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Новости Война
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На Николаевщине второй раз за день попадания, - Ким

вибух

В Николаевской области второй раз за день зафиксирован вражеский "прилет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава Николаевской ОГА Виталий Ким и Суспільне в Telegram,

В Николаевской и Одесской областях в субботу днем объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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В 16:18 СМИ сообщили о повторных взрывах, которые были слышны в Николаеве.

Впоследствии Ким написал: "Повторный приход там же".

Ранее он сообщил, что попадание было не в Николаеве, где слышали взрывы в прошлый раз, а в области.

Автор: 

взрыв (6742) Николаевская область (2124) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+9
краще всього поздоровлення ***** провести на трансформаторному полі ПС №510 Чагино, 2000 МВА (55.665691, 37.803882) - вся москва буде тиждень відмічать день народження царя ліхтариками і побажаннями, піднімаючись з баклажками води на двадцять другий поверх.
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07.10.2023 18:07
+6
замовляю прильот на Брянський електромеханічний завод (53°19'51.3"N 34°15'09.3"E) або на ПС Белобережская ПС, 1000 МВА (53.150382, 34.853760).
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07.10.2023 17:48
+6
Невже наші сьогодні не поздоровлять *****
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07.10.2023 17:56
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Дуже хочеться вірити, що нас чекає радісна ніч відплати.
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07.10.2023 17:35 Ответить
замовляю прильот на Брянський електромеханічний завод (53°19'51.3"N 34°15'09.3"E) або на ПС Белобережская ПС, 1000 МВА (53.150382, 34.853760).
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07.10.2023 17:48 Ответить
щас , заряжаю .....
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07.10.2023 17:53 Ответить
Рекомендую Митищінський машинобудівний. Там багато чого цікавого. Правда, він далі і дістатись туди складніше...
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07.10.2023 18:16 Ответить
нічого особливого на ММЗ не роблять - різні гусенічні шасі пару десятків на рік, та ремонтують невелику кількість металобрухту, який вдається витягти з фронтів, а от Брянський електромеханічний - це дійсно жирна ціль, тим більше від нашого кордону до нього 115 км. БЕМЗ є провідним виробником комплексів радіоелектронної боротьби, станцій радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, систем прийому та обробки супутникової інформації, складових частин літакових бортових радіолокаційних станцій.
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07.10.2023 18:32 Ответить
Буде хіба відосик, од когось.
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07.10.2023 18:26 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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07.10.2023 17:54 Ответить
курва в Делятині нема жодної гори
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07.10.2023 18:09 Ответить
Послухай, гівнюк. Перш ніж жось висрати, смикни себе за вухо.
В свое время здесь было большое село Луг, которое по решению Сталина было полностью переселено, а дома уничтожены. Одна из самых распространенных полубаек об образовании базы рассказывает о том, что будто Лаврентий Берия наугад ткнул пальцем в карту Карпатских гор и приказал создать там мощную базу.

Поверить в это трудно. Ведь на самом деле слишком хорошо выбрано место для расположения базы - в середине длинного карпатского ущелья, которое надежно прикрывали горы. Однако доля правды в рассказе о создании базы есть, потому многокилометровые туннели в толще гор пробиты трудом многих тысяч заключенных тогдашнего СССР. Местных жителей к работам не привлекали, и они даже не догадывались, что делается за колючей проволокой, которой были обнесены все горы
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07.10.2023 18:23 Ответить
Делятин сам є гора...
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07.10.2023 18:29 Ответить
некоторые думают что еще стырить, а не заводы побудувать...
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07.10.2023 18:11 Ответить
Є простіший спосіб - побудувати нове виробництво поруч із заводом Rheinmetall - вони збираються свій завод прикрити своїми засобами захисту. Це буде набагато швидше, ніж будувати підземний завод.

Хоча колись в майбутньому - цілком можливо, хоча ще треба порахувати, чи не буде купівля Петріоту дешевша.
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07.10.2023 18:11 Ответить
Економіст ти хренов, а те, що гине стільки людей, що знищуються великі матеріальні цінності, ти враховуєш? Ракетні технології не можна переміщувати за кордон, бо вони строго секретні і коштують великі гроші.. На КПП в Южмаші в свій час стояли солдати з автоматами. Де ще було подібне? Ніякий "Патріот" не захистить на 100% завод він ракетного нападу.
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07.10.2023 18:30 Ответить
Добре, що ти в нас такий стратег. Тільки хрінуватий, говорячи твоєю ж мовою!

Хоча б по тій причині, що по-перше - штробити в горі штольні для цехів це довго ( не кажучи вже про "дорого"!) а в нас нема часу - треба все робити максимально швидко та ефективно, а по-друге - знаючи про теперішніх мародерів при владі - вони скримздять 2/3 виділених на це грошей!

Саме тому зараз треба робити все максимально швидко!

І наступного разу слідкуй за своєю мовою!
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07.10.2023 18:39 Ответить
Читай уважно, що я написав. Німці за 1944 рік побудували 130 підземних заводів і 1944 рік став піковим по випуску зброї в Німеччині, незважаючи на килимові бомбардування союзників. Змогли німці , зможе і Україна. Тільки треба позбутися цієї зграї мародерів, які знаходяться при владі. Будь-яким способом. Один з варіантів- військова хунта. Ніхто в державі навіть не замітить, що цього Бонетіка-Шлемазла викинули з президентського крісла. Що до мови- думай, що пишеш і буде тобі добре.
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07.10.2023 18:50 Ответить
Читай уважно. Німці для будівництва тих заводів використовували рабський труд мільйонів полонених та насильно звезенних людей. Кого зараз в якості рабів використовувати?
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07.10.2023 18:57 Ответить
Тепер існує ******* техніка і можна обійтися без військовополонених . Побудували ж недавно новий тунель до станції Воловець досить швидко і без військовополонених.
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07.10.2023 19:01 Ответить
******* техніка дає 3 м проходки виробки перерізом 16,5 кв.м, на добу. Та потребує спорудження міні заводу з постачання бетону. Побудувати можна що завгодно, але за кілька років. Якщо тільки під "заводом" ви не розумієте штольню на 100 м довжини.
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07.10.2023 19:10 Ответить
Що треба знати про бункер Лінії Арпада у селі Грабівниця?Найбільший в Україні бункер у селі Грабівниця був побудований з 1939 по 1942 рік двома батальйонами полонених румунів в режимі надсуворої секретності, і є частиною оборонної системи "Лінія Арпада", що проходить через українську частину Карпат. Одночасно Одночасно в бункері міг перебувати цілий батальйон - до півтисячі вояків.Є думка, що бункер у селі Грабівниця мав використовуватися як командна ставка 1-ї угорської армії, але достеменно сказати неможливо, оскільки весь угорський військовий архів був спалений під час наступу Червоної армії на Будапешт в 1944 році;За доступними джерелами загальна довжина бункера складає 1,5 км, але сьогодні, з позиції безпеки, для гостей відкрито близько 500 м, але в цілому збереглось 800 метрів;Дана інженерна споруда має 5 входів, чотири з яких є самостійними, довготривалими оборонними вогневими точками, що оснащувалися гарматами і кулеметами;Товщина стін бункеру складає 1 метр (матеріал армований бетон), що занурений у глибині гори, то ж над ним десятки метрів гірської породи), що підвищує його стійкіцсть навіть до авіаударів; Бункер має розгалужену систему тунелей, найнижча точка бункера має глибину понад 50 м;
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07.10.2023 19:26 Ответить
Новий двоколійний Бескидський тунель має удвічі збільшити потік поїздів через Карпати, який станом на 2017 рік становить лише 42 на добу.
Проєкт з будівництва тунелю стартував у https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 році, у якому розпочалися перші проєктно-вишукувальні роботи, розвідка рельєфу і геодезичні роботи з будівництва майбутнього Бескидського тунелю, які фінансував ****.Довжина нового тунелю - 1764,5 м; ширина - 10,5 м; висота - 8,5 м. У серпні 2013 року затверджено остаточний проєкт будівництва тунелю, а також безпосередньо стартували роботи на місці.Ціна робіт склала 102 мільйони євро.Будівництво нового Бескидського тунелю - міжнародний проєкт, який повністю фінансується за кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.Гарантія експлуатації - 100 років. До речі, старий одноколійний тунель ефективно експлуатується понад 130 років.Новозведений Бескидський тунель обладнають спеціальними датчиками загазованості повітря і камерами відеонагляду при в'їзді, виїзді та всередині. Встановлять спеціальні витяжки.Стратегічне значення. Тунель стане частиною Пан'європейського транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України.Двоколійний Бескидський тунель протяжністю 1764,5 м залишається другим в Україні, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Лутугинського на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Луганщині - 2063 м.
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07.10.2023 19:29 Ответить
Ну і що ви цим хотіли підкреслити? 10 років будували 1764 м? А я вам що написав? За 10 років можно будь-яку шахту побудувати. Якщо є лямів 200-300 доларів вільних.
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07.10.2023 19:33 Ответить
Будували не десять років, бо в 2014 році будівництво було припинено, із-за відсутності фінансування. Будівництво повинно було закінчитися в 2016 році. Крім того проходили за добу не 3, як ви пишете, а по 10-16 метрів перерізом 89 квадратних метрів. У вас дані не відповідають дійсності.
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07.10.2023 19:42 Ответить
80 квадратних метрів.
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07.10.2023 19:43 Ответить
Так скільки на виході будували років? Я ж сподіваюсь, що ви знаєте, що в термін будівництва входять й терміни проектно-розвідувальних робіт, та підготовчий етап?
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07.10.2023 19:56 Ответить
Власне на саме будівництво виділили три роки. Щодо термінів будівництва, то виникає запитання, як німці під час війни і килимових бомбардувань змогли з проектними роботами і власне будівництвом змогли вкластися в один рік, а будівельникам Бескидського тунелю знадобилося для цього аж десять років. це феномен.
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07.10.2023 20:01 Ответить
Принудительный труд миллионов людей. За пайку. И по 14 часов в день.
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07.10.2023 20:29 Ответить
Проектні роботи протягом 6 років для України- це нормально? Проектні роботи у Німеччині на протязі менше одного року теж здійснювали військовополонені?
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07.10.2023 20:38 Ответить
Десь півроку нормально. До того ж не тільки в підземних виробках діло. Потрібні під'їздні шляхи (авто та залізничні), електропостачання від двох окремих джерел з відповідними ТП, водопостання, та водовідведення, вентиляція та кондиціонування, адже ви ж не виробництво 80-річної давнини плануєте, а *******, насичене мікроелектронікою. Цехи з начинення взрівчаткою повинні біти в інших містах, даби при прильоті не рвануло одразу все підприємство. А ще потрібні випробувальні майданчики та полігони. Ви ж не станете запускати в ціль не опробувану ракету. І т.д. і т.п. В майбутньому до цього дійде, бо кацапи перманентна загроза. Але сьогодні назавтра дуже сумніваюсь.
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07.10.2023 21:33 Ответить
Не можу з вами не погодитися, про перманентну загрозу.
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07.10.2023 23:25 Ответить
Що касається німців, то у них був і є орднунг, високоразвита промісловість та одна з найкращіх інженерних шкіл, плюс талант організатора Шпеєра, плюс, повторюсь, безліміт робочої сили, на яку можно було витрачати мінімум коштів, а вижимати все, що є. А потім вбити біля того ж секретного об'єкту.
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07.10.2023 21:37 Ответить
Мали б давно побудувати і не один підзнмний завод і виготовляти не одну крилату та балістичну ракети, все для цього є, бо в Україні виготовили найстрашнішу на землі ядерну ракету "Сатана". Але нарід вибрав прораба асфальтних доріг, який зі своїм оточенням прикинули на калькуляторі, що саме більше можна вкрасти звідти. А будувати підземлі заводи буде вже інший Верховний головнокомандувач, цьому залишилогся правити 6 місяців.
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07.10.2023 18:49 Ответить
Мали б давно. Ще з початку війни. Але 5 років не вистачило, навіть, побудувати звичайний патронний завод. Не кажучи вже про підземний.
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08.10.2023 02:25 Ответить
Невже наші сьогодні не поздоровлять *****
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07.10.2023 17:56 Ответить
краще всього поздоровлення ***** провести на трансформаторному полі ПС №510 Чагино, 2000 МВА (55.665691, 37.803882) - вся москва буде тиждень відмічать день народження царя ліхтариками і побажаннями, піднімаючись з баклажками води на двадцять другий поверх.
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07.10.2023 18:07 Ответить
підтримую 🤝
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07.10.2023 18:09 Ответить
По предварительной информации, были прилеты за пределами областного центра.
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07.10.2023 17:58 Ответить
Ну так і написано же ж - "На Миколаївщині", а не "В Миколаєві"!
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07.10.2023 18:12 Ответить
Джанкой, Крим. Поздоровлення,чи цеще ні?
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07.10.2023 18:17 Ответить
где єто у ё б ище год лазило
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07.10.2023 18:19 Ответить
 
 