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Новини Допомога Україні
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США зможуть підтримувати і Україну, і Ізраїль одночасно, - Байден

байден

Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація", - заявив Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.

Відповідаючи на питання, чи можуть США підтримувати обох союзників одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна на це.

"Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. Бо якщо не ми, то хто?", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проситиме Конгрес про виділення пакету на більш ніж $2 мільярди на допомогу Україні та Ізраїлю, - Салліван

Байден Джо (2888) Ізраїль (1647) США (23043) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+12
Боже бережи дядечка Джо!
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15.10.2023 20:25
+10
Одні - союзник поза НАТО

А інші - ігнорували 28 повідомлень про вторгнення і марадерять на ЗСУ
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15.10.2023 20:43
+7
🙏
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15.10.2023 20:24
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15.10.2023 20:24 Відповісти
Боже бережи дядечка Джо!
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15.10.2023 20:25 Відповісти
Тільки одних - авіаносецями, інші на f16 роками вмовляють...
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15.10.2023 20:25 Відповісти
Одні - союзник поза НАТО

А інші - ігнорували 28 повідомлень про вторгнення і марадерять на ЗСУ
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15.10.2023 20:43 Відповісти
Чому б не ввести командос і не помістити розумників з Банкової в закриту кімнату -
нехай детально розпишуть куди конкретно пішла західна допомога.
А тим часом країною може керувати командуючий військами,
його заступники, американські консультанти, тощо.
У країні йде війна - тут не до жартів.
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15.10.2023 20:50 Відповісти
От тільки ,якщо це хтось і має робити , то внутрішньо , а не зовнішньо
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15.10.2023 21:04 Відповісти
Внутрішньо Зе - Головнокомандуючий.
Цар Гори.
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15.10.2023 21:33 Відповісти
Народ ненавидить тих, хто краде мільярди, прикриваючись війною.
Сумувати за Єрмаками та іншими ніхто не буде.
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15.10.2023 22:00 Відповісти
Вірю , а проте окрім нас нічого ніхто не буде змінювати у середені України

А от об'єм допомоги змінюється від того як і що українці будуть змінювати
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15.10.2023 22:40 Відповісти
Але Єрмаки повинні бачити, що за волею народу
стоіть американський спецназ.
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15.10.2023 22:52 Відповісти
Ще раз повторюю. Так бути не може. Лише нас самих залежать зміну в Україні.
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15.10.2023 22:55 Відповісти
Єрмаки з нами цацкатись не будуть - Медведчук сидить і жде..
Їх може стримати тільки переважаюча сила.
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15.10.2023 23:11 Відповісти
Ми вже читали про це. Ми вже читали про це.
Певно, відлуння тут таке. Певно, відлуння тут таке.
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15.10.2023 20:28 Відповісти
Так і сказав ? Щоби якоїсь сегрегації панові Джо не пришили за такі...гм, гучні заяви.
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15.10.2023 20:33 Відповісти
Не кинуть. Два форпости США для стримування кацапів і арабів.
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15.10.2023 20:36 Відповісти
По разным данным военный бюджет США от 842 до 858 млрд баксов
Конечно хватит, и на Тайвань тоже
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15.10.2023 20:40 Відповісти
На 2024-й год утвержден бюджет 886 миллиардов долларов. Каждый год приходится увеличивать почти на сотню миллиардов из-за того что на все хватает?
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15.10.2023 20:50 Відповісти
30 лярдов это почти сотня???
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15.10.2023 21:07 Відповісти
В любом случае для США это копейки.
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15.10.2023 21:09 Відповісти
Не мелочитесь.
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15.10.2023 22:21 Відповісти
.
На тобі сто трильйонів.
Слухай, візьми все.
Я собі ще намалюю
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16.10.2023 07:14 Відповісти
Нічого страшного, найближчим часом ми їм компенсуємо, їхні витрати територією рашки з необхідними їм корисними копалинами! Українці Народ скромний, половину собі, половину розділити між союзниками!
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16.10.2023 07:00 Відповісти
Ну й добре, забагато зброї ніколи не буває.
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15.10.2023 20:40 Відповісти
ну да, только равноценно ли и на сколько хватит поддержки на минуту боя или на 10
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15.10.2023 20:43 Відповісти
Якщо не ми, то хто...
ми можемо подбати про обох....
ми найважливіша нація...
в нас є можливість....
ми зобов'язані....
ми можемо....

Але фраза "ми зробимо це" так і не прозвучала.
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15.10.2023 20:45 Відповісти
Та только по лендлизу с 1 октября 22 г стоило бы в иной ситуации морду побить! То что вы пропечатали---так эту оперетку уже полтора года слушаем. На данном этапе, то что Израиль своей авиацией сделал---так можно даже и прекратить на этом этапе войну! Просто им настохерело за последние 45 лет со времен ясира арафата! Додавят конечно теперь сухопутными войсками! И напоминаю старый и вечный закон войны---ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ!!! Пусть крошат. А нам нечем.
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15.10.2023 21:16 Відповісти
зброя на складах з'явилася? Чи це класичне *********?
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15.10.2023 20:45 Відповісти
дает по Лярду
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15.10.2023 20:46 Відповісти
Лярд - (мужс. род) - Топлёное свиное сало.
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15.10.2023 20:52 Відповісти
Вареное в рассоле.
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15.10.2023 21:18 Відповісти
Байден наверное десантник
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15.10.2023 21:07 Відповісти
США звісно-що можуть підтримувати 2 і навіть 3 фронти. але чи захочуть...
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15.10.2023 21:17 Відповісти
США вже могли б лишити Росію без авіації та флотів взагалі.
Але для цього потрібен Рейган-2.
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15.10.2023 21:36 Відповісти
могли б. в теорії. а якшо прилетить ядерка у відповідь? ще й на додачу від китаю, іранців та кімів? це те, на шо штати реально розраховують? вони до цього готові, точно? якби все було так просто...
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15.10.2023 21:55 Відповісти
Ніхто не говорить про одномоментний удар.
Але Росія давала приводи для покарання багато разів:
заблокували Азовське море - получіть.
Нанесли удар по Одеських портах - получіть.
Викрали кілька сот дітей - получіть, і не кажіть, що не було за що.
Такий стиль спілкування пітін швидко засвоїть.
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15.10.2023 22:11 Відповісти
так що ж вони мали б получіть як відповідь від США, ви так і не написали.
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15.10.2023 22:14 Відповісти
Я написав: флоти, авіацію.
Це означає: кораблі, підводні човни, стоянки, ремонтні бази...
Далі - аеродроми, стоянки бомбарувальників, авіазаводи, склади палива та запчастин...
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15.10.2023 22:18 Відповісти
Получить від кацапського "пулучите", кацапи ******* це слово повторяти від совдепівської заїзженої фрази "получите - роспишитесь", Українці такого слова не вживають, у нас вживають отримайте! Та ще й Дядька Джо намагаєшся дискредитувати! Сильно палишся троляка!
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16.10.2023 07:06 Відповісти
Китай ніколи не буде наносити ядерний удар по США -
кому він тоді продаватиме свій мотлох ?
Північно-Корейські ракети, якщо злетять, то будуть перехоплені,
а от у відповідь Кім одержить на горіхи.
Іран николи не матиме ядерної зброї - Ізраіль не дасть.
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15.10.2023 22:15 Відповісти
Thanks for your efforts !
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15.10.2023 21:33 Відповісти
...Давайте США , робіть щось . ! Бо інакше буде непереливки , як Ізраїлю так і нам , виявляється .! Україні !!

За твердженням - видатного історика ********** , дохтура навук Іллі Ківи - в разі поразки Ізраїля у війні з хамас , всі ізраїльтяни муситимуть переселитись на територію Західної України , у Львівську , в Івано Франківську і Тернопільську області , на обітовану землю , яка - історично є ізраїльською .
👉 https://t.me/Ukraine_365News/64175
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15.10.2023 21:33 Відповісти
Ківа ще досі живий?
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15.10.2023 22:38 Відповісти
США вистачить ресурсів одночасно підтримувати Тайвань, Косово, Південу Корею, Україну та Ізраїль якщо треба буде а також всіх постанців проти диктатури. Так що нехай русняві боти не переживають.
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15.10.2023 21:50 Відповісти
Особливо, якщо згадати, що Ізраіль - це як Київська область,
Тайвань - десь так само, а Косово - як Троєщина...
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15.10.2023 22:25 Відповісти
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15.10.2023 22:29 Відповісти
Для економіки США тільки плюс. Скільки бабок вивели з Ізраїлю до США за останній тиждень. Скільки зброї можна ви готовити. Нові замовлення, нові робочі місця
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15.10.2023 22:32 Відповісти
Слава Богу, що Україною керує Джо Байден. Жаба гундоса вміє тільки патякать і ворів покривати.
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16.10.2023 00:31 Відповісти
та що там той срайль підтримувати? там вже все по суті закінчилось! хамаса вистачило на один набіг і 'фініта ля комедія'....
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16.10.2023 04:09 Відповісти
Звичайно Хамас і близько неровня Цахалу , але Байден надіслав ДВІ авіаносні групи (2 авіаносці з 200 літаками + 4 ракетних крейсера , + 4 атомних підводних човнівна , + есмінці , фрегати, корвети, та допоміжні суда) до берегів Ізраїлю , щоб Іран та його проксі навіть і не думали, косо дивитися у бік Ізраїлю , бо буде їм сильно бо-бо !!!
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16.10.2023 13:04 Відповісти
Очередной пи...ёж от старика байдена.
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16.10.2023 09:40 Відповісти
Яку допомогу невідкладно надає Ізраїлю США (Байден) ?!?
Дві авіаносні групи , а це :
1) 2 авіаносці з майже 200 літаків.
2) 4 крейсера - 1600 крилатих ракет, + ППО яке закриє усе небо від Лівану і до Єгипту .
3) 4 атомних підводних човна - ху...ва туча ракет , торпед.
4) есмінці, фрегати, корвети, допоміжні суда - 32 штуки .

А ось тепер нехай Іран , чи хто небуть ще спробує напасти на головного союзника США поза НАТО!!!!
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16.10.2023 12:47 Відповісти
І ми дождемось Вашінгтона , з святим і праведним законом! А дождемось таки колись! Т.Г. Шевченко. Боже!! бережи Америку.
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16.10.2023 13:06 Відповісти
 
 