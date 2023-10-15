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Новости Помощь Украине
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США смогут поддерживать и Украину, и Израиль одновременно, - Байден

байден

У Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и одновременно поддерживать Израиль.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы – самая важная нация", – заявил Байден, перефразировав известную цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт.

Отвечая на вопрос, могут ли США поддерживать обоих союзников одновременно, Байден заявил, что страна действительно способна на это.

"Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону. Ведь если не мы, то кто?", - отметил он.

Также читайте: Байден будет просить Конгресс о выделении пакета на более чем $2 миллиарда на помощь Украине и Израилю, - Салливан

Автор: 

Байден Джо (2790) Израиль (1929) США (26844) помощь и поддержка (872)


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Топ комментарии
+12
Боже бережи дядечка Джо!
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15.10.2023 20:25
+10
Одні - союзник поза НАТО

А інші - ігнорували 28 повідомлень про вторгнення і марадерять на ЗСУ
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15.10.2023 20:43
+7
🙏
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15.10.2023 20:24
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🙏
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15.10.2023 20:24 Ответить
Боже бережи дядечка Джо!
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15.10.2023 20:25 Ответить
Тільки одних - авіаносецями, інші на f16 роками вмовляють...
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15.10.2023 20:25 Ответить
Одні - союзник поза НАТО

А інші - ігнорували 28 повідомлень про вторгнення і марадерять на ЗСУ
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15.10.2023 20:43 Ответить
Чому б не ввести командос і не помістити розумників з Банкової в закриту кімнату -
нехай детально розпишуть куди конкретно пішла західна допомога.
А тим часом країною може керувати командуючий військами,
його заступники, американські консультанти, тощо.
У країні йде війна - тут не до жартів.
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15.10.2023 20:50 Ответить
От тільки ,якщо це хтось і має робити , то внутрішньо , а не зовнішньо
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15.10.2023 21:04 Ответить
Внутрішньо Зе - Головнокомандуючий.
Цар Гори.
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15.10.2023 21:33 Ответить
Народ ненавидить тих, хто краде мільярди, прикриваючись війною.
Сумувати за Єрмаками та іншими ніхто не буде.
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15.10.2023 22:00 Ответить
Вірю , а проте окрім нас нічого ніхто не буде змінювати у середені України

А от об'єм допомоги змінюється від того як і що українці будуть змінювати
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15.10.2023 22:40 Ответить
Але Єрмаки повинні бачити, що за волею народу
стоіть американський спецназ.
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15.10.2023 22:52 Ответить
Ще раз повторюю. Так бути не може. Лише нас самих залежать зміну в Україні.
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15.10.2023 22:55 Ответить
Єрмаки з нами цацкатись не будуть - Медведчук сидить і жде..
Їх може стримати тільки переважаюча сила.
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15.10.2023 23:11 Ответить
Ми вже читали про це. Ми вже читали про це.
Певно, відлуння тут таке. Певно, відлуння тут таке.
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15.10.2023 20:28 Ответить
Так і сказав ? Щоби якоїсь сегрегації панові Джо не пришили за такі...гм, гучні заяви.
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15.10.2023 20:33 Ответить
Не кинуть. Два форпости США для стримування кацапів і арабів.
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15.10.2023 20:36 Ответить
По разным данным военный бюджет США от 842 до 858 млрд баксов
Конечно хватит, и на Тайвань тоже
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15.10.2023 20:40 Ответить
На 2024-й год утвержден бюджет 886 миллиардов долларов. Каждый год приходится увеличивать почти на сотню миллиардов из-за того что на все хватает?
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15.10.2023 20:50 Ответить
30 лярдов это почти сотня???
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15.10.2023 21:07 Ответить
В любом случае для США это копейки.
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15.10.2023 21:09 Ответить
Не мелочитесь.
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15.10.2023 22:21 Ответить
.
На тобі сто трильйонів.
Слухай, візьми все.
Я собі ще намалюю
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16.10.2023 07:14 Ответить
Нічого страшного, найближчим часом ми їм компенсуємо, їхні витрати територією рашки з необхідними їм корисними копалинами! Українці Народ скромний, половину собі, половину розділити між союзниками!
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16.10.2023 07:00 Ответить
Ну й добре, забагато зброї ніколи не буває.
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15.10.2023 20:40 Ответить
ну да, только равноценно ли и на сколько хватит поддержки на минуту боя или на 10
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15.10.2023 20:43 Ответить
Якщо не ми, то хто...
ми можемо подбати про обох....
ми найважливіша нація...
в нас є можливість....
ми зобов'язані....
ми можемо....

Але фраза "ми зробимо це" так і не прозвучала.
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15.10.2023 20:45 Ответить
Та только по лендлизу с 1 октября 22 г стоило бы в иной ситуации морду побить! То что вы пропечатали---так эту оперетку уже полтора года слушаем. На данном этапе, то что Израиль своей авиацией сделал---так можно даже и прекратить на этом этапе войну! Просто им настохерело за последние 45 лет со времен ясира арафата! Додавят конечно теперь сухопутными войсками! И напоминаю старый и вечный закон войны---ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ!!! Пусть крошат. А нам нечем.
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15.10.2023 21:16 Ответить
зброя на складах з'явилася? Чи це класичне *********?
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15.10.2023 20:45 Ответить
дает по Лярду
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15.10.2023 20:46 Ответить
Лярд - (мужс. род) - Топлёное свиное сало.
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15.10.2023 20:52 Ответить
Вареное в рассоле.
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15.10.2023 21:18 Ответить
Байден наверное десантник
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15.10.2023 21:07 Ответить
США звісно-що можуть підтримувати 2 і навіть 3 фронти. але чи захочуть...
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15.10.2023 21:17 Ответить
США вже могли б лишити Росію без авіації та флотів взагалі.
Але для цього потрібен Рейган-2.
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15.10.2023 21:36 Ответить
могли б. в теорії. а якшо прилетить ядерка у відповідь? ще й на додачу від китаю, іранців та кімів? це те, на шо штати реально розраховують? вони до цього готові, точно? якби все було так просто...
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15.10.2023 21:55 Ответить
Ніхто не говорить про одномоментний удар.
Але Росія давала приводи для покарання багато разів:
заблокували Азовське море - получіть.
Нанесли удар по Одеських портах - получіть.
Викрали кілька сот дітей - получіть, і не кажіть, що не було за що.
Такий стиль спілкування пітін швидко засвоїть.
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15.10.2023 22:11 Ответить
так що ж вони мали б получіть як відповідь від США, ви так і не написали.
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15.10.2023 22:14 Ответить
Я написав: флоти, авіацію.
Це означає: кораблі, підводні човни, стоянки, ремонтні бази...
Далі - аеродроми, стоянки бомбарувальників, авіазаводи, склади палива та запчастин...
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15.10.2023 22:18 Ответить
Получить від кацапського "пулучите", кацапи ******* це слово повторяти від совдепівської заїзженої фрази "получите - роспишитесь", Українці такого слова не вживають, у нас вживають отримайте! Та ще й Дядька Джо намагаєшся дискредитувати! Сильно палишся троляка!
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16.10.2023 07:06 Ответить
Китай ніколи не буде наносити ядерний удар по США -
кому він тоді продаватиме свій мотлох ?
Північно-Корейські ракети, якщо злетять, то будуть перехоплені,
а от у відповідь Кім одержить на горіхи.
Іран николи не матиме ядерної зброї - Ізраіль не дасть.
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15.10.2023 22:15 Ответить
Thanks for your efforts !
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15.10.2023 21:33 Ответить
...Давайте США , робіть щось . ! Бо інакше буде непереливки , як Ізраїлю так і нам , виявляється .! Україні !!

За твердженням - видатного історика ********** , дохтура навук Іллі Ківи - в разі поразки Ізраїля у війні з хамас , всі ізраїльтяни муситимуть переселитись на територію Західної України , у Львівську , в Івано Франківську і Тернопільську області , на обітовану землю , яка - історично є ізраїльською .
👉 https://t.me/Ukraine_365News/64175
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15.10.2023 21:33 Ответить
Ківа ще досі живий?
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15.10.2023 22:38 Ответить
США вистачить ресурсів одночасно підтримувати Тайвань, Косово, Південу Корею, Україну та Ізраїль якщо треба буде а також всіх постанців проти диктатури. Так що нехай русняві боти не переживають.
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15.10.2023 21:50 Ответить
Особливо, якщо згадати, що Ізраіль - це як Київська область,
Тайвань - десь так само, а Косово - як Троєщина...
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15.10.2023 22:25 Ответить
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15.10.2023 22:29 Ответить
Для економіки США тільки плюс. Скільки бабок вивели з Ізраїлю до США за останній тиждень. Скільки зброї можна ви готовити. Нові замовлення, нові робочі місця
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15.10.2023 22:32 Ответить
Слава Богу, що Україною керує Джо Байден. Жаба гундоса вміє тільки патякать і ворів покривати.
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16.10.2023 00:31 Ответить
та що там той срайль підтримувати? там вже все по суті закінчилось! хамаса вистачило на один набіг і 'фініта ля комедія'....
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16.10.2023 04:09 Ответить
Звичайно Хамас і близько неровня Цахалу , але Байден надіслав ДВІ авіаносні групи (2 авіаносці з 200 літаками + 4 ракетних крейсера , + 4 атомних підводних човнівна , + есмінці , фрегати, корвети, та допоміжні суда) до берегів Ізраїлю , щоб Іран та його проксі навіть і не думали, косо дивитися у бік Ізраїлю , бо буде їм сильно бо-бо !!!
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16.10.2023 13:04 Ответить
Очередной пи...ёж от старика байдена.
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16.10.2023 09:40 Ответить
Яку допомогу невідкладно надає Ізраїлю США (Байден) ?!?
Дві авіаносні групи , а це :
1) 2 авіаносці з майже 200 літаків.
2) 4 крейсера - 1600 крилатих ракет, + ППО яке закриє усе небо від Лівану і до Єгипту .
3) 4 атомних підводних човна - ху...ва туча ракет , торпед.
4) есмінці, фрегати, корвети, допоміжні суда - 32 штуки .

А ось тепер нехай Іран , чи хто небуть ще спробує напасти на головного союзника США поза НАТО!!!!
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16.10.2023 12:47 Ответить
І ми дождемось Вашінгтона , з святим і праведним законом! А дождемось таки колись! Т.Г. Шевченко. Боже!! бережи Америку.
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16.10.2023 13:06 Ответить
 
 