Ночью оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами, - Генштаб

Россия ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и Искандер-М, а также "шахедами".

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Всего враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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