HIMARS уничтожил российский "Солнцепек" вместе с экипажем и полным боекомплектом. ВИДЕО

Сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Огнеметная система врага должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении. Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.

Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины, опубликовав видеоуничтожение системы, передает Цензор.НЕТ.

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