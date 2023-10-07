Кадыров предложил отменить выборы в России до конца войны против Украины
Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров предложил упразднить выборы президента в России до конца войны против Украины.
Об этом заявил Кадыров в субботу во время акции по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в Грозном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я предлагаю сейчас, когда продолжается СВО (в России войну против Украины называют "специальной военной операцией"), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин.
Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - заявил Кадыров.
От кого Путин должен "защищать страну", которая уже больше полутора лет ведет захватническую войну против Украины, Кадыров не уточнил.
В России не объявлено военное положение.
Путину 7 октября исполнился 71 год.
Выборы президента РФ должны пройти в 2024 году. Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться. По закону президентские выборы 2024 года в РФ должны быть назначены в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
подумал ЗЕля....
В том плане, что один диктатор напал на другой НОВОЯВЛЕННОГО диктатора Зеленского ( и его клику)!!!
Так как что Сталин, что Зеленский, как мне кажется строили подобную диктаторскую систему в стране!
скоріше, два бездарних карліка
всі вже втекли і все скінчилося.
Але дивно ,що Ізраїльська розвідка Мосад хвалена у світі ,проєала..
https://www.youtube.com/watch?v=I_o4NIF1ihQ
Голова "Бригад Ізадіна аль-Касама", військового крила руху ХАМАС, Мухаммад Дейф ще вранці суботи заявив, що палестинці запустили 5 тисяч ракет по території Ізраїлю.
Пізніше спікер ЦАХАЛ контр-адмірал Даніел Хагарі повідомив журналістам, що з 06:30 ранку бойовики випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет, передає Times of Israel.
Є велика різниця між кількістю випущених ракет та кількістю ракет, які долетіли до Ізраїлю. За словами джерел, значна частина ракет падає на території Гази.
Здохніть!!
Но там уже другие есть.
До речі, вона вже має звання "Народна артистка Чечні", а місяць тому Путін нагородив її медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня. Вже четверо з дванадцяти дітей Кадирова займаються політичною діяльністю, а загалом у Чечні на різних посадах перебувають близько 50 родичів Кадирова.
Да здравствует наш Карабас дорогой!
Как сладко нам жить под его бородой!
И он никакой не мучитель,
А просто наш добрый учитель. (с)
Путлер: - Надо же, это Кадыров гад всё там зализал!!!
надолго ли?
щось не пригадую...