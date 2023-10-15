США смогут поддерживать и Украину, и Израиль одновременно, - Байден

У Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и одновременно поддерживать Израиль.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы – самая важная нация", – заявил Байден, перефразировав известную цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт.

Отвечая на вопрос, могут ли США поддерживать обоих союзников одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна на это.

"Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону. Ведь если не мы, то кто?", - отметил он.

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