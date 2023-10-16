Ночью россияне атаковали Хмельницкую область, работала ПВО

В ночь на 16 октября российская армия атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками Shahed. Работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами". В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет", – сказал он.

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