На Николаевщине второй раз за день попадания, - Ким
В Николаевской области второй раз за день зафиксирован вражеский "прилет".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава Николаевской ОГА Виталий Ким и Суспільне в Telegram,
В Николаевской и Одесской областях в субботу днем объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
В 16:18 СМИ сообщили о повторных взрывах, которые были слышны в Николаеве.
Впоследствии Ким написал: "Повторный приход там же".
Ранее он сообщил, что попадание было не в Николаеве, где слышали взрывы в прошлый раз, а в области.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
В свое время здесь было большое село Луг, которое по решению Сталина было полностью переселено, а дома уничтожены. Одна из самых распространенных полубаек об образовании базы рассказывает о том, что будто Лаврентий Берия наугад ткнул пальцем в карту Карпатских гор и приказал создать там мощную базу.
Поверить в это трудно. Ведь на самом деле слишком хорошо выбрано место для расположения базы - в середине длинного карпатского ущелья, которое надежно прикрывали горы. Однако доля правды в рассказе о создании базы есть, потому многокилометровые туннели в толще гор пробиты трудом многих тысяч заключенных тогдашнего СССР. Местных жителей к работам не привлекали, и они даже не догадывались, что делается за колючей проволокой, которой были обнесены все горы
Хоча колись в майбутньому - цілком можливо, хоча ще треба порахувати, чи не буде купівля Петріоту дешевша.
Хоча б по тій причині, що по-перше - штробити в горі штольні для цехів це довго ( не кажучи вже про "дорого"!) а в нас нема часу - треба все робити максимально швидко та ефективно, а по-друге - знаючи про теперішніх мародерів при владі - вони скримздять 2/3 виділених на це грошей!
Саме тому зараз треба робити все максимально швидко!
І наступного разу слідкуй за своєю мовою!
Проєкт з будівництва тунелю стартував у https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 році, у якому розпочалися перші проєктно-вишукувальні роботи, розвідка рельєфу і геодезичні роботи з будівництва майбутнього Бескидського тунелю, які фінансував ****.Довжина нового тунелю - 1764,5 м; ширина - 10,5 м; висота - 8,5 м. У серпні 2013 року затверджено остаточний проєкт будівництва тунелю, а також безпосередньо стартували роботи на місці.Ціна робіт склала 102 мільйони євро.Будівництво нового Бескидського тунелю - міжнародний проєкт, який повністю фінансується за кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.Гарантія експлуатації - 100 років. До речі, старий одноколійний тунель ефективно експлуатується понад 130 років.Новозведений Бескидський тунель обладнають спеціальними датчиками загазованості повітря і камерами відеонагляду при в'їзді, виїзді та всередині. Встановлять спеціальні витяжки.Стратегічне значення. Тунель стане частиною Пан'європейського транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України.Двоколійний Бескидський тунель протяжністю 1764,5 м залишається другим в Україні, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Лутугинського на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Луганщині - 2063 м.