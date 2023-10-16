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Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши

моравецький

Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил готовность сформировать новое правительство Польши по итогам парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в соцсети Х (бывший Twitter) канцелярии премьер-министра Польши.

"Традиционно президент поручает формирование правительства партии, показавшей наивысший результат. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через различные неурядицы", - заявил Моравецкий.

Отметим, что с 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", составляющей монобольшинство в Сейме. Премьер-министр и президент Польши также выдвиженцы этой политической силы. Однако польские СМИ отмечают, что в случае, если оппозиционные партии объединятся, они могут получить большинство в польском парламенте – более 231 голоса.

Читайте также: По данным экзит-полов в Польше на выборах победила правящая партия, однако она не сможет получить большинство самостоятельно

Автор: 

выборы (24736) Польша (8431) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+14
пардон за невдобну тему - ви собі вибрали ідіота конченого.
ви підете і я, а ідіот залишиться....
йому 45 і він не лох - лохи були ті які його відбулавили.
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16.10.2023 00:50
+7
останнє діло зараз розісратися з Польщею,
ідіоти криворогацьких діпломів і на це спромоглися...
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16.10.2023 01:24
+6
пан Матеуш, дякуємо за бочку меду та пам'ятаємо й про ложечки дьогтю для України!

Всім полякам дякуємо щиро !
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16.10.2023 00:37
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*******) але дочекаємося підрахунку голосів.
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16.10.2023 00:28 Ответить
Ну він-то може бути готовим, от тільки чи буде готова більшість дпутатів за цей уряд голосувати? Але давайте дочекаємось офіційних результатів.
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16.10.2023 00:44 Ответить
Моровецький! Це твій кінець.

Ти вже точно не будешь премьером.
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16.10.2023 06:00 Ответить
а в нас з новим урядом повнe кловання - попали...
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16.10.2023 00:35 Ответить
будемо "сміятися" до смерті
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16.10.2023 00:39 Ответить
У нас уже 3 роки і 7 місяців один і той самий уряд.
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16.10.2023 00:44 Ответить
пардон за невдобну тему - ви собі вибрали ідіота конченого.
ви підете і я, а ідіот залишиться....
йому 45 і він не лох - лохи були ті які його відбулавили.
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16.10.2023 00:50 Ответить
Я за гундосу жабу не голосував, тож дорікнути мені собі нема чим.
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16.10.2023 08:08 Ответить
Шли на йух цих розумників з його ІР. У них там трамполюби хороводять, а він в наш город каміння кидає. Трамп не багато розумніший Зєлі і теж був обраний "мудрим нарідом"
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16.10.2023 11:02 Ответить
тут вже лікар з дозою ...
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16.10.2023 14:31 Ответить
а за жабу ніхто не голосував - але жаба є 🤣
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16.10.2023 14:43 Ответить
Три п'ятнадцять це шляпа з підо.рашки, сколківський лишньохромосомий троляка! Або послати або в спам на ваш вибір, можна і те і інше
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16.10.2023 06:12 Ответить
не подобається зеленоголовим коли їх виносять,
і це нормально - це не сучій марафон
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16.10.2023 14:37 Ответить
Яке клонування у вас на параші править ***** - педофіл і його лишньохромосомі товариші единопідароси! Думаєш з постійних читачів цензуру ніхто не знає, що три п'ятнадцять, Ксенія вб, яр холодний(їх там двоє правда, один з них наче адекват) це тупорилі підарососійські тролі, які настільки паляться, що це хохмв!
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16.10.2023 06:10 Ответить
пан Матеуш, дякуємо за бочку меду та пам'ятаємо й про ложечки дьогтю для України!

Всім полякам дякуємо щиро !
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16.10.2023 00:37 Ответить
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16.10.2023 00:42 Ответить
Суми Черкаси, Кропивницький, Миргород, Дніпро, Тримайтесь і залишайтесь живими.
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16.10.2023 00:48 Ответить
в кого нема голосу - той реп...
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16.10.2023 00:54 Ответить
останнє діло зараз розісратися з Польщею,
ідіоти криворогацьких діпломів і на це спромоглися...
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16.10.2023 01:24 Ответить
як забембали всі ці унтерменші, які готові жерти лайно аби когось не образити зі старших панів
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16.10.2023 02:17 Ответить
з вас тхне кацапен - унтерофіцірен ...
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16.10.2023 02:29 Ответить
зможеж дитяті відрізати голову?
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16.10.2023 02:40 Ответить
я б тебе запросто, шо би ти дитям не різав горли - тупим би різав і меленно
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16.10.2023 03:38 Ответить
ха ха, мудак тупий, от тобі зараз пригадають все що ти ********
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16.10.2023 02:14 Ответить
ідіоти невиліковні...
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16.10.2023 02:31 Ответить
А шо? Може ПіСьк-а перемогла...?
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16.10.2023 06:48 Ответить
 
 