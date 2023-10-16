Ночью россияне атаковали Хмельницкую область, работала ПВО
В ночь на 16 октября российская армия атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками Shahed. Работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами". В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет", – сказал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як так може бути, що вони безпечно пролітають таку велику відстань?
адже їх збити може не лише система пво, розміщена у ключових точках...це можуть зробити мисливці з переносних ракетних базук, дрони винищувачі чи просто таранні, запущені з руки, якщо ціль в зоні видимості, але поза зоною досяжності цих базук...