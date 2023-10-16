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Новости Война
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Ночью оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами, - Генштаб

іскандер

Россия ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и Искандер-М, а также "шахедами".

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Всего враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Автор: 

Генштаб ВС (6331) ракеты (3576) дроны (3974)


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Ну коли ж ми вже будемо їх лупити ракетам???
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16.10.2023 07:53 Ответить
Мабуть, ніколи. Бо "ескалація"...
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16.10.2023 07:54 Ответить
Напевно не на часі
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16.10.2023 11:49 Ответить
Опять по аэродромам походу...
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16.10.2023 07:59 Ответить
Цієї ночі ППО знищила 2 з 5 російських ракет Х-59 та 11 з 12 шо шахедів

Також окупанти вдарили по Україні балістичним «Іскандером М».
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16.10.2023 08:32 Ответить
Зеля где аренда ПВО ?
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16.10.2023 08:33 Ответить
 
 