним корчом не поставиш, бо ціна...
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07.10.2023 23:42 Ответить
Тих, хто творив та зара невизнав в Україні голодомор (геноцид) українського народу 21-22; 32-33; 46-47; 2014-2013 рррр. Карма не спить, а доганяє. Всьо за Законами Всесвіту.
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07.10.2023 15:30 Ответить
знатный бабах получился
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07.10.2023 14:52 Ответить
Боюсь там свиням жерти не буде шо..
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07.10.2023 15:09 Ответить
свинья свинью не ест
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07.10.2023 15:11 Ответить
Деревья только жалко. Но ничего, вырастут новые.
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07.10.2023 15:14 Ответить
свіжа запіканка з росіянського фаршу
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07.10.2023 15:19 Ответить
"Сонцепьок" cкоторилих при-пьок
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07.10.2023 15:19 Ответить
Шикарный салют получился !
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07.10.2023 15:22 Ответить
❗️40 людей загинули, ще 740 постраждали після обстрілу Ізраїлю - медики
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07.10.2023 15:29 Ответить
Ніц особистого та без образ, але Карма у Всесвіті не спить, а доганяє, голодомори тридцятих, сорокових років в Україні (геноцид українців) творили та не визнали.
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07.10.2023 15:35 Ответить
коли вже та карма московію дожене за всю ту кров яку вони ціле століття пили?
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07.10.2023 17:22 Ответить
Передайте им привет....
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07.10.2023 15:39 Ответить
Ездют тут всякие, потом вами только поля свои плодородные засераем
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07.10.2023 15:47 Ответить
Экипаж не выдержал жаркого солнца
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07.10.2023 15:52 Ответить
Ага, спьокся
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07.10.2023 17:37 Ответить
Фєєрічно!
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07.10.2023 16:01 Ответить
Отстреливается, падла.
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07.10.2023 16:05 Ответить
Жили як гівно у сортирі, то хоч померли яскраво )
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07.10.2023 16:16 Ответить
ЗачЬОт... Какой там кацапы вместе с "солнцепеком" на молекулы, на атомы разложились и у вырiй - в свои епеня.
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07.10.2023 16:21 Ответить
Супер красота шикарного взрыва .
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07.10.2023 16:24 Ответить
Это шикарное видео можно на "Оскара" выставлять, с уверенностью в победе.
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07.10.2023 16:37 Ответить
отак і з*являються ті, хто безвісти пропав
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07.10.2023 16:59 Ответить
Ща израильские спецы попрут к нам - на стажировку.
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07.10.2023 16:59 Ответить
шикарное ведео. Установка и ТЗМ (не одна)
Может сравниться только со сбитием вертолета под прямым углом в самом начале войны
https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ
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07.10.2023 17:57 Ответить
Это ВСУ поздравили путина с днем рождения салютом
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07.10.2023 18:04 Ответить
Xoрошо получилось, и люди не пострадали. Только посадку жалко.
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07.10.2023 18:18 Ответить
і я про це
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07.10.2023 19:20 Ответить
це Епічно...- тут тільки шкода "українську Землю"...,але вона відновиться!
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07.10.2023 19:19 Ответить
Вот спекся Солнцепёк. Лепота...
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07.10.2023 19:48 Ответить
На молекули гівна розлетілась москальня...
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07.10.2023 20:52 Ответить
Нравиться як воноо горить, палає, ніхто вже не суєтиться і не бігає....
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07.10.2023 22:19 Ответить
Хех... певно, хробаки перед зимовою сплячкою голодними лишаться. Навряд чи пересмажені кацапи їм посмакують.
...А тим часом десь у Швеції в одної Грети Тумблєр () через то може трапитись позачергова істерика з обов'язковим винесенням мозку рідним. Теж позачерговим.
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08.10.2023 02:46 Ответить
хай ГОРЯТЬ В ПЕКЛІ!!!!111
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08.10.2023 08:39 Ответить
 
 