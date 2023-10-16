Есть коалиция стран, присоединившихся к подготовке украинских пилотов, - Игнат

На данный момент много стран присоединились к подготовке украинских пилотов, которые должны овладеть западными боевыми истребителями.

Об этом начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас есть коалиция стран. И каждая страна будет отвечать за какое-то направление, где есть более мощная база или для пилотов, или для авиационных инженеров, или для офицеров боевого управления. Коалиция стран, которые будут готовить наших летчиков, инженеров и так далее, большая. На сегодняшний день многие страны присоединились к этой подготовке. Это не может не радовать. Особенно Соединенные Штаты, которые имеют очень хорошую базу для этого обучения", - сказал Игнат.

Также он упомянул об учебном центре, строящемся в Румынии.

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"Это хорошо, потому что это близко к нашим границам, так же близко и Польша, у которой есть на вооружении такие самолеты. Но все-таки в Украине тоже нужно строить, и это будет делаться, безусловно, - учебные центры, авиасимуляторы, мощные авиатренажеры. Ну и центр подготовки, понятно, который должен соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, на это нужно время. Тем более - в боевых условиях, мы понимаем, что это непросто сделать", - отметил спикер Воздушных Сил.

Он добавил, что украинская авиация работает каждый день.

"Мы не слишком афишируем это. Спасибо пилотам, они совершают действительно героические поступки, потому что воевать со столь мощным противником в небе и на земле - это действительно есть чем гордиться. Наша авиация применяет вооружение иностранное. Мы знаем о крылатых ракетах, которые нам предоставили партнеры, у нас есть управляемые авиабомбы, также есть противорадиолокационные ракеты и другое вооружение, которое летчики применяют довольно успешно…", - рассказал Игнат.

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Также он сообщил, что "некоторое количество уже не только пилотов, но и иностранного персонала уехали осваивать западные истребители, поэтому здесь остались их коллеги, побратимы", подчеркнув, что "хватает пилотов на сегодня для выполнения тех текущих задач, которые они выполняют ежедневно в украинском небе".