Є коаліція країн, які долучилися до підготовки українських пілотів, - Ігнат

Наразі багато країн долучилися до підготовки українських пілотів, які мають опанувати західні бойові винищувачі.

Про це начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є коаліція країн. І кожна країна буде відповідати за якийсь напрямок, де є більш потужна база чи то для пілотів, чи то для інженерів авіаційних чи офіцерів бойового управління. Коаліція країн, які будуть готувати наших льотчиків, інженерів і так далі, вона велика. На сьогодні багато країн долучилося до цієї підготовки. Це не може не радувати. Особливо Сполучені Штати, які мають дуже гарну базу для цього навчання", - сказав Ігнат.

Також він згадав про навчальний центр, який будується в Румунії.

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"Це добре, тому що це близько до наших кордонів, так само і Польща близько, яка має на озроєні такі літаки, але все ж таки в Україні теж потрібно будувати, і це буде робитися, безумовно, навчальні центри, авіасимулятори, потужні авіатренажери. Ну і центр підготовки зрозуміло, що має бути, відповідати тим стандартам, які є в наших партнерів. Це все буде, на це треба час. Тим паче - в бойових умовах, ми розуміємо, що це непросто зробити", - зазначив речник Повітряних Сил.

Він додав, що українська авіація працює щодня.

"Ми не надто афішуємо це. Дякуємо пілотам, вони роблять дійсно героїчні вчинки, тому що воювати з настільки потужним противником у небі й на землі - це дійсно є чим пишатися. Наша авіація застосовує озброєння іноземне. Ми знаємо про крилаті ракети, які нам надали партнери, маємо керовані авіабомби, також маємо протирадіолокаційні ракети та інше озброєння, яке льотчики застосовують доволі таки успішно…", - розповів Ігнат.

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Також він повідомив, що "деяка кількість уже і не лише пілотів, а й іноземного персоналу поїхала опановувати західні винищувачі, тому тут залишилися їхні колеги, побратими", підкресливши, що "вистачає пілотів на сьогодні для виконання тих поточних завдань, які вони виконують щодня в українському небі".