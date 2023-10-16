Туск заявил, что оппозиция получила достаточно голосов для формирования правительства
После объявления данных экзит-пола лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что у оппозиционных групп достаточно голосов, чтобы свергнуть правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) после парламентских выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Ожидается, что партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" получат 248 мест в нижней палате парламента по сравнению с 212 местами у партий "Право и справедливость" и "Конфедерации".
Партия "Право и справедливость" (ПиС) обвиняется в сворачивании демократии в Польше в течение двух сроков ее правления, что привело к напряженности в отношениях с ЕС.
По результатам парламентских выборов в Польше должны выбрать 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).
Как известно, Государственная избирательная комиссия Польши намерена обнародовать окончательные результаты выборов во вторник в первой половине дня.
По уточненным данным, явка на выборах могла составить 72,9%, что является самым высоким результатом в истории проведения парламентских выборов в демократической Польше.
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І випадку нового уряду у України є слабка надія, примиритися із поляками. Вже задню дали "світові стратеги" із Кварталу 95
До того ж, ввозили зерно в ЄС без мита, а у фермерів це зерно купували за заниженими цінами.
Часи, коли ти щось розумів, минули, так що профан тепер ти.
Адже це єдине, що зробило українське зерно конкурентоспроможним по ціні з польським зерном, яке Євросоюз і так дотує.
Я був неодноразово в Польщі, коли відбувались протести польських фермерів, які не могли продати своє зерно із-за дешевого українського, яке хитрожопі наші продавали там за готівку замість везти транзитом.
Поляки логічно питали у влади: якщо ми не продамо своє зерно, то як посіємо в наступному році?
Захищати свої інтереси це правильно для поляків, тим більше, маючи справу з хитрожопими зеленими експортерами.
І звідти вчиш польський Уряд(!), як вчиняти правильно не для себе, а для України?!
То хто тут придурок?
Не запізнись на роботу, патрійот.
Ганчірки з тряпками тебе зачекались.
Зате зарплата в доларах...
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3696249-ukraina-i-polsa-********-ugodu-pro-tranzit-zerna.html
За вывоз каждой тонны зерна экспортер получает возврат НДС. Веревский, имея своих школьных друзей в налоговой так и заработал себе на первую хатынку в Испании в начале 90-х. Представь, и даже зерна не вывозил, а подписывал накладные на вывоз у молодого и жадного таможенника и потом их регистрировал в Полтаве в налоговой у друга Матковского. Все остальные, в том числе и Укрзализныця сосали из тряпочки, которую эти твари молодые одевали на голову при игре в теннис (больше они нигде не потели).
Так зарабатывался первый миллион, о котором никто сейчас не хочет говорить.
Вот от этого грустно в конце жизни!
Саме на експорті зерна, при наявності бажання, можна зробити достатню кількість варіантів "податкового планування", включаючи як повністю білі, так і не дуже. Якщо ви не в курсі, це не означає, що їх немає
І поляки не винуваті: якщо ми домовлялися за транзит - то це повинен бути транзит А не хитро..банство: перетнули кордон з Польщею та тут же продали
Єрмак же не запропонував саме просте рішення: усі поставки зерна через Польщу йдуть з польским конвоєм - як раніше поляки машини через себе пропускали.
Так само в вашій сфері: завтра індуси опанують штучний інтелект та почнуть ваших клієнтів консультувати . Тільки на порядок дешевше. Ну і звісно, не так якісно. Але клієнту буде здаватися, що все добре і частину питань він закрив. Втримаєтеся на плаву? Якщо твердо кажете, що так - у мене для вас погані новини: подивіться на моряків, програмістів, тестувальників та ін.
Насправді ПіС конфліктує з Росією та Німеччиною (Берлін є стратегічним союзником Кремля). Туск - людина Берліна і союзник Росії
Навіть уже сама риторика Варшави й Будапешта є безсоромною. Польський уряд лопоче про "поневолення" з боку ЄС, бо він, мовляв, хоче втрутитися у внутрішні справи Польщі. Угорський прем'єр-міністр https://www.dw.com/uk/uhorshchyna-ta-yes-orban-proty-reshty-yevropy/a-55593385 Віктор Орбан йде далі і порівнює Європейський Союз із СРСР, бо той, мовляв, нав'язує його країні свої правила. Як у Варшаві, так і в Будапешті постійно стверджують, що комуністичне минуле їхніх держав викликає в них відразу - але коли справа доходить до пропаганди, то тут вони все ще живуть за старими традиціями.
А конфлікти - то звичайна річ, коли країна захищає свій суверенітет і свої національні інтереси.
Польща є союзником США в НАТО .
Крім того, Польща є в ЄС, але не є і не буде однією з земель німецького Четвертого Рейху (на який Німеччина хоче перетворити ЄС і зробити його інструментом своєї політики)