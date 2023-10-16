Туск заявил, что оппозиция получила достаточно голосов для формирования правительства

После объявления данных экзит-пола лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что у оппозиционных групп достаточно голосов, чтобы свергнуть правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) после парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" получат 248 мест в нижней палате парламента по сравнению с 212 местами у партий "Право и справедливость" и "Конфедерации".

Партия "Право и справедливость" (ПиС) обвиняется в сворачивании демократии в Польше в течение двух сроков ее правления, что привело к напряженности в отношениях с ЕС.

По результатам парламентских выборов в Польше должны выбрать 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

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Как известно, Государственная избирательная комиссия Польши намерена обнародовать окончательные результаты выборов во вторник в первой половине дня.

По уточненным данным, явка на выборах могла составить 72,9%, что является самым высоким результатом в истории проведения парламентских выборов в демократической Польше.