Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у соцмережі Х (колишній Twitter) канцелярії прем'єр-міністра Польщі.
"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - заявив Моравецький.
Зазначимо, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі – також висуванці цієї політичної сили. Однак, польські ЗМІ зазначають, що у випадку, якщо опозиційні партії об'єднаються, вони можуть отримати більшість у польському парламенті – понад 231 голос.
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Ти вже точно не будешь премьером.
ви підете і я, а ідіот залишиться....
йому 45 і він не лох - лохи були ті які його відбулавили.
і це нормально - це не сучій марафон
Всім полякам дякуємо щиро !
ідіоти криворогацьких діпломів і на це спромоглися...