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США смогут поддерживать и Украину, и Израиль одновременно, - Байден
У Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и одновременно поддерживать Израиль.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы – самая важная нация", – заявил Байден, перефразировав известную цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт.
Отвечая на вопрос, могут ли США поддерживать обоих союзников одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна на это.
"Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону. Ведь если не мы, то кто?", - отметил он.
Топ комментарии
+12 Артем Легенький
показать весь комментарий15.10.2023 20:25
+10 Alfalcon #520870
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+7 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий15.10.2023 20:24
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А інші - ігнорували 28 повідомлень про вторгнення і марадерять на ЗСУ
нехай детально розпишуть куди конкретно пішла західна допомога.
А тим часом країною може керувати командуючий військами,
його заступники, американські консультанти, тощо.
У країні йде війна - тут не до жартів.
Цар Гори.
Сумувати за Єрмаками та іншими ніхто не буде.
А от об'єм допомоги змінюється від того як і що українці будуть змінювати
стоіть американський спецназ.
Їх може стримати тільки переважаюча сила.
Певно, відлуння тут таке. Певно, відлуння тут таке.
Конечно хватит, и на Тайвань тоже
На тобі сто трильйонів.
Слухай, візьми все.
Я собі ще намалюю
ми можемо подбати про обох....
ми найважливіша нація...
в нас є можливість....
ми зобов'язані....
ми можемо....
Але фраза "ми зробимо це" так і не прозвучала.
Але для цього потрібен Рейган-2.
Але Росія давала приводи для покарання багато разів:
заблокували Азовське море - получіть.
Нанесли удар по Одеських портах - получіть.
Викрали кілька сот дітей - получіть, і не кажіть, що не було за що.
Такий стиль спілкування пітін швидко засвоїть.
Це означає: кораблі, підводні човни, стоянки, ремонтні бази...
Далі - аеродроми, стоянки бомбарувальників, авіазаводи, склади палива та запчастин...
кому він тоді продаватиме свій мотлох ?
Північно-Корейські ракети, якщо злетять, то будуть перехоплені,
а от у відповідь Кім одержить на горіхи.
Іран николи не матиме ядерної зброї - Ізраіль не дасть.
За твердженням - видатного історика ********** , дохтура навук Іллі Ківи - в разі поразки Ізраїля у війні з хамас , всі ізраїльтяни муситимуть переселитись на територію Західної України , у Львівську , в Івано Франківську і Тернопільську області , на обітовану землю , яка - історично є ізраїльською .
👉 https://t.me/Ukraine_365News/64175
Тайвань - десь так само, а Косово - як Троєщина...
Дві авіаносні групи , а це :
1) 2 авіаносці з майже 200 літаків.
2) 4 крейсера - 1600 крилатих ракет, + ППО яке закриє усе небо від Лівану і до Єгипту .
3) 4 атомних підводних човна - ху...ва туча ракет , торпед.
4) есмінці, фрегати, корвети, допоміжні суда - 32 штуки .
А ось тепер нехай Іран , чи хто небуть ще спробує напасти на головного союзника США поза НАТО!!!!