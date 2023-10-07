В Германии предложили ограничить льготы для беженцев из Украины

В Германии считают, что беженцы из Украины, впервые приехавшие в страну, больше не должны получать немедленные льготы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Беженцы войны из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", – заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 германских округов согласовал эту позицию несколько дней назад.

Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения числа беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи искателям убежища и введению требования работать для беженцев.

Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", – сказал он.

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Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.

"Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил", – сказал он. Требование есть не что иное, как политический шаг за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции. "Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам, прежде всего, из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения прав человека", – сказал он.

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Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища "не может быть изменен произвольно": "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован". Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.

В то же время эксперт высказался за коренное переустройство распределения вновь прибывших беженцев в Германии. "Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. "Это значительно уменьшило шансы на интеграцию", – сказал он.

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