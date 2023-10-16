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Новости
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Ночью россияне атаковали Хмельницкую область, работала ПВО

ппо

В ночь на 16 октября российская армия атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками Shahed. Работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами". В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет", – сказал он.

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обстрел (27351) Хмельнитчина (896)


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А що ми атакували на Росії у відповідь цієї ночі?
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16.10.2023 08:22 Ответить
А ми їх марахвоном, да па всєй мордє - во на она ена как, тррррррєпіщі путєн, бойся-бойся *********, клован зяльоний вишєл на траааапу ваааайни
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16.10.2023 08:44 Ответить
11 з 12 шахедів
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16.10.2023 09:57 Ответить
якове, хмельницька область далека від кордонів і моря, внутрішня область україни...кажуть, що з боку білорусі вже давно нічого не вилітає...дрони летять нешвидко, невисоко
як так може бути, що вони безпечно пролітають таку велику відстань?
адже їх збити може не лише система пво, розміщена у ключових точках...це можуть зробити мисливці з переносних ракетних базук, дрони винищувачі чи просто таранні, запущені з руки, якщо ціль в зоні видимості, але поза зоною досяжності цих базук...
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16.10.2023 11:30 Ответить
 
 