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Уночі росіяни атакували Хмельницьку область, працювала ППО

ппо

У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками Shahed. Працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає", – сказав він.

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Автор: 

обстріл (28672) Хмельниччина (914)


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А що ми атакували на Росії у відповідь цієї ночі?
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16.10.2023 08:22 Відповісти
А ми їх марахвоном, да па всєй мордє - во на она ена как, тррррррєпіщі путєн, бойся-бойся *********, клован зяльоний вишєл на траааапу ваааайни
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16.10.2023 08:44 Відповісти
11 з 12 шахедів
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16.10.2023 09:57 Відповісти
якове, хмельницька область далека від кордонів і моря, внутрішня область україни...кажуть, що з боку білорусі вже давно нічого не вилітає...дрони летять нешвидко, невисоко
як так може бути, що вони безпечно пролітають таку велику відстань?
адже їх збити може не лише система пво, розміщена у ключових точках...це можуть зробити мисливці з переносних ракетних базук, дрони винищувачі чи просто таранні, запущені з руки, якщо ціль в зоні видимості, але поза зоною досяжності цих базук...
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16.10.2023 11:30 Відповісти
 
 