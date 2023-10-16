РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости
6 456 54

Германия планирует депортировать из страны сторонников ХАМАСа

хамас

Германия ищет юридические механизмы, которые позволят высылать из страны сторонников террористов ХАМАС.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Мы не будем терпеть антисемитские и антиизраильские призывы или насилие. Сторонники исламистских убийц должны покинуть Германию. Мы используем все юридические механизмы, чтобы депортировать сторонников ХАМАСа", - подчеркнула Фезер.

Читайте также: Евросоюз осудил ХАМАС, - совместное заявление

Автор: 

Германия (6982) Хамас (185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Європа може таки прийде до тями... Пора просинатись.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:29
+20
а за антиукраїнські ?
показать весь комментарий
16.10.2023 09:28
+18
Як можна, це ж нетолерантно? Де ваша цивілізованість? Де ваше верховенство права особистості? Свобода де? А депортувати всіх прихильників бомбардувань мирних палестинців? Чому одним можна, а іншим - ні? Всі рівні, але дехто рівніший? Лицеміри, фарисеї!
Сарказм, звісно.
Сподіваюсь, Європа навчиться показувати людожерам зуби, а не тільки плямкати губами.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любитель згвалтованих і вбитих жінок та дітей вилізло?
показать весь комментарий
16.10.2023 09:38 Ответить
Лише прихильників хамасовских терористів.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:41 Ответить
Треба і прихильників РАШИЗМУ -ПУТЛЕРІЗМУ , які ,нічим не кращі
показать весь комментарий
16.10.2023 10:36 Ответить
а за антиукраїнські ?
показать весь комментарий
16.10.2023 09:28 Ответить
Депортують.

https://youtu.be/cIRvLXmxKfY?si=-TUu9keVJjase-Cl

З 9.20
показать весь комментарий
16.10.2023 09:44 Ответить
Ця курка мабуть мітить приїхати в США і танцювати з кацапською ганчіркою чєчьотку у Вашингтоні
показать весь комментарий
16.10.2023 16:08 Ответить
Європа може таки прийде до тями... Пора просинатись.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:29 Ответить
Нідерландська прокуратура оштрафувала чотири компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС щодо Росії за допомогу у будівництві Керченського мосту. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань та досвіду", - зазначили в прокуратурі.

Вісім осіб було засуджено до громадських робіт терміном від 20 до 60 годин. А компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.

Наголошується, що компанії поставили на будівництво для 19-кілометрового мосту через Керченську протоку машини, деталі машин, а також надали інші послуги.

Крім того, повідомляється, що одна компанія отримувала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно одержану вигоду у розмірі 71 330 євро конфіскував прокурор Нідерландів.

Прокуратура не назвала причетні компанії.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:34 Ответить
Вот когда за нарушение санкций будут давать как за незаконную торговлю наркотиками или оружием, тогда от этих санкций будет толк.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:50 Ответить
Та Швейцарії покуй на свій кольоровий зоопарк ...
показать весь комментарий
16.10.2023 10:29 Ответить
Не плануйте, а випирайте.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:29 Ответить
Як можна, це ж нетолерантно? Де ваша цивілізованість? Де ваше верховенство права особистості? Свобода де? А депортувати всіх прихильників бомбардувань мирних палестинців? Чому одним можна, а іншим - ні? Всі рівні, але дехто рівніший? Лицеміри, фарисеї!
Сарказм, звісно.
Сподіваюсь, Європа навчиться показувати людожерам зуби, а не тільки плямкати губами.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:32 Ответить
Ну он же написал, что это сарказм.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:24 Ответить
А точно, псіхонув напів дороги.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:35 Ответить
Уряд Фінляндії планує кілька законодавчих проектів, які можуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

"Оцінку операцій з нерухомістю з громадянами країнами за межами ЄС, зокрема з росіянами, було переглянуто. Протягом зими буде оцінено можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", - сказав Хяккянен.

Крім того, буде посилено перевірку транзакцій.

Додається, що така заборона передбачатиме низку винятків, і буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.

Також один із проектів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні. "Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю (підприємство для будівництва та ремонту суден) або чимось іншим", - додав Хяккянен.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:32 Ответить
Скріпи заскрипіли? Пан дуже хоче в деактив?
показать весь комментарий
16.10.2023 14:54 Ответить
хер їм, що зроблять!
вони, більшістю, громадяни евросоюзу.
подякуйте комсомолкє анжєлке.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:36 Ответить
А чому це повинна планувати Німеччина? Це буденна робота правоохоронних органів будь-якої цивілізованої країни боротися з тероризмом і цим прихильникам треба впаяти реальні терміни ув'язнення. Питання вже повинні виникати до правоохоронних органів і про відповідність поліцаям займаній посаді, чому ці прихильники тероризму досі розгулюють німецькими вулицями.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:41 Ответить
Ну свобода мнения в Германии - это священная корова. Поэтому полиция не может задерживать за мнение. Вот германцы и ищут вариант приравнять восхваление хамас к фашизму. А там уже схема отлажена.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:22 Ответить
Щоб засадити за грати не треба чекати офіційного прирівнювання хамасу до фашизму. У хамаса є великий послужний список терористичниха актів і прихильників хамасу можна просто визнати як спільниками терористів але у даному випадку поки що не за те, що підтримують заборонену організацію, яка поки що не заборонена, а причетними до терористичної діяльності взагалі. Тобто причетними не до суб'єкта як хамас, статус якого не ще вирішений, а по факту злочину, тобто співучасті у злочині.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:41 Ответить
Кажется я понял вашу идею, но ещё раз повторюсь. Если германец скажет, что он поддерживает хамас - это его мнение (оно не нарушает законодательство Германии). Если германец скажет, что он поддерживает фашизм - он заплатит штраф. Если иностранец скажет, что он поддерживает хамас - ему ничего не будет. Если он скажет что поддерживает фашизм - штраф и депортация. Если Германец или иностранец нарушают законы Германии - их найдет полиция и их судьбу решит суд. В Германии люди выходят не за хамас, а за свободную палестину (я разницы не вижу, а Германский суд видит). Поэтому полицейские тут не виноваты. Нужно менять законодательство.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:52 Ответить
Я Вас теж розумію, але. Не знаю німецьке законодавство - ну от наприклад, з'являться кілька німців, які підтримують Чикатило. Ходять з його портретами, публічно його підтримають типа він все правильно робив, роблять його культ. Чикатило у Німеччині ніхто ніким не визнавав які і безліч інших злочинців, але хіба поліцаї не знаюдуть управу на таку суспільно-небезпечну організацію? Звичайно знайдуть і прокурори щось придумають щоб покласти край цій спільноті. Звичайно потрібен бути якийсь законодавчий імунітет до таких непротребств, бо у світі мільйони терористичних організацій як великих так і малих, банд - всім же не надаш статус на рівні держави.
показать весь комментарий
16.10.2023 11:03 Ответить
Ясний пень що якщо захочуть - то знайдуть. Ось тебе зупиня поліцейський і якщо захоче - то знайде порушення за що оштрафувати. Так же для прикладу і з Червінським, захотіли - знайшли.
Там де нема верховенства права -там знайдуть що захочуть. Для прикладу - підкинути німцю який за палестину наркотики, чи побити в темному кутку без камер.
Або змінити закон який звужує свободи громадян.
показать весь комментарий
16.10.2023 11:33 Ответить
Хоча дійсно, можеш ходити Німеччиною із портретом Пол-пота, якгось африканського людожера, сталіна комуністричною символікою і ніхто тебе не засадить. От так безнаказано підтримують і ХАМАС
показать весь комментарий
16.10.2023 11:16 Ответить
Кстати плохой выбор. Пока человек говорит даже в поддержку хамас я считаю, что нельзя наказывать. А то так будет как обычно, начнут наказывать за слова, а потом за слова против императора будут казнить.
показать весь комментарий
16.10.2023 12:00 Ответить
Ну за оправдание фашизма же наказание есть. Плюс, как видите в статье, рассматривается депортация (а значит иностранцев). А депортация - это не наказание, а выдворение из страны.
показать весь комментарий
16.10.2023 12:21 Ответить
Запізно, процес який запустили лівацькі покидьки вже не зупинити. Дикуни дуже активно плодяться і знищують чисту та колись гарну Європу.
Меркель та інше подібне сміття має гнити за гратами за те, що пустили ворожу "цивілізацію" у свій дім.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:45 Ответить
Цікаво, куди їх будуть депортувати.

Розумно було б інтернувати у якісь табори, а не посилювати Хамас на Близькому Сході.

Ще розумніше було б ізолювати та вивчити всі зв'язки прихильників Хамас. Може їх у тюрму треба, а не на вільні хліба.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:53 Ответить
Та ну, диванних експертів, які потікали у цивілізовані країни будь звідки, потрібно повертати туди, за що вони так ратують))) Це як з руснею, повиїжджали до Європи, але всім розповідають, як там погано, і ходять на мітинги на підтримку росії.

Всіх збирати і повертати на улюблену батьківщину. Любити треба у себе на місці, а не за тисячі кілометрів навязувати всім цю любов.

А як тільки їх, і русню, і Хамас, і всих інших підарасів почнуть повертати на місця їх шаленого кохання та пристрасті, то і пристрасть згасне.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:53 Ответить
Я б за одно і наших ухилянтів би приплів в кучу. Добре любити Україну з-за кордону. Виловити у депортувати в місця щасливого дитинства.
показать весь комментарий
16.10.2023 11:43 Ответить
Тут вже є наробітки. Створити концтабори, газові камери а залишки підуть на добрива.
Плюс секонд хенду буде багато. Прибуток як не як.
показать весь комментарий
16.10.2023 11:41 Ответить
Мололець. Візьми пиріжок у Скабеєвої.
показать весь комментарий
16.10.2023 15:06 Ответить
пізно всрались ДБЛи, іх у вас вже міліони!!!! Кого, скільки депортують, куда в Францію, Швецію, Італію чи Нідерланди????
ДБЛи БЛД!!!! 😡😡😡😡
показать весь комментарий
16.10.2023 10:00 Ответить
в Немытую и Бульбашию
показать весь комментарий
16.10.2023 10:17 Ответить
дикарей в Немытую , они родственные души
показать весь комментарий
16.10.2023 10:16 Ответить
И фрау Меркель туда же. Она так любит арабов что просто кушать без них не может.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:22 Ответить
Буданов по рації змусив здатися в полон 19 росіян , - командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий".
показать весь комментарий
16.10.2023 10:29 Ответить
хай не пи#дить, буданга той ще "пєрєгаворщик"
показать весь комментарий
16.10.2023 10:49 Ответить
у московію
нехай там розберуться з солофьйовим
показать весь комментарий
16.10.2023 10:41 Ответить
к сожалению в западной Европе за исключением Германии (проигравшей войну) сильны антиизраильские настроения. В Восточной Европе наиболее произраильские страны это Венгрия (последние заявления Орбана) и Чехия.
Нападение Хамаса запутало ситуацию в некоторых странах по вопросу к Украине. Например в Турции ослабли настроения проукраинские настроения, так как Турция однозначно выступила против Израиля. В Испания одна из правящих партий обвинила Израиль в военных преступлениях, а Испания один из надежных союзников Украины.

Рашка использует это по полной программе.
показать весь комментарий
16.10.2023 10:57 Ответить
"Німеччина шукає юридичні механізми, які дозволять висилати з країни прихильників терористів ХАМАС", - а коли німцям почнуть відрізати голови, вони все ще будуть "шукати юридичні механізми"... Невже німці настільки тупі ц не розуміють того, що у їхньому тилу є потужний терористичний десант?
показать весь комментарий
16.10.2023 10:58 Ответить
Це такі ж плани, як і передати Україні ракети Таурус? Чи щось більш конкретне?
показать весь комментарий
16.10.2023 11:34 Ответить
і куди вони поїдуть? звісно куди. цих ублюдків треба у концтабір пустелі Сахара.
показать весь комментарий
16.10.2023 11:42 Ответить
О! Оце я розумію ноу-хау. Ще й патент можете зареєструвати.
Не потрібно ні газу ні печей. Через кілька днів в пустелі перетворяться на сухе паливо. Грузи й продавай місцевим для приготування їжі! Молодець.
показать весь комментарий
16.10.2023 11:48 Ответить
І знову не довольні, коли ж вам дятлам вгодять?😡
показать весь комментарий
16.10.2023 13:37 Ответить
"поздно батенька пить боржоми, коли печень сгнила..." СХАМЕНУЛИСЬ....
показать весь комментарий
16.10.2023 15:43 Ответить
 
 