Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши
Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил готовность сформировать новое правительство Польши по итогам парламентских выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в соцсети Х (бывший Twitter) канцелярии премьер-министра Польши.
"Традиционно президент поручает формирование правительства партии, показавшей наивысший результат. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через различные неурядицы", - заявил Моравецкий.
Отметим, что с 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", составляющей монобольшинство в Сейме. Премьер-министр и президент Польши также выдвиженцы этой политической силы. Однако польские СМИ отмечают, что в случае, если оппозиционные партии объединятся, они могут получить большинство в польском парламенте – более 231 голоса.
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Ти вже точно не будешь премьером.
ви підете і я, а ідіот залишиться....
йому 45 і він не лох - лохи були ті які його відбулавили.
і це нормально - це не сучій марафон
Всім полякам дякуємо щиро !
ідіоти криворогацьких діпломів і на це спромоглися...