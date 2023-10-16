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Вночі окупанти вдарили по Україні дронами та ракетами, - Генштаб

іскандер

Росія вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 та "Іскандер-М", а також "шахедами".

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили за добу 50 атак ворога, росіяни 4 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, - Генштаб

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Генштаб ЗС (6630) ракети (4030) дрони (4758)


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Ну коли ж ми вже будемо їх лупити ракетам???
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16.10.2023 07:53 Відповісти
Мабуть, ніколи. Бо "ескалація"...
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16.10.2023 07:54 Відповісти
Напевно не на часі
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16.10.2023 11:49 Відповісти
Опять по аэродромам походу...
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16.10.2023 07:59 Відповісти
Цієї ночі ППО знищила 2 з 5 російських ракет Х-59 та 11 з 12 шо шахедів

Також окупанти вдарили по Україні балістичним «Іскандером М».
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16.10.2023 08:32 Відповісти
Зеля где аренда ПВО ?
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16.10.2023 08:33 Відповісти
 
 