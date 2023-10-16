Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши

Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил готовность сформировать новое правительство Польши по итогам парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в соцсети Х (бывший Twitter) канцелярии премьер-министра Польши.

"Традиционно президент поручает формирование правительства партии, показавшей наивысший результат. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через различные неурядицы", - заявил Моравецкий.

Отметим, что с 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", составляющей монобольшинство в Сейме. Премьер-министр и президент Польши также выдвиженцы этой политической силы. Однако польские СМИ отмечают, что в случае, если оппозиционные партии объединятся, они могут получить большинство в польском парламенте – более 231 голоса.

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