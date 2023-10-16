Уночі росіяни атакували Хмельницьку область, працювала ППО
У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками Shahed. Працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає", – сказав він.
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як так може бути, що вони безпечно пролітають таку велику відстань?
адже їх збити може не лише система пво, розміщена у ключових точках...це можуть зробити мисливці з переносних ракетних базук, дрони винищувачі чи просто таранні, запущені з руки, якщо ціль в зоні видимості, але поза зоною досяжності цих базук...