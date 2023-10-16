Вночі окупанти вдарили по Україні дронами та ракетами, - Генштаб

Росія вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 та "Іскандер-М", а також "шахедами".

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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