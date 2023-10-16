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Новини
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Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі

моравецький

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у соцмережі Х (колишній Twitter) канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - заявив Моравецький.

Зазначимо, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі – також висуванці цієї політичної сили. Однак, польські ЗМІ зазначають, що у випадку, якщо опозиційні партії об'єднаються, вони можуть отримати більшість у польському парламенті – понад 231 голос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними екзит-полів у Польщі на виборах перемогла правляча партія, однак вона не зможе отримати більшість самостійно

Автор: 

вибори (6697) Польща (8529) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+14
пардон за невдобну тему - ви собі вибрали ідіота конченого.
ви підете і я, а ідіот залишиться....
йому 45 і він не лох - лохи були ті які його відбулавили.
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16.10.2023 00:50
+7
останнє діло зараз розісратися з Польщею,
ідіоти криворогацьких діпломів і на це спромоглися...
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16.10.2023 01:24
+6
пан Матеуш, дякуємо за бочку меду та пам'ятаємо й про ложечки дьогтю для України!

Всім полякам дякуємо щиро !
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16.10.2023 00:37
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*******) але дочекаємося підрахунку голосів.
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16.10.2023 00:28 Відповісти
Ну він-то може бути готовим, от тільки чи буде готова більшість дпутатів за цей уряд голосувати? Але давайте дочекаємось офіційних результатів.
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16.10.2023 00:44 Відповісти
Моровецький! Це твій кінець.

Ти вже точно не будешь премьером.
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16.10.2023 06:00 Відповісти
а в нас з новим урядом повнe кловання - попали...
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16.10.2023 00:35 Відповісти
будемо "сміятися" до смерті
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16.10.2023 00:39 Відповісти
У нас уже 3 роки і 7 місяців один і той самий уряд.
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16.10.2023 00:44 Відповісти
пардон за невдобну тему - ви собі вибрали ідіота конченого.
ви підете і я, а ідіот залишиться....
йому 45 і він не лох - лохи були ті які його відбулавили.
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16.10.2023 00:50 Відповісти
Я за гундосу жабу не голосував, тож дорікнути мені собі нема чим.
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16.10.2023 08:08 Відповісти
Шли на йух цих розумників з його ІР. У них там трамполюби хороводять, а він в наш город каміння кидає. Трамп не багато розумніший Зєлі і теж був обраний "мудрим нарідом"
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16.10.2023 11:02 Відповісти
тут вже лікар з дозою ...
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16.10.2023 14:31 Відповісти
а за жабу ніхто не голосував - але жаба є 🤣
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16.10.2023 14:43 Відповісти
Три п'ятнадцять це шляпа з підо.рашки, сколківський лишньохромосомий троляка! Або послати або в спам на ваш вибір, можна і те і інше
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16.10.2023 06:12 Відповісти
не подобається зеленоголовим коли їх виносять,
і це нормально - це не сучій марафон
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16.10.2023 14:37 Відповісти
Яке клонування у вас на параші править ***** - педофіл і його лишньохромосомі товариші единопідароси! Думаєш з постійних читачів цензуру ніхто не знає, що три п'ятнадцять, Ксенія вб, яр холодний(їх там двоє правда, один з них наче адекват) це тупорилі підарососійські тролі, які настільки паляться, що це хохмв!
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16.10.2023 06:10 Відповісти
пан Матеуш, дякуємо за бочку меду та пам'ятаємо й про ложечки дьогтю для України!

Всім полякам дякуємо щиро !
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16.10.2023 00:37 Відповісти
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16.10.2023 00:42 Відповісти
Суми Черкаси, Кропивницький, Миргород, Дніпро, Тримайтесь і залишайтесь живими.
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16.10.2023 00:48 Відповісти
в кого нема голосу - той реп...
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16.10.2023 00:54 Відповісти
останнє діло зараз розісратися з Польщею,
ідіоти криворогацьких діпломів і на це спромоглися...
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16.10.2023 01:24 Відповісти
як забембали всі ці унтерменші, які готові жерти лайно аби когось не образити зі старших панів
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16.10.2023 02:17 Відповісти
з вас тхне кацапен - унтерофіцірен ...
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16.10.2023 02:29 Відповісти
зможеж дитяті відрізати голову?
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16.10.2023 02:40 Відповісти
я б тебе запросто, шо би ти дитям не різав горли - тупим би різав і меленно
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16.10.2023 03:38 Відповісти
ха ха, мудак тупий, от тобі зараз пригадають все що ти ********
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16.10.2023 02:14 Відповісти
ідіоти невиліковні...
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16.10.2023 02:31 Відповісти
А шо? Може ПіСьк-а перемогла...?
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16.10.2023 06:48 Відповісти
 
 