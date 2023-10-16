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Новини
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Туск заявив, що опозиція отримала достатньо голосів для формування уряду

туск,дональд

Після оголошення даних екзит-полу лідер польської опозиції, колишній прем’єр-міністр і голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив, що опозиційні групи мають достатньо голосів, щоб скинути правлячу партію "Право і справедливість" (ПіС) після парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що партії "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Ліві" отримають 248 місць у нижній палаті парламенту порівняно з 212 місцями у партій "Право і справедливість" і "Конфедерації".

Партію "Право і справедливість" (ПіС) звинувачують у згортанні демократії в Польщі упродовж двох термінів її правління, що призвело до напруженості у відносинах з ЄС.

За результатами парламентських виборів в Польщі мають обрати 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Як відомо, Державна виборча комісія Польщі планує оприлюднити остаточні результати виборів у вівторок в першій половині дня.

За уточненими даними, явка на виборах могла скласти 72,9%, що є найвищим результатом в історії проведення парламентських виборів в демократичній Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі

Автор: 

вибори (6697) Польща (8529) Туск Дональд (518)


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Топ коментарі
+9
Это Дуда так сказал? Совсем не обязательно. Кремль вообще-то кормит везде национал-радикалов. *****, Национальный фронт, Атака, Базис, Альтернатива, Лига ...
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16.10.2023 01:47
+8
Добре що ПіСяк, так його називають поляки, програв. У нього конфлікти з ЄС, Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Україною. І дружба з орбаном, марі ле пен та іншими любителями *****.
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16.10.2023 01:38
+7
а ПІС поступово перетворюється на ТрамПІС
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16.10.2023 01:07
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У Туска давние связи с кремлядями
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16.10.2023 01:05 Відповісти
Більш давні ніж у ЗЄрмаків?
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16.10.2023 01:14 Відповісти
Більш. Нічого хорошого при лівих поляках для України не буде. Ліві у всіх країнах годуються в Москві і вони завжди підтримують мокшей
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16.10.2023 01:27 Відповісти
А я не знал, что Мари Ле Пен "левая".
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16.10.2023 01:29 Відповісти
С какого боку тут Мари Ле Пен? Кремль кормит и правых во Франции и Германии. Но левые - автоматом на стороне рашки
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16.10.2023 01:35 Відповісти
Это Дуда так сказал? Совсем не обязательно. Кремль вообще-то кормит везде национал-радикалов. *****, Национальный фронт, Атака, Базис, Альтернатива, Лига ...
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16.10.2023 01:47 Відповісти
Та він походу всіх годує. 😁
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16.10.2023 01:48 Відповісти
Та ні скоріше у всіх на підсосах, дайте пакетів дайте шахедів, купіть нафту по дешевше - короче лишньохромосомі держава бомж, що тут казати!
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16.10.2023 06:18 Відповісти
Навіщо ти це пишеш? Якраз заказ, після хамства Зеленьського із трибуни ООН на Польщу, уряд Польщі фактично заморозив розвиток взамовідносин із Україною у військвій допомозі і буде виконувати тільки попередні контракти і домовленності. І вже точно небуде поставляти техніку за власний рахкнок.
І випадку нового уряду у України є слабка надія, примиритися із поляками. Вже задню дали "світові стратеги" із Кварталу 95
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16.10.2023 13:43 Відповісти
Надія справді слабка, тому й написав. Туск не може отримати владу без коаліції з партією Ліві, а вони прямі васали кремля. Заради влади Туск буде танцювати під їхню гармонь. Та й сам Туск завжди був люб'язний із кремлядями.
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16.10.2023 16:04 Відповісти
Як казав Путін, коли Туск був прем'єр-міністром Польщі - "Туск - наша людина у Варшаві". Тим часом Качинський ненавидить Путіна, який у Смоленську вбив його брата Леха Качинського
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16.10.2023 04:35 Відповісти
Якщо Качиньський ненавидить путю, чому його аватари Дуда й Моравецький допомагають кацапам зруйнувати наш експорт зерна?
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16.10.2023 06:12 Відповісти
Що таке знову «наш експорт зерна»? Наш, тобто чий саме? Відколи польський уряд має підтримувати олігархів-зерноторговців (які мають компанії, зареєстровані на Кіпрі)? Була домовленість про транзит в Африку, це має бути транзит в Африку, а не наводнення польського ринку зерном і економічне знищення польських фермерів.
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16.10.2023 06:37 Відповісти
Наш це наш, довбень. Експортери отримують валютну виручку, що дозволило б тримати курс долара. Мене воно не обходить, в мене зарплата в доларах, я в США живу, а от у кого в гривнях, то може мати долар по 80 чи по 100. Ще у 2-3 рази менше купити за свою зарплату. Ясно, телепень?
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16.10.2023 07:09 Відповісти
Компанії зареєстровані на Кіпрі, отож податки ідуть на Кіпр. Зерно скупляють задешево.
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16.10.2023 07:27 Відповісти
Маячня. Зерно фізично знаходиться в Україні, щоб його експортувати потрібно його замитнити. При чому тут Кіпр? Олено, я коли жив в Україні працював податковим експертом. А Ви в цьому ні хріна не розумієте. Не лізьте в те, в чому Ви профан
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16.10.2023 08:18 Відповісти
Ну, сплатили мито, а податок на прибуток? Усі експортери сплачують мито, але не у всіх експортна виручка повертається в країну.
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16.10.2023 08:54 Відповісти
У нас є валютний нагляд, якщо виручка не повертається іде ЗЕД-пеня. Просто тут зібрались придурки, які не знають законодавства, тож з ними професійна дискусія неможлива. Якщо виручка не повертається в окремих експортерів, це проблема валютного нагляду, який здійснюють уповноважені банки за дорученням НБУ. Річ про те, що наші придурки тупо вигороджують Польщу, як раніше вигороджували росію. Істина їм в принципі не цікава. Вони просто впевнені, що закордонний барин завжди правий. Навіть якщо це польські право-популісти, які є відвертими неадекватами і вірять у тупу конспірологію
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16.10.2023 10:21 Відповісти
Слухай сюди, придурок, якщо компанія зареєстрована в офшорі, то вона і не повинна повертати виручку в країну. Отакі дебіли у податковій і працюють, як ти.
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16.10.2023 14:24 Відповісти
А як офшорна компанія буде експортувати зерно, яке фізично знаходиться в Україні? Купити його вона не повинна для початку? Не викручуйся, всі й так бачать, що ти балбес
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16.10.2023 15:48 Відповісти
Для особливо тупих колишніх податківців - https://zn.ua/ukr/macroeconomics/obkradajut-dvichi-eksporteri-prodajut-zerno-za-beztsin-ta-shche-j-ne-povertajut-hroshi-v-krajinu.html Де лишаються сотні мільйонів доларів за українське зерно
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16.10.2023 16:18 Відповісти
І яке це має відношення до протизаконних дій польського популістського уряду. Все, ці клоуни програли вибори. Вони пішли у вас банк і програли. Так що скоро Туск сформує новий уряд і все стане на свої місця
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16.10.2023 18:49 Відповісти
До речі, там не написано, що експортером є офшорна компанія. Це схеми по неповерненню валютної виручки, які є порушенням нашого законодавства. Це аж ніяк не виправдовує дії поляків
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16.10.2023 18:50 Відповісти
Якби ти жив в Україні, то знав би, що обрані експортери замитнювали 100 тон, а вивозили 1000, і продавали зерно за готівку по демпінгових цінах в Польщі.
До того ж, ввозили зерно в ЄС без мита, а у фермерів це зерно купували за заниженими цінами.
Часи, коли ти щось розумів, минули, так що профан тепер ти.
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16.10.2023 09:23 Відповісти
Якщо це так, це знову питання контролю і антикорупційної політики. Щодо польських фермерів-придурків, які перекривають у себе дороги через українське зерно. Ці придурки самі отримують дотації з Євросоюзу. Вони усім зобовязані ЄС. Може, цим дебілам знизити ціни, аби конкурувати з нашим зерном? Може, польський уряд замість тупої істерики і відмови від власних зобовязань перед Україною і Євросоюзом дасть дотації своїм фермерам, аби вони могли конкурувати з нашим зерном? Не треба перекладати на українців вину полських дебілів при владі. Якщо вони дебіли, то в цьому не Україна винна. У Болгарії аналогічна ситуація. Але там очільник уряду прямо сказав фермерам: хлопці, ви усім зобовязані ЄС. Якщо будемо бодатися з Єврокомісією, ви усі розоритеся. Це мала би сказати і польська влада. А не поводитися з Україною по-російські - хитрожопо і зверхньо
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16.10.2023 10:26 Відповісти
Виходить по-твоєму, що Євросоюз дебіли, раз дозволили нашим ввозити на свою територію зерно без сплати мита, але виключно для транзиту!
Адже це єдине, що зробило українське зерно конкурентоспроможним по ціні з польським зерном, яке Євросоюз і так дотує.
Я був неодноразово в Польщі, коли відбувались протести польських фермерів, які не могли продати своє зерно із-за дешевого українського, яке хитрожопі наші продавали там за готівку замість везти транзитом.
Поляки логічно питали у влади: якщо ми не продамо своє зерно, то як посіємо в наступному році?
Захищати свої інтереси це правильно для поляків, тим більше, маючи справу з хитрожопими зеленими експортерами.
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16.10.2023 11:26 Відповісти
Євросоюз - не дебіли. А польські фермери і влада - дебіли. Не було дозволу "виключно для транзиту". Це вигадка польської влади, яку повторюють придурки на кшталт тебе
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16.10.2023 15:50 Відповісти
Ти сидиш в Америці, бо так добре для тебе, а не для України.
І звідти вчиш польський Уряд(!), як вчиняти правильно не для себе, а для України?!
То хто тут придурок?
Не запізнись на роботу, патрійот.
Ганчірки з тряпками тебе зачекались.
Зате зарплата в доларах...
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16.10.2023 16:24 Відповісти
Мені на польський уряд (який скоро стане колишнім судячи з результатів виборів) плювати. Мене дивує, що ти сидиш в Україні, але чомусь тебе більше хвилюють польські фермери, ніж українські солдати
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16.10.2023 22:01 Відповісти
Мені на польський уряд (який скоро стане колишнім судячи з результатів виборів) плювати. Мене дивує, що ти сидиш в Україні, але чомусь тебе більше хвилюють польські фермери, ніж українські солдати
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16.10.2023 22:03 Відповісти
Міністри сільського господарства України і Польщі Микола Сольський і Роберт Телус підпишуть у понеділок, 17 квітня, угоду про транзит українського збіжжя через Польщу до третіх країн.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3696249-ukraina-i-polsa-********-ugodu-pro-tranzit-zerna.html
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16.10.2023 16:28 Відповісти
https://suspilne.media/573663-evrokomisia-ne-prodovzila-zaboronu-na-import-ukrainskogo-zerna/
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16.10.2023 18:46 Відповісти
Вчи хронологію. Ніякої заборони на продаж у ЄС. Тимчасове обмеження для п'яти прикордонних країн. І все. На це погодилися в тому числі самі поляки
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16.10.2023 18:47 Відповісти
Жрешь ты много жирного у себя в США - мозги салом заплыли совсем.
За вывоз каждой тонны зерна экспортер получает возврат НДС. Веревский, имея своих школьных друзей в налоговой так и заработал себе на первую хатынку в Испании в начале 90-х. Представь, и даже зерна не вывозил, а подписывал накладные на вывоз у молодого и жадного таможенника и потом их регистрировал в Полтаве в налоговой у друга Матковского. Все остальные, в том числе и Укрзализныця сосали из тряпочки, которую эти твари молодые одевали на голову при игре в теннис (больше они нигде не потели).
Так зарабатывался первый миллион, о котором никто сейчас не хочет говорить.
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16.10.2023 09:30 Відповісти
Придурок, відшкодування ПДВ іде усім експортерам, бо вони мають нульову ставку на виході й повноцінний податковий кредит на вході. І це правильно, бо Україні потрібен протекціонізм. Я й зараз консультую український бізнес з питань оподаткування. І експортери постійно скаржаться, що відшкодування іде з затримкою і постійними ідіотськими придирками податківців при кожній камералці. А ще є проблема реєстрації податкових накладних, яка не дає можливості отримати податковий кредит і відповідно відшкодування ПДВ. Мені насрати, хто бенефіціар експортера, мені головне, щоби у вас, дебілів, долар не був по 100. А для цього потрібен притік валюти по платіжному балансу. І взагалі від усією цієї історії про українських агроолігархів тхне польським лайном. Польські придурки це вкинули, а українські придурки як папуги повторюють. Так само як у 2019 році повторювали російську байку, що Порошенко збагатився на війні на Донбасі у 81 раз. От чому я живу в США. дістало жити з такими тупими "співвітчизниками", які так легко ведуться на маніпуляції й не мають власної думки
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16.10.2023 10:33 Відповісти
Мій швагро вирощує малину, то він в цьому році її навіть не збирав, така ціна "добра".
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16.10.2023 10:17 Відповісти
Слушай, ты до хрена в этом году зерна произвел? Даже в туалете? Это я к тому, шо про "наш экспорт". Этот экспорт Веревского и Бахматюка, которым пофиг Украина вместе с тобой! Они дернули за ниточку у Ермака и наше ЧМО "сделало нас" ради их прибылей. А наши солдаты удобряют собой земли наших латифундистов.
Вот от этого грустно в конце жизни!
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16.10.2023 09:22 Відповісти
Ідіот. Думаєш, якщо лизати дупу польському пану він тобі більшу пайку кине. Розберися, що Польща обіцяла Україні в липні. І чому після заяви путіна різко відмовилася виконувати свої ж обіцянки
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16.10.2023 10:35 Відповісти
Ви, як консультант, чи трохи лукавите, чи трохи х..вий консультант.
Саме на експорті зерна, при наявності бажання, можна зробити достатню кількість варіантів "податкового планування", включаючи як повністю білі, так і не дуже. Якщо ви не в курсі, це не означає, що їх немає
І поляки не винуваті: якщо ми домовлялися за транзит - то це повинен бути транзит А не хитро..банство: перетнули кордон з Польщею та тут же продали
Єрмак же не запропонував саме просте рішення: усі поставки зерна через Польщу йдуть з польским конвоєм - як раніше поляки машини через себе пропускали.

Так само в вашій сфері: завтра індуси опанують штучний інтелект та почнуть ваших клієнтів консультувати . Тільки на порядок дешевше. Ну і звісно, не так якісно. Але клієнту буде здаватися, що все добре і частину питань він закрив. Втримаєтеся на плаву? Якщо твердо кажете, що так - у мене для вас погані новини: подивіться на моряків, програмістів, тестувальників та ін.
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16.10.2023 11:28 Відповісти
Втомився вже пояснювати кожному дебілу: ми не домовлялися з поляками за транзит. Це польська влада зараз розповідає цю казку, аби виправдати свою істерику. У нас з ЄС угода про вільну торгівлю, яку ніхто не скасовував. І поляки в липні 2023 року погодилися, як і усі країни ЄС. НЕ на транзит, а впустити наше зерно на свій ринок. Попросили тільки три місяці відстрочки. А зіскочили після того як путя вийшов із зернової угоди і стало ясно, зо зерно не піде морем. ТОму хитрожопі дебіли саме поляки - замість готувати свій ринок вони надіялись на авось, а коли надія не спрацювала - давай перекладати з хворої голови на здорову
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16.10.2023 15:55 Відповісти
Это Дуда по секрету рассказал?
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16.10.2023 01:28 Відповісти
А тобі Патрушев по рації давав вказівки?
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16.10.2023 04:43 Відповісти
Дуда, перелогинься и не позорься
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16.10.2023 11:30 Відповісти
а ПІС поступово перетворюється на ТрамПІС
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16.10.2023 01:07 Відповісти
Поступово) Они всегда поддерживали Трампа.
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16.10.2023 01:09 Відповісти
Добре що ПіСяк, так його називають поляки, програв. У нього конфлікти з ЄС, Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Україною. І дружба з орбаном, марі ле пен та іншими любителями *****.
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16.10.2023 01:38 Відповісти
ну не совсем и програв
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16.10.2023 02:50 Відповісти
Бачите - так брешуть московські тролі.
Насправді ПіС конфліктує з Росією та Німеччиною (Берлін є стратегічним союзником Кремля). Туск - людина Берліна і союзник Росії
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16.10.2023 04:29 Відповісти
https://www.dw.com/uk/komentar-koly-tvoi-druzi-orban-i-kachynskyi-vorohiv-ne-treba/a-55628372 Коли твої друзі Орбан і Качинський, ворогів не треба

Навіть уже сама риторика Варшави й Будапешта є безсоромною. Польський уряд лопоче про "поневолення" з боку ЄС, бо він, мовляв, хоче втрутитися у внутрішні справи Польщі. Угорський прем'єр-міністр https://www.dw.com/uk/uhorshchyna-ta-yes-orban-proty-reshty-yevropy/a-55593385 Віктор Орбан йде далі і порівнює Європейський Союз із СРСР, бо той, мовляв, нав'язує його країні свої правила. Як у Варшаві, так і в Будапешті постійно стверджують, що комуністичне минуле їхніх держав викликає в них відразу - але коли справа доходить до пропаганди, то тут вони все ще живуть за старими традиціями.
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17.10.2023 00:13 Відповісти
Це риторика ЄС є безсоромною. Колись хороша організація вільних європейських націй перетворюється на неокомуністичне лайно під німецькою гегемонією.
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18.10.2023 12:06 Відповісти
Добре, що програв ПіС, який допомагав Україні? А коли Туск з лівими стане підігрувати ху2лу - теж буде добре?
А конфлікти - то звичайна річ, коли країна захищає свій суверенітет і свої національні інтереси.
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16.10.2023 08:42 Відповісти
польській засрач - українське зерно!
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16.10.2023 02:05 Відповісти
не кожний зможе дитяті голову відрізати - палістіянці змогли....
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16.10.2023 02:51 Відповісти
різатиголовці, ****, за мир!
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16.10.2023 02:56 Відповісти
Цікава а хто вам казав що партія туска це ліваки і вони будуть сотруднічати з рашкой, ПіС це сторонники трампа.Польське телебачення не оскотинює поляків.ПіС це поміркові націоналісти.Я не виключаю що є політики куплені рашкой у обох партіях.
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16.10.2023 04:26 Відповісти
Партія Туска - це партія Німеччини (а якщо Німеччини - то й партія Росії, бо німці орієнтуються на союз із Росією). Тим часом партія Качинського робить ставку на союз із США (а США є природним ворогом Росії)
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16.10.2023 04:52 Відповісти
Туск проєвропейський, Дуда проамериканський. Полща в Євросоюзі чи в США?
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16.10.2023 07:33 Відповісти
Туск - маріонетка Німеччини.
Польща є союзником США в НАТО .
Крім того, Польща є в ЄС, але не є і не буде однією з земель німецького Четвертого Рейху (на який Німеччина хоче перетворити ЄС і зробити його інструментом своєї політики)
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18.10.2023 11:57 Відповісти
Все це лише пропаганда політичних конкурентів. Для України однаково, а для Польщі краще Туск.
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18.10.2023 20:32 Відповісти
Це все правда. Туск - німецький агент і друг Путіна. І для Польщі, і для України правління Туска - це жах і катастрофа.
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19.10.2023 00:34 Відповісти
Туск повністю про український, але терпіти не може наше зелене шапіто, от зелень і гоне на нього.
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16.10.2023 07:36 Відповісти
Ну посмотрим, что за коалиция получится. В любом случае, предвыборная компания закончилась. А значит лозунгов должно стать меньше.
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16.10.2023 09:22 Відповісти
Предвыборная у них закончилась, даже выборы прошли! Но это у них, а у нас все тот же дебил, под чутким присмотром няни по имени Ермак продолжает плодить свои дебильно-патриотические видосики для тех, кто мечтает про пиво и шашлыки...
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16.10.2023 09:33 Відповісти
 
 