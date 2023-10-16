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Німеччина планує депортувати з країни прихильників ХАМАСу

хамас

Німеччина шукає юридичні механізми, які дозволять висилати з країни прихильників терористів ХАМАС.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Ми не толеруватимемо антисемітські й антиізраїльські заклики чи насильство. Прихильники ісламістських вбивць мусять покинути Німеччину. Ми використаємо усі юридичні механізми, аби депортувати прихильників ХАМАСу", - наголосила Фезер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз засудив ХАМАС, - спільна заява

Автор: 

Німеччина (7381) Хамас (189)


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Топ коментарі
+25
Європа може таки прийде до тями... Пора просинатись.
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16.10.2023 09:29
+20
а за антиукраїнські ?
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16.10.2023 09:28
+18
Як можна, це ж нетолерантно? Де ваша цивілізованість? Де ваше верховенство права особистості? Свобода де? А депортувати всіх прихильників бомбардувань мирних палестинців? Чому одним можна, а іншим - ні? Всі рівні, але дехто рівніший? Лицеміри, фарисеї!
Сарказм, звісно.
Сподіваюсь, Європа навчиться показувати людожерам зуби, а не тільки плямкати губами.
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16.10.2023 09:32
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Любитель згвалтованих і вбитих жінок та дітей вилізло?
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16.10.2023 09:38 Відповісти
Лише прихильників хамасовских терористів.
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16.10.2023 09:41 Відповісти
Треба і прихильників РАШИЗМУ -ПУТЛЕРІЗМУ , які ,нічим не кращі
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16.10.2023 10:36 Відповісти
а за антиукраїнські ?
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16.10.2023 09:28 Відповісти
Депортують.

https://youtu.be/cIRvLXmxKfY?si=-TUu9keVJjase-Cl

З 9.20
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16.10.2023 09:44 Відповісти
Ця курка мабуть мітить приїхати в США і танцювати з кацапською ганчіркою чєчьотку у Вашингтоні
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16.10.2023 16:08 Відповісти
Європа може таки прийде до тями... Пора просинатись.
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16.10.2023 09:29 Відповісти
Нідерландська прокуратура оштрафувала чотири компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС щодо Росії за допомогу у будівництві Керченського мосту. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань та досвіду", - зазначили в прокуратурі.

Вісім осіб було засуджено до громадських робіт терміном від 20 до 60 годин. А компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 тисяч євро.

Наголошується, що компанії поставили на будівництво для 19-кілометрового мосту через Керченську протоку машини, деталі машин, а також надали інші послуги.

Крім того, повідомляється, що одна компанія отримувала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно одержану вигоду у розмірі 71 330 євро конфіскував прокурор Нідерландів.

Прокуратура не назвала причетні компанії.
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16.10.2023 09:34 Відповісти
Вот когда за нарушение санкций будут давать как за незаконную торговлю наркотиками или оружием, тогда от этих санкций будет толк.
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16.10.2023 09:50 Відповісти
Та Швейцарії покуй на свій кольоровий зоопарк ...
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16.10.2023 10:29 Відповісти
Не плануйте, а випирайте.
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16.10.2023 09:29 Відповісти
Як можна, це ж нетолерантно? Де ваша цивілізованість? Де ваше верховенство права особистості? Свобода де? А депортувати всіх прихильників бомбардувань мирних палестинців? Чому одним можна, а іншим - ні? Всі рівні, але дехто рівніший? Лицеміри, фарисеї!
Сарказм, звісно.
Сподіваюсь, Європа навчиться показувати людожерам зуби, а не тільки плямкати губами.
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16.10.2023 09:32 Відповісти
Ну он же написал, что это сарказм.
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16.10.2023 10:24 Відповісти
А точно, псіхонув напів дороги.
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16.10.2023 10:35 Відповісти
Уряд Фінляндії планує кілька законодавчих проектів, які можуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

"Оцінку операцій з нерухомістю з громадянами країнами за межами ЄС, зокрема з росіянами, було переглянуто. Протягом зими буде оцінено можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", - сказав Хяккянен.

Крім того, буде посилено перевірку транзакцій.

Додається, що така заборона передбачатиме низку винятків, і буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.

Також один із проектів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні. "Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю (підприємство для будівництва та ремонту суден) або чимось іншим", - додав Хяккянен.
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16.10.2023 09:32 Відповісти
Скріпи заскрипіли? Пан дуже хоче в деактив?
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16.10.2023 14:54 Відповісти
хер їм, що зроблять!
вони, більшістю, громадяни евросоюзу.
подякуйте комсомолкє анжєлке.
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16.10.2023 09:36 Відповісти
А чому це повинна планувати Німеччина? Це буденна робота правоохоронних органів будь-якої цивілізованої країни боротися з тероризмом і цим прихильникам треба впаяти реальні терміни ув'язнення. Питання вже повинні виникати до правоохоронних органів і про відповідність поліцаям займаній посаді, чому ці прихильники тероризму досі розгулюють німецькими вулицями.
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16.10.2023 09:41 Відповісти
Ну свобода мнения в Германии - это священная корова. Поэтому полиция не может задерживать за мнение. Вот германцы и ищут вариант приравнять восхваление хамас к фашизму. А там уже схема отлажена.
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16.10.2023 10:22 Відповісти
Щоб засадити за грати не треба чекати офіційного прирівнювання хамасу до фашизму. У хамаса є великий послужний список терористичниха актів і прихильників хамасу можна просто визнати як спільниками терористів але у даному випадку поки що не за те, що підтримують заборонену організацію, яка поки що не заборонена, а причетними до терористичної діяльності взагалі. Тобто причетними не до суб'єкта як хамас, статус якого не ще вирішений, а по факту злочину, тобто співучасті у злочині.
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16.10.2023 10:41 Відповісти
Кажется я понял вашу идею, но ещё раз повторюсь. Если германец скажет, что он поддерживает хамас - это его мнение (оно не нарушает законодательство Германии). Если германец скажет, что он поддерживает фашизм - он заплатит штраф. Если иностранец скажет, что он поддерживает хамас - ему ничего не будет. Если он скажет что поддерживает фашизм - штраф и депортация. Если Германец или иностранец нарушают законы Германии - их найдет полиция и их судьбу решит суд. В Германии люди выходят не за хамас, а за свободную палестину (я разницы не вижу, а Германский суд видит). Поэтому полицейские тут не виноваты. Нужно менять законодательство.
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16.10.2023 10:52 Відповісти
Я Вас теж розумію, але. Не знаю німецьке законодавство - ну от наприклад, з'являться кілька німців, які підтримують Чикатило. Ходять з його портретами, публічно його підтримають типа він все правильно робив, роблять його культ. Чикатило у Німеччині ніхто ніким не визнавав які і безліч інших злочинців, але хіба поліцаї не знаюдуть управу на таку суспільно-небезпечну організацію? Звичайно знайдуть і прокурори щось придумають щоб покласти край цій спільноті. Звичайно потрібен бути якийсь законодавчий імунітет до таких непротребств, бо у світі мільйони терористичних організацій як великих так і малих, банд - всім же не надаш статус на рівні держави.
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16.10.2023 11:03 Відповісти
Ясний пень що якщо захочуть - то знайдуть. Ось тебе зупиня поліцейський і якщо захоче - то знайде порушення за що оштрафувати. Так же для прикладу і з Червінським, захотіли - знайшли.
Там де нема верховенства права -там знайдуть що захочуть. Для прикладу - підкинути німцю який за палестину наркотики, чи побити в темному кутку без камер.
Або змінити закон який звужує свободи громадян.
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16.10.2023 11:33 Відповісти
Хоча дійсно, можеш ходити Німеччиною із портретом Пол-пота, якгось африканського людожера, сталіна комуністричною символікою і ніхто тебе не засадить. От так безнаказано підтримують і ХАМАС
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16.10.2023 11:16 Відповісти
Кстати плохой выбор. Пока человек говорит даже в поддержку хамас я считаю, что нельзя наказывать. А то так будет как обычно, начнут наказывать за слова, а потом за слова против императора будут казнить.
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16.10.2023 12:00 Відповісти
Ну за оправдание фашизма же наказание есть. Плюс, как видите в статье, рассматривается депортация (а значит иностранцев). А депортация - это не наказание, а выдворение из страны.
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16.10.2023 12:21 Відповісти
Запізно, процес який запустили лівацькі покидьки вже не зупинити. Дикуни дуже активно плодяться і знищують чисту та колись гарну Європу.
Меркель та інше подібне сміття має гнити за гратами за те, що пустили ворожу "цивілізацію" у свій дім.
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16.10.2023 09:45 Відповісти
Цікаво, куди їх будуть депортувати.

Розумно було б інтернувати у якісь табори, а не посилювати Хамас на Близькому Сході.

Ще розумніше було б ізолювати та вивчити всі зв'язки прихильників Хамас. Може їх у тюрму треба, а не на вільні хліба.
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16.10.2023 09:53 Відповісти
Та ну, диванних експертів, які потікали у цивілізовані країни будь звідки, потрібно повертати туди, за що вони так ратують))) Це як з руснею, повиїжджали до Європи, але всім розповідають, як там погано, і ходять на мітинги на підтримку росії.

Всіх збирати і повертати на улюблену батьківщину. Любити треба у себе на місці, а не за тисячі кілометрів навязувати всім цю любов.

А як тільки їх, і русню, і Хамас, і всих інших підарасів почнуть повертати на місця їх шаленого кохання та пристрасті, то і пристрасть згасне.
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16.10.2023 10:53 Відповісти
Я б за одно і наших ухилянтів би приплів в кучу. Добре любити Україну з-за кордону. Виловити у депортувати в місця щасливого дитинства.
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16.10.2023 11:43 Відповісти
Тут вже є наробітки. Створити концтабори, газові камери а залишки підуть на добрива.
Плюс секонд хенду буде багато. Прибуток як не як.
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16.10.2023 11:41 Відповісти
Мололець. Візьми пиріжок у Скабеєвої.
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16.10.2023 15:06 Відповісти
пізно всрались ДБЛи, іх у вас вже міліони!!!! Кого, скільки депортують, куда в Францію, Швецію, Італію чи Нідерланди????
ДБЛи БЛД!!!! 😡😡😡😡
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16.10.2023 10:00 Відповісти
в Немытую и Бульбашию
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16.10.2023 10:17 Відповісти
дикарей в Немытую , они родственные души
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16.10.2023 10:16 Відповісти
И фрау Меркель туда же. Она так любит арабов что просто кушать без них не может.
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16.10.2023 10:22 Відповісти
Буданов по рації змусив здатися в полон 19 росіян , - командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий".
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16.10.2023 10:29 Відповісти
хай не пи#дить, буданга той ще "пєрєгаворщик"
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16.10.2023 10:49 Відповісти
у московію
нехай там розберуться з солофьйовим
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16.10.2023 10:41 Відповісти
к сожалению в западной Европе за исключением Германии (проигравшей войну) сильны антиизраильские настроения. В Восточной Европе наиболее произраильские страны это Венгрия (последние заявления Орбана) и Чехия.
Нападение Хамаса запутало ситуацию в некоторых странах по вопросу к Украине. Например в Турции ослабли настроения проукраинские настроения, так как Турция однозначно выступила против Израиля. В Испания одна из правящих партий обвинила Израиль в военных преступлениях, а Испания один из надежных союзников Украины.

Рашка использует это по полной программе.
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16.10.2023 10:57 Відповісти
"Німеччина шукає юридичні механізми, які дозволять висилати з країни прихильників терористів ХАМАС", - а коли німцям почнуть відрізати голови, вони все ще будуть "шукати юридичні механізми"... Невже німці настільки тупі ц не розуміють того, що у їхньому тилу є потужний терористичний десант?
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16.10.2023 10:58 Відповісти
Це такі ж плани, як і передати Україні ракети Таурус? Чи щось більш конкретне?
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16.10.2023 11:34 Відповісти
і куди вони поїдуть? звісно куди. цих ублюдків треба у концтабір пустелі Сахара.
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16.10.2023 11:42 Відповісти
О! Оце я розумію ноу-хау. Ще й патент можете зареєструвати.
Не потрібно ні газу ні печей. Через кілька днів в пустелі перетворяться на сухе паливо. Грузи й продавай місцевим для приготування їжі! Молодець.
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16.10.2023 11:48 Відповісти
І знову не довольні, коли ж вам дятлам вгодять?😡
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16.10.2023 13:37 Відповісти
"поздно батенька пить боржоми, коли печень сгнила..." СХАМЕНУЛИСЬ....
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16.10.2023 15:43 Відповісти
 
 