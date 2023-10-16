Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у соцмережі Х (колишній Twitter) канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - заявив Моравецький.

Зазначимо, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі – також висуванці цієї політичної сили. Однак, польські ЗМІ зазначають, що у випадку, якщо опозиційні партії об'єднаються, вони можуть отримати більшість у польському парламенті – понад 231 голос.

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