США зможуть підтримувати і Україну, і Ізраїль одночасно, - Байден

Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми - найважливіша нація", - заявив Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.

Відповідаючи на питання, чи можуть США підтримувати обох союзників одночасно, Байден заявив, що країна дійсно здатна на це.

"Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. Бо якщо не ми, то хто?", - зазначив він.

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