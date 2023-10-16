Байден в ближайшее время может посетить Израиль, - СМИ

Обсуждается визит президента США Джо Байдена в Израиль в ближайшее время по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Так, источник на условиях анонимности подтвердил Reuters информацию ряда израильских СМИ, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена в страну во время недавнего телефонного разговора об ответе на нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

Визит Байдена может состояться в знак поддержки крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после аналогичного визита находящегося там госсекретаря США Энтони Блинкена.

Белый дом отказался от комментариев. Как отметила спикер Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон: "У нас нет никаких объявлений о новых путешествиях".

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