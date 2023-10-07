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В Германии предложили ограничить льготы для беженцев из Украины

беженцы

В Германии считают, что беженцы из Украины, впервые приехавшие в страну, больше не должны получать немедленные льготы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Беженцы войны из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", – заявил президент совета немецких округов Райнхард Загер. Высший комитет 294 германских округов согласовал эту позицию несколько дней назад.

Совет округов уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения числа беженцев, а также выступает за переход от денежных выплат к натуральной помощи искателям убежища и введению требования работать для беженцев.

Пресс-секретарь организации Pro Asyl по вопросам политики в отношении беженцев Тарек Алаов считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассного общества для украинских беженцев и противоречит любому правовому равенству", – сказал он.

Также читайте: Количество беженцев в Германии слишком велико, - Шольц

Все украинские беженцы получили одинаковый статус защиты, потому что они бежали по одним и тем же причинам.

"Не может быть никакого крайнего срока, который бы это изменил", – сказал он. Требование есть не что иное, как политический шаг за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер предостерегает от слишком высоких ожиданий возможных сокращений для искателей убежища в дебатах об иммиграции. "Мы знаем из опросов, что люди приезжают к нам, прежде всего, из-за правовой определенности, перспективы справедливой процедуры предоставления убежища и уважения прав человека", – сказал он.

Также читайте: Более 200 тыс. украинских беженцев уже покинули территорию Чехии

Брюкер также напомнил, что уровень выплат для искателей убежища "не может быть изменен произвольно": "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован". Исследователь также назвал непродуктивными планы федерального министра финансов Кристиана Линднера заблокировать денежные переводы от искателей убежища за границу.

В то же время эксперт высказался за коренное переустройство распределения вновь прибывших беженцев в Германии. "Мы допустили ошибку в прошлом, отправив большее количество беженцев в структурно слабые регионы с высоким уровнем безработицы. "Это значительно уменьшило шансы на интеграцию", – сказал он.

Также читайте: Украинцы за границей не являются беженцами. Это лица, вынужденно выехавшие из страны и имеющие временную защиту, - глава ДМС Науменко

Автор: 

беженцы (1641) Германия (6955)


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Топ комментарии
+19
Серед українських біженців найбільший відсоток працюючих = 50%, всі інші біженці, арабські, афганські - взагалі не працюють.
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07.10.2023 14:55
+17
Половину взагалі потрібно дати пінка під сраку. Хто втратив житло, або воно знаходиться у зоні бойових дій це дійсно біженець, інші то іждівєнці.
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07.10.2023 14:57
+14
Вот заходят наши беженцы, которые действительно беженцы - потеряли всё, читают подобные комментарии и понимают: совок как был в Украине, так и цветёт пока что буйным цветом. И беженцы просто задумываются: "А стоит ли планировать возвращение? А зачем? Чтобы тебя твои сограждане потом трутнем называли и ненавидели?"
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07.10.2023 14:59
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М-да...
Нігуя не фантастішь!
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07.10.2023 14:50 Ответить
Діти моєї приятельки, точніше дві дочки з дітьми виїхали в перші тижні війни. Житло їх ціле, в місті, де вони жили, поки що, слава Богу спокійно. Вони нічого не втратили. А місяць назад, туди переправили їх чоловіків, молодих, здорових хлопців. І вони не планують повертатись в Україну. Німці від таких біженців, тільки виграють.
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07.10.2023 15:21 Ответить
нічого німці не виграють від підсосних не шпрехен зе дойч селюків
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07.10.2023 16:28 Ответить
Зато Украина уже выиграла: все цыгане уже в Германии.
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07.10.2023 16:39 Ответить
Нажаль вони всі з вищою освітою, роботящі і, можливо, далекоглядні. Нажаль для України.
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07.10.2023 17:58 Ответить
Альо, партайгеноссе шольц,

Даєте Тауруси - менше біженців

Не даєте Тауруси - більше біженців😕
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07.10.2023 15:28 Ответить
Серед українських біженців найбільший відсоток працюючих = 50%, всі інші біженці, арабські, афганські - взагалі не працюють.
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07.10.2023 14:55 Ответить
Я думаю, що ставлення до всіх повинно бути однаковим, а не робити унтерменшів! Хоча, десь голова міграційної служби України заявляла, що громадяни України не є біженцями, то чому дивуємося?
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07.10.2023 15:22 Ответить
https://censor.net/ua/news/3445652/ukrayintsi_za_kordonom_ne_ye_bijentsyamy_tse_osoby_yaki_vymusheno_vyyihaly_z_krayiny_ta_mayut_tymchasovyyi
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07.10.2023 18:03 Ответить
Сам прийдумав, стицько?
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07.10.2023 16:24 Ответить
Сірійці працюють. Єзіди працюють.
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07.10.2023 16:34 Ответить
Сірійці не працюють, тільки влаштовують бійки та грабежі
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07.10.2023 16:37 Ответить
Максимум секьюрити или цирюльниками.
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07.10.2023 16:41 Ответить
Вот заходят наши беженцы, которые действительно беженцы - потеряли всё, читают подобные комментарии и понимают: совок как был в Украине, так и цветёт пока что буйным цветом. И беженцы просто задумываются: "А стоит ли планировать возвращение? А зачем? Чтобы тебя твои сограждане потом трутнем называли и ненавидели?"
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07.10.2023 14:59 Ответить
Еще и выродками называют...Я вот готов приехать с семьей хоть завтра...Прямо в квартиру к этим писунам...всей своей многодетной семьей...
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07.10.2023 15:16 Ответить
Ті біженці, які втратили все, вони єпашать, а не сидять на шиї. Сам знаю таких із Ізюма, Купянську. До них немає претензій. Я писав про тих, хто не працює і не хоче працювати. І таких *** аж 50%
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07.10.2023 17:42 Ответить
Нічого вони не планують.
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07.10.2023 20:49 Ответить
А війна тільки починається ! Появилась надія всіх зрадників в Україні прибрати.
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07.10.2023 14:56 Ответить
Половину взагалі потрібно дати пінка під сраку. Хто втратив житло, або воно знаходиться у зоні бойових дій це дійсно біженець, інші то іждівєнці.
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07.10.2023 14:57 Ответить
*пристосуванці
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07.10.2023 14:59 Ответить
Ракета может упасть везде и они хотят жить в безопасности и имеют на это право,может вы просто завидуете выехавшим?к слову,я в Германии не была но я не осуждаю если тут есть квартира,но они не там где ракета и дрон,а я его слышала
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08.10.2023 05:00 Ответить
Ахах... Ну зная германцев этот законопроект улетит в трубу.
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07.10.2023 15:03 Ответить
"Біженець" це людина яка потребує допомоги (зокрема на вивчення мови) протягом 6 місяців для подальшого працевлаштування. Я дивуюся терпінню європейців. Будь яка допомога (наприклад "на дітей") має надаватися в подальшому лише за умови працевлаштування матері.
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07.10.2023 15:04 Ответить
Ахах, я посмотрю, как вы выучить язык на уровне С2 за 6 месяцев)))) "дивуюся терпінню європейців" - не удивляйтесь - это европейский стандарт. Если после курсов вы провалили экзамен, вы сможете пройти курс ещё раз. Если у Вас вышка - вам нужно С1. И в Германии - это требование.
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07.10.2023 15:13 Ответить
Кому тут что обьяснять?Оно за всю свою жизнь если имеет мозгов уровня А2 ,то и то хорошо
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07.10.2023 15:19 Ответить
Ну я не имею привычки унижать оппонента. Я лишь написал, что у германцев не будет принят такой закон, а выучить германский за 6 месяцев, если у тебя вышка нереально. Курс 5 дней в неделю длится 6 месяцев. 700 часов и это в лучшем случае ( если ты супер молодец) - В1.
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07.10.2023 15:50 Ответить
я тоже стараюсь вообще никого унижать.Но честно говоря уже запарили все эти писуны мозгов уровня А2.Всех кого я знаю в Германии-все работают.Кто за 2к евро,кто за 3,5к.Может просто зависть от таких зарплат потому и столько ненависти к тем кто уехал?А в Польше так вообще все работают-начиная от одиноких мам заканчивая пенсионерами (у кого здоровья хватает)
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07.10.2023 16:06 Ответить
Не ссыте, компьютерщиков берут даже без знания английского.
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07.10.2023 16:44 Ответить
Я рад за них, хотя и сомневаюсь в вашей идее. Я врач, а не айтишник.
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07.10.2023 16:50 Ответить
Открываешь сайт по работе и как в лущие времена савка: требуюца требуюцца, патаму чё немецкие давно в штатах, там раза в 3 больше платят.
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07.10.2023 16:53 Ответить
Ещё раз повторюсь. Германия ценит высшее образование и заинтересована в вашей квалификации. Поэтому дворник со степенью магистра им не нужен.
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07.10.2023 17:00 Ответить
Ці казочки ти будеш розказувати лохам. В інтернеті є цілий док фільм, де розказують про молодь, яка після вузів не могла спрацювати по спеціальності і тепер займається хєрньою.
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07.10.2023 17:46 Ответить
Ви про що? Німецька мова А2 уже дає право на працевлаштування, В2 для фахівців. Не брешіть, бо я знаю усе відносно цього питання, живу тут з 2012 року.
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07.10.2023 15:22 Ответить
Я врач. И я знаю про что говорю. Джобцентр при наличии вышки требует В2 для обычной вышки и С1-С2 по регулируемым профессиям ( врач, психолог и т.д.). Кассиром можете пойти и на А2.
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07.10.2023 15:45 Ответить
Мій брат працює у Австрії. Ні англійської, ні німецької, ні в/о у нього немає. Зп більше 2000 ойро. Будівництво.
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07.10.2023 17:51 Ответить
B1-B2 достаточно
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07.10.2023 16:37 Ответить
Для какой профессии?
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07.10.2023 16:42 Ответить
Ну кум со своим B1 работает менеджероп проектов в IT-компании в Германии. У него, правда, английский еще С1.
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07.10.2023 18:17 Ответить
Ну это опять же Айти. Мне в НИИ МНС тоже с английским можно с А2 пойти, но джобцентр говорит - учите немецкий язык до С1, нам нужен врач. Хотя я несколько раз спрашивал о возможности начать работать хоть кем-то, показывал международные публикации. Но мне ответили, что учёным в неврологии я и так буду, но врач им важнее. Все рассказы про шесть месяцев... Моя супруга в очереди на курсы ждала около года. Просто нет мест. А она психолог - ей тоже С1-2.
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07.10.2023 18:32 Ответить
Ну так уточняйте - в вашей сфере и сфере вашей супруги, где понимать пациента необходимо идеально, нужен С1, ибо недостаточное знание языка может сильно повниять на вашу работу.
Но ведь существует множество иных профессий, где нет необходимости знать язык в совершенстве и достаточно среднего уровня или даже базового, если не-специалист.
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07.10.2023 19:53 Ответить
Простите, значит я не правильно выразился. Мой оппонент в начале текста писал про то, что " через 6 месяцев помощи" уже должны быть на работе. Я же апеллировал к тому, что это не всегда возможно. Целенаправленно перечислил "регулируемые специальности", к которым относимся мы с женой. Видимо я недостаточно конкретно выразился. Относительно других профессий - у меня много знакомых, которые уже работают. Но так же много, которые по 6 месяцев ждут "termin" на курсы языка.
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07.10.2023 20:15 Ответить
С В-2 на работу беру только в путь. Невестка с В-2 пошла учиться на мл. мед. персонал.
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07.10.2023 17:52 Ответить
Так,але це досить складний курс і коштує дорого. Якщо В1 входить до інтеграції, то В2 оплачують самі.
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07.10.2023 18:08 Ответить
Мені довелось перездавати тоефл для навчання в докторантурі LSE на 550 балів. Добре що я не юрист. Юрист мав би здати на 600. Готувався без курсів. На це просто не було часу. Самостійно, але в мовному середовищі протягом першого семестру. Якби не здав то на цьому б моя докторантура закінчилась. В мовному середовищі мову вчити легко. Головне повністю відмовитися від спілкування з співвітчизниками. На момент захисту докторської (через 4 роки) вже навіть думав англійською.
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07.10.2023 20:15 Ответить
Беженцы от войны! От угрозы быть убытым, покалеченным, взятым в плен или заложники и т.пд и т.д.
А не только потеря имущества!
Так что утри свои сопли и дыши ровно кацап!
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07.10.2023 19:27 Ответить
Ті хто може працювати - йдіть працюйте, вивчайте німецьку( доречі, німці оплачують всі курси), це не стосується пенсів.
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07.10.2023 15:14 Ответить
То гоніть ви їх звідти
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07.10.2023 15:16 Ответить
Давай.прямо к тебе в дом заеду,принимай семь человек.
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07.10.2023 15:20 Ответить
давно пора! користуючись війною жирують у європі!
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07.10.2023 15:17 Ответить
жируем просто ....жир один.Посмотрю как ты пожируеш когда кацапня прийдет в твое село и ты все потеряешь.ВСЕ!!!!начиная от дома и инструментов для работы и заканчивая носками.Всем дурачкам цензоровским жилаю пожирорвать так как я жиранул полтара года назад
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07.10.2023 15:55 Ответить
просто таких как вы относительно немного. А поуезжали в основном с очень опасных Черновцов, Ужгорода, Львова... Потому отношение такое.
Я давно говорю, надо делать градацию. Таким как вы - давать максимум помощи, Ужгороду со Львовом - просто возможность безвиза и работы.
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07.10.2023 19:28 Ответить
Німеччина, люблю тебе за правову визначеність!
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07.10.2023 15:22 Ответить
Зовнішня політика зЕрмака, це вам не хухри-мухри.
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07.10.2023 15:25 Ответить
Я бы отменил все пособия по умолчанию. Только в индивидуальном порядке после определённых разбирательств, интервью и других процедур. Приезжают уклонисты, которые откупились за 5 тыс.евро и требуют помощь от Джобцентра на халяву. Плюс, украинцы получают помощь и оформляются за украинской помощью внутри Украины, как внутренне переселённые лица, а сами получают ещё в Германии пособия. Плюс квартиры ещё свои сдают в Украине, находясь в Германии. Шо за б@лядство? Самых хитрожопых нужно депортировать, без права въезда в ЕС лет так на 10. Бо очерняют имидж Украины и украинского народа своими гнилыми, хитрожопыми действиями.
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07.10.2023 15:27 Ответить
единственный вменяемый коммент с разумной критикой.Это правда много таких которые получают пособие и сдают квартиры за хорошие деньги у себя.
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07.10.2023 15:57 Ответить
Ну, ну квартири здати в Україні зараз фактично неможливо бо людей менше чим квартир навіть у великих містах. Я знаю про що говорю. До того ж не факт, що квартира взагалі буде ціла до кінця війни, особливо якщо твоє місто росіяни русскім городом називали, і якщо воно має промислове чи інше значення для бізнесу. До того ж за моїми спостереженнями молоді працюють. То ви якісь російські наративи розповсюджуєте. Мабуть понаїхали колись за ковабосою і боїтесь що вам не вистачить.
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07.10.2023 16:04 Ответить
это в харькове здать квартиру невозможно,а вот во Львове тем же переселенцам из Харькова еще и как возможно
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07.10.2023 16:09 Ответить
Не тільки. І в портових "русскіх городах" Одесі, Миколаєвіабсолютно теж саме.
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07.10.2023 16:12 Ответить
Мне никакая халявная колбаса не нужна. Я на неё не претендую от слова совсем. А про квартиры знаю, про что говорю. Особенно из западных регионов Украины. У них спрашиваешь откуда вы? А они глаза прячут, стыдно признаться. Поэтому говорят на львовском акценте, что из условного Мариуполя. Смех)))
Но я ещё не вся сказал, многие и детей свои понаотправляли обратно в Украину, а тем не менее получают детские выплаты до сих пор. Хотя такое, в Германии считается мошенничеством и обманом налогоплательщиков, т.к. выплаты положены только непосредственно проживающим в Германии.
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07.10.2023 16:13 Ответить
ух разошолся, прям царь горьі!
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07.10.2023 18:22 Ответить
В Киеве снять квартиру не проблема.
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07.10.2023 17:54 Ответить
Так то ж Київ. В південних містах інша картина.
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07.10.2023 18:34 Ответить
незавидуй дарагой ! зразу видно, що наша людина...
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07.10.2023 18:18 Ответить
всем - это неправильно. Просто надо вникать в прописку, право собственности на недвижимость и ид. код. И все станет легко и ясно
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07.10.2023 19:30 Ответить
КАЖДЫЙ имеет право на убежище и равные права и возможности!
Европа это не Украина, где Украина бесправия!
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07.10.2023 19:39 Ответить
Нет НИКАКИХ "уклонистов"! Есть люди воспользовавшиеся своим ПРАВОМ на жизнь, здоровье и безопасность!!!
Но ТЕБЕ , раб, этого НЕ ПОНЯТЬ!
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07.10.2023 19:37 Ответить
Забагато фальшивих коментів. Білд також не має цю інформацію, що коментуємо? Як молоді хлопці місяць назад втекли? Яким чином? Казкарі
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07.10.2023 15:28 Ответить
Через хабар. Якийсь волонтерський фонд липовий чи ще якось. Втікають на постійній основі - весь час же пишуть, що ловлять, але ж ловлять тільки незначну частину.
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07.10.2023 16:41 Ответить
Так,ще там дахріна біженці з Ужгорода,Тернопіля, !
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07.10.2023 15:31 Ответить
4000 і назад женіть
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07.10.2023 16:25 Ответить
Голова міграційної служби України Наталія Науменко, яка закликає всіх країн ЄС не розглядати українців як біженців та не створювати їм умови для інтеграції.
фото взято з архіву газети міграцію 2012 рік, випущений найміграційнішою службою України.
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07.10.2023 17:23 Ответить
В Германии скоро выборы... К власти рвется прокацапская партия. ОНА раздувает тему "вреда от украинских беженцев"..., а полезные идиоты в Германии и в Украине поддерживая это играют кацапам в Европе на руку!
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07.10.2023 18:18 Ответить
АФД і проти арабів теж бикує. Не бачу в них такої прям суперпопулярності, але намагаються. Он недавно один з лідерів у Баварії трюк з фейковим замахом провернув ніби його хотіли отруїти ін'єкцією у натовпі. Але не знайшли підтвердження його заяви у лікарні.
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07.10.2023 18:36 Ответить
ця АФД проросійські фашикі, тільки заувальовані під демократію.
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07.10.2023 19:47 Ответить
 
 