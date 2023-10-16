Німеччина планує депортувати з країни прихильників ХАМАСу

Німеччина шукає юридичні механізми, які дозволять висилати з країни прихильників терористів ХАМАС.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Ми не толеруватимемо антисемітські й антиізраїльські заклики чи насильство. Прихильники ісламістських вбивць мусять покинути Німеччину. Ми використаємо усі юридичні механізми, аби депортувати прихильників ХАМАСу", - наголосила Фезер.

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