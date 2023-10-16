Германия планирует депортировать из страны сторонников ХАМАСа
Германия ищет юридические механизмы, которые позволят высылать из страны сторонников террористов ХАМАС.
Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
"Мы не будем терпеть антисемитские и антиизраильские призывы или насилие. Сторонники исламистских убийц должны покинуть Германию. Мы используем все юридические механизмы, чтобы депортировать сторонников ХАМАСа", - подчеркнула Фезер.
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+25 lammer ya
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https://youtu.be/cIRvLXmxKfY?si=-TUu9keVJjase-Cl
З 9.20
"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань та досвіду", - зазначили в прокуратурі.
Вісім осіб було засуджено до громадських робіт терміном від 20 до 60 годин. А компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.
Наголошується, що компанії поставили на будівництво для 19-кілометрового мосту через Керченську протоку машини, деталі машин, а також надали інші послуги.
Крім того, повідомляється, що одна компанія отримувала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно одержану вигоду у розмірі 71 330 євро конфіскував прокурор Нідерландів.
Прокуратура не назвала причетні компанії.
Сарказм, звісно.
Сподіваюсь, Європа навчиться показувати людожерам зуби, а не тільки плямкати губами.
"Оцінку операцій з нерухомістю з громадянами країнами за межами ЄС, зокрема з росіянами, було переглянуто. Протягом зими буде оцінено можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", - сказав Хяккянен.
Крім того, буде посилено перевірку транзакцій.
Додається, що така заборона передбачатиме низку винятків, і буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.
Також один із проектів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні. "Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю (підприємство для будівництва та ремонту суден) або чимось іншим", - додав Хяккянен.
вони, більшістю, громадяни евросоюзу.
подякуйте комсомолкє анжєлке.
Там де нема верховенства права -там знайдуть що захочуть. Для прикладу - підкинути німцю який за палестину наркотики, чи побити в темному кутку без камер.
Або змінити закон який звужує свободи громадян.
Меркель та інше подібне сміття має гнити за гратами за те, що пустили ворожу "цивілізацію" у свій дім.
Розумно було б інтернувати у якісь табори, а не посилювати Хамас на Близькому Сході.
Ще розумніше було б ізолювати та вивчити всі зв'язки прихильників Хамас. Може їх у тюрму треба, а не на вільні хліба.
Всіх збирати і повертати на улюблену батьківщину. Любити треба у себе на місці, а не за тисячі кілометрів навязувати всім цю любов.
А як тільки їх, і русню, і Хамас, і всих інших підарасів почнуть повертати на місця їх шаленого кохання та пристрасті, то і пристрасть згасне.
Плюс секонд хенду буде багато. Прибуток як не як.
ДБЛи БЛД!!!! 😡😡😡😡
нехай там розберуться з солофьйовим
Нападение Хамаса запутало ситуацию в некоторых странах по вопросу к Украине. Например в Турции ослабли настроения проукраинские настроения, так как Турция однозначно выступила против Израиля. В Испания одна из правящих партий обвинила Израиль в военных преступлениях, а Испания один из надежных союзников Украины.
Рашка использует это по полной программе.
Не потрібно ні газу ні печей. Через кілька днів в пустелі перетворяться на сухе паливо. Грузи й продавай місцевим для приготування їжі! Молодець.