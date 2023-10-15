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США зможуть підтримувати і Україну, і Ізраїль одночасно, - Байден
Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація", - заявив Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.
Відповідаючи на питання, чи можуть США підтримувати обох союзників одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна на це.
"Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. Бо якщо не ми, то хто?", - зазначив він.
Топ коментарі
+12 Артем Легенький
показати весь коментар15.10.2023 20:25
+10 Alfalcon #520870
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+7 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар15.10.2023 20:24
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А інші - ігнорували 28 повідомлень про вторгнення і марадерять на ЗСУ
нехай детально розпишуть куди конкретно пішла західна допомога.
А тим часом країною може керувати командуючий військами,
його заступники, американські консультанти, тощо.
У країні йде війна - тут не до жартів.
Цар Гори.
Сумувати за Єрмаками та іншими ніхто не буде.
А от об'єм допомоги змінюється від того як і що українці будуть змінювати
стоіть американський спецназ.
Їх може стримати тільки переважаюча сила.
Певно, відлуння тут таке. Певно, відлуння тут таке.
Конечно хватит, и на Тайвань тоже
На тобі сто трильйонів.
Слухай, візьми все.
Я собі ще намалюю
ми можемо подбати про обох....
ми найважливіша нація...
в нас є можливість....
ми зобов'язані....
ми можемо....
Але фраза "ми зробимо це" так і не прозвучала.
Але для цього потрібен Рейган-2.
Але Росія давала приводи для покарання багато разів:
заблокували Азовське море - получіть.
Нанесли удар по Одеських портах - получіть.
Викрали кілька сот дітей - получіть, і не кажіть, що не було за що.
Такий стиль спілкування пітін швидко засвоїть.
Це означає: кораблі, підводні човни, стоянки, ремонтні бази...
Далі - аеродроми, стоянки бомбарувальників, авіазаводи, склади палива та запчастин...
кому він тоді продаватиме свій мотлох ?
Північно-Корейські ракети, якщо злетять, то будуть перехоплені,
а от у відповідь Кім одержить на горіхи.
Іран николи не матиме ядерної зброї - Ізраіль не дасть.
За твердженням - видатного історика ********** , дохтура навук Іллі Ківи - в разі поразки Ізраїля у війні з хамас , всі ізраїльтяни муситимуть переселитись на територію Західної України , у Львівську , в Івано Франківську і Тернопільську області , на обітовану землю , яка - історично є ізраїльською .
👉 https://t.me/Ukraine_365News/64175
Тайвань - десь так само, а Косово - як Троєщина...
Дві авіаносні групи , а це :
1) 2 авіаносці з майже 200 літаків.
2) 4 крейсера - 1600 крилатих ракет, + ППО яке закриє усе небо від Лівану і до Єгипту .
3) 4 атомних підводних човна - ху...ва туча ракет , торпед.
4) есмінці, фрегати, корвети, допоміжні суда - 32 штуки .
А ось тепер нехай Іран , чи хто небуть ще спробує напасти на головного союзника США поза НАТО!!!!