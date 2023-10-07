Кадыров предложил отменить выборы в России до конца войны против Украины

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров предложил упразднить выборы президента в России до конца войны против Украины.

Об этом заявил Кадыров в субботу во время акции по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в Грозном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я предлагаю сейчас, когда продолжается СВО (в России войну против Украины называют "специальной военной операцией"), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин.

Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - заявил Кадыров.

Смотрите также: Кадыров об избиении россиянина своим сыном: "Побил и правильно сделал. Я горжусь поступком Адама". ВИДЕО

От кого Путин должен "защищать страну", которая уже больше полутора лет ведет захватническую войну против Украины, Кадыров не уточнил.

В России не объявлено военное положение.

Путину 7 октября исполнился 71 год.

Выборы президента РФ должны пройти в 2024 году. Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться. По закону президентские выборы 2024 года в РФ должны быть назначены в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.