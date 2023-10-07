В Германии предложили ограничить льготы для беженцев из Украины
В Германии считают, что беженцы из Украины, впервые приехавшие в страну, больше не должны получать немедленные льготы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Беженцы войны из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", – заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 германских округов согласовал эту позицию несколько дней назад.
Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения числа беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи искателям убежища и введению требования работать для беженцев.
Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", – сказал он.
Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.
"Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил", – сказал он. Требование есть не что иное, как политический шаг за счет беженцев.
Эксперт по миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции. "Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам, прежде всего, из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения прав человека", – сказал он.
Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища "не может быть изменен произвольно": "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован". Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.
В то же время эксперт высказался за коренное переустройство распределения вновь прибывших беженцев в Германии. "Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. "Это значительно уменьшило шансы на интеграцию", – сказал он.
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Нігуя не фантастішь!
Даєте Тауруси - менше біженців
Не даєте Тауруси - більше біженців😕
Но ведь существует множество иных профессий, где нет необходимости знать язык в совершенстве и достаточно среднего уровня или даже базового, если не-специалист.
А не только потеря имущества!
Так что утри свои сопли и дыши ровно кацап!
Я давно говорю, надо делать градацию. Таким как вы - давать максимум помощи, Ужгороду со Львовом - просто возможность безвиза и работы.
Но я ещё не вся сказал, многие и детей свои понаотправляли обратно в Украину, а тем не менее получают детские выплаты до сих пор. Хотя такое, в Германии считается мошенничеством и обманом налогоплательщиков, т.к. выплаты положены только непосредственно проживающим в Германии.
Европа это не Украина, где Украина бесправия!
Но ТЕБЕ , раб, этого НЕ ПОНЯТЬ!
фото взято з архіву газети міграцію 2012 рік, випущений найміграційнішою службою України.