Туск заявив, що опозиція отримала достатньо голосів для формування уряду

Після оголошення даних екзит-полу лідер польської опозиції, колишній прем’єр-міністр і голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив, що опозиційні групи мають достатньо голосів, щоб скинути правлячу партію "Право і справедливість" (ПіС) після парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що партії "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Ліві" отримають 248 місць у нижній палаті парламенту порівняно з 212 місцями у партій "Право і справедливість" і "Конфедерації".

Партію "Право і справедливість" (ПіС) звинувачують у згортанні демократії в Польщі упродовж двох термінів її правління, що призвело до напруженості у відносинах з ЄС.

За результатами парламентських виборів в Польщі мають обрати 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Як відомо, Державна виборча комісія Польщі планує оприлюднити остаточні результати виборів у вівторок в першій половині дня.

За уточненими даними, явка на виборах могла скласти 72,9%, що є найвищим результатом в історії проведення парламентських виборів в демократичній Польщі.

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