На Николаевщине второй раз за день попадания, - Ким

В Николаевской области второй раз за день зафиксирован вражеский "прилет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава Николаевской ОГА Виталий Ким и Суспільне в Telegram,

В Николаевской и Одесской областях в субботу днем объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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В 16:18 СМИ сообщили о повторных взрывах, которые были слышны в Николаеве.

Впоследствии Ким написал: "Повторный приход там же".

Ранее он сообщил, что попадание было не в Николаеве, где слышали взрывы в прошлый раз, а в области.