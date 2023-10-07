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Кадыров предложил отменить выборы в России до конца войны против Украины

кадиров

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров предложил упразднить выборы президента в России до конца войны против Украины.

Об этом заявил Кадыров в субботу во время акции по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в Грозном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я предлагаю сейчас, когда продолжается СВО (в России войну против Украины называют "специальной военной операцией"), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин.

Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - заявил Кадыров.

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От кого Путин должен "защищать страну", которая уже больше полутора лет ведет захватническую войну против Украины, Кадыров не уточнил.

В России не объявлено военное положение.

Путину 7 октября исполнился 71 год.

Выборы президента РФ должны пройти в 2024 году. Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться. По закону президентские выборы 2024 года в РФ должны быть назначены в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.

Автор: 

выборы (24728) Кадыров Рамзан (801) россия (95526)


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Топ комментарии
+26
КаКдырка, тебе с Ху#лом уже прогулы в аду ставят, так что выборы "выиграете" уже там.
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07.10.2023 18:39
+25
А что, ******* еще не здох???!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2023 18:41
+16
Т.е. ***** уже не уверено в победе даже с таким уровнем подтасовок и фальсификаций? Экипаж и многие пассажиры давно поняли, что капитан e@aнулся? Но куда им деться с подводной лодки.
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07.10.2023 18:40
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О !
подумал ЗЕля....
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07.10.2023 18:37 Ответить
Честно говоря... (никогда бы не подумал, что подобное напишу....), но теперешняя ситуация в Украине мне чем то напоминает СССР и Германия времен 1941...
В том плане, что один диктатор напал на другой НОВОЯВЛЕННОГО диктатора Зеленского ( и его клику)!!!
Так как что Сталин, что Зеленский, как мне кажется строили подобную диктаторскую систему в стране!
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07.10.2023 20:48 Ответить
порівняння ...уйла з пальцем, бо обидва ці персонажі ніщо перед злими геніями сталіним та гітлєром

скоріше, два бездарних карліка
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07.10.2023 22:25 Ответить
Зеленский еще в пути...но если ему позволить! То потом будет поздно...
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07.10.2023 22:29 Ответить
Ізраїль оговтався від шоку - в ХАМАС полетіли ракети | OBOZREVATEL TVhttps://www.youtube.com/watch?v=lwzxK-xSOBY
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07.10.2023 18:38 Ответить
та вдерлась до євреїв сотня озброєних бандюків, а роздули, наче третя світова розпочалася.
всі вже втекли і все скінчилося.
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07.10.2023 18:57 Ответить
100 відсотково вас підтримую...я на сусідній гілці написав...бородачі з дубинками воюють проти регулярної армії Ізраїлю...і зуміли захопити територію ,то що нам казати проти "дугої армії"...
Але дивно ,що Ізраїльська розвідка Мосад хвалена у світі ,проєала..
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07.10.2023 19:11 Ответить
Сотні бойовиків та 5000 ракет - це не "сотня бандюків":
https://www.youtube.com/watch?v=I_o4NIF1ihQ
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07.10.2023 20:01 Ответить
5000 ракет? 5000 снарядов от РСЗО- вот будет более честно
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07.10.2023 20:38 Ответить
сотня а не сотні, а 5000 ракет то взагалі лише у хворій уяві фантастів, які розповіли казку.
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08.10.2023 01:07 Ответить
Кого з цих високопосадовців ти можеш назвати "фантастами"?

Голова "Бригад Ізадіна аль-Касама", військового крила руху ХАМАС, Мухаммад Дейф ще вранці суботи заявив, що палестинці запустили 5 тисяч ракет по території Ізраїлю.

Пізніше спікер ЦАХАЛ контр-адмірал Даніел Хагарі повідомив журналістам, що з 06:30 ранку бойовики випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет, передає Times of Israel.

Є велика різниця між кількістю випущених ракет та кількістю ракет, які долетіли до Ізраїлю. За словами джерел, значна частина ракет падає на території Гази.
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08.10.2023 17:22 Ответить
ну так ти ж й сам вже показав, що тут казка, а не дійсність. спочатку було 5 тисяч, потім стало 2 тисячі. а тепер, коли мова врешті пішла про реальні цифри, то звучить цифра в кілька сотен. і це не ракети по факту, а снаряди до РСЗВ. тобто аналоги "градів" та "ураганів" з дальністю менше 100 км.
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09.10.2023 10:56 Ответить
так а від кого звучать ці "реальні цифри", і чому їм можна вірити, і не вірити голові військового крила ХАМАС? ))
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09.10.2023 12:24 Ответить
КаКдырка, тебе с Ху#лом уже прогулы в аду ставят, так что выборы "выиграете" уже там.
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07.10.2023 18:39 Ответить
Схоже навіть цирк під назвою вибори кацапам поперекголла, бабло тає
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07.10.2023 18:39 Ответить
Т.е. ***** уже не уверено в победе даже с таким уровнем подтасовок и фальсификаций? Экипаж и многие пассажиры давно поняли, что капитан e@aнулся? Но куда им деться с подводной лодки.
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07.10.2023 18:40 Ответить
А что, ******* еще не здох???!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2023 18:41 Ответить
Дон...дон...дон..
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07.10.2023 22:01 Ответить
Скасування виборів в Росії і довічне сидіння на троні пукіна - якраз і було причиною війни проти України.
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07.10.2023 18:44 Ответить
швидше наслідком.
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07.10.2023 18:59 Ответить
Як можна скасувати те, чого нема? Фікцію, чи міраж? Вибори є виборами, коли є можливість вибору, вбачте за каламбур. Це, що відбувається на кацапії швидше схоже на плебісцит. До речі, різниця між кацапією і Україною якраз у можливості вибору. У нас ця можливість поки що є.
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07.10.2023 18:45 Ответить
Ай-да -маладец !
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07.10.2023 18:46 Ответить
Правільноє рішеніє Дон, придлагаєт товарищ ганДОН.
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07.10.2023 19:33 Ответить
Кацапи!
Здохніть!!
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07.10.2023 18:46 Ответить
Прогнулся под пахан по полной! Без мыла в жопу дает!
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07.10.2023 18:48 Ответить
таки не сдохла еще эта бородатая шлюха....
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07.10.2023 18:49 Ответить
...немецкие шлюхи в белых халатах помогли.
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07.10.2023 20:09 Ответить
Та ****,когда они уже передохнут.
Но там уже другие есть.
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07.10.2023 22:05 Ответить
Некоторые уже похоронили этого *******. А оно, пилять, еще живое, цуко.
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07.10.2023 18:51 Ответить
Чому до кінця війни, скасовуйте взагалі.
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07.10.2023 18:58 Ответить
24-річна донька Рамзана Кадирова Айшат є главою Міністерства культури Чеченської Республіки, а нещодавно їй запропонували підвищити її до віце-прем'єр-міністра Чечні.

До речі, вона вже має звання "Народна артистка Чечні", а місяць тому Путін нагородив її медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня. Вже четверо з дванадцяти дітей Кадирова займаються політичною діяльністю, а загалом у Чечні на різних посадах перебувають близько 50 родичів Кадирова.
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07.10.2023 19:03 Ответить
В Чечні кадирівський тейп плодить чиновників, а в Україні 95-й квартал і ФСБ.
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07.10.2023 19:24 Ответить
пуйло, треба кадирку садити на 15 років по статті 207.3 Кримінального кодексу РФ - «про публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ". З Україною у вас немає війни, як каже кадирка, це ж СВО
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07.10.2023 19:03 Ответить
Так шо, вівцейоб всетаки вижив?
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07.10.2023 19:03 Ответить
Знову цей вівцейоб виліз от ганДО
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07.10.2023 19:05 Ответить
ми, підтримуємо, тільки разом з ядерним ударом по сибіру
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07.10.2023 19:10 Ответить
Тобто запропонував лишити як є?
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07.10.2023 19:15 Ответить
Шо, рузьге, подобається ханство Великого Чурки?

Да здравствует наш Карабас дорогой!
Как сладко нам жить под его бородой!
И он никакой не мучитель,
А просто наш добрый учитель. (с)
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07.10.2023 19:22 Ответить
якщо б кадиркін навіть цього і "бздів" - куйлом,смердіти 3,14дорашка вічно буде.
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07.10.2023 19:26 Ответить
якщо б кадиркін навіть цього і "бздів",,,
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07.10.2023 19:28 Ответить
Скромні такі, все стісняються царя-батюшку узаконить, та щоб трон передавався спадкоємцям. Боярєй завести, крєпостних там, княжєскіє вотчіни
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07.10.2023 19:27 Ответить
Та не скромнічай-давай на пожизнене правлєниє, ******* страна
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07.10.2023 19:28 Ответить
Наш домашній клоун теж так хоче.
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07.10.2023 19:30 Ответить
Воно ще не здохло? Шкода ((
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07.10.2023 19:32 Ответить
Ну ясен пень, все "могущество" Кадырова держиться на пуйле, с приходом другой власти ситуация может измениться.
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07.10.2023 19:35 Ответить
Правильно! Нехай їхнє ***** програє війну нашему скомороху.
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07.10.2023 19:52 Ответить
Врач: - Владим-Владимырыч, а увас жопе дырки нету!
Путлер: - Надо же, это Кадыров гад всё там зализал!!!
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07.10.2023 19:55 Ответить
*******, говорили, що він присмерті
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07.10.2023 20:04 Ответить
чудесный рейс самолета из германии вытащил козлооба.

надолго ли?
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07.10.2023 20:11 Ответить
Якщо на виборах тільки один кандидат, то на хера взагалі їм ті вибори?
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07.10.2023 20:10 Ответить
з того світу, чи шо?
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07.10.2023 20:11 Ответить
Як можна скасувати те, чого ніколи не було?
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07.10.2023 20:23 Ответить
***** бездарний керівник. Тому нам вигідно щоб ***** керувало своїм *****станом до кінця війни. Там є особа яка така ж імперсько-******* як і *****, але значно розумніша. Тому ***** 2 може виявитись набагато гіршим для нас за саме *****. Дуже сподіваюсь на те що "умніков" елітні кацапи ненавидять і ця особа не стане новим *****м.
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07.10.2023 20:36 Ответить
Патрушев?
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07.10.2023 21:34 Ответить
Ні.
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07.10.2023 22:09 Ответить
Десь я це вже чув )
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07.10.2023 20:58 Ответить
Дирдиров сподівається, що (уйло сконає до тих пір, а він стане новим (уйлом
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07.10.2023 21:33 Ответить
усі так чекали!! а воно таки вижило і щось гамнягає!! а може то не воно а його цифрова копія?
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07.10.2023 21:38 Ответить
Кадиров і всі його вилупки повинні відправитися в пекло
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07.10.2023 22:57 Ответить
Який він скромний, я просто шокований! А міг же заявити, що єдиним гідним **************** є тільки один ***************...
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08.10.2023 02:05 Ответить
а що в мосКАЛів хіба ВЗАГАЛІ КОЛИСЬ були вибори???
щось не пригадую...
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08.10.2023 09:18 Ответить
 
 