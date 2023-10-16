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Байден в ближайшее время может посетить Израиль, - СМИ

байден

Обсуждается визит президента США Джо Байдена в Израиль в ближайшее время по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Так, источник на условиях анонимности подтвердил Reuters информацию ряда израильских СМИ, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена в страну во время недавнего телефонного разговора об ответе на нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

Визит Байдена может состояться в знак поддержки крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после аналогичного визита находящегося там госсекретаря США Энтони Блинкена.

Белый дом отказался от комментариев. Как отметила спикер Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон: "У нас нет никаких объявлений о новых путешествиях".

Читайте также: Израиль должен уничтожить ХАМАС, однако нужно сохранить Палестинское государство, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2790) Израиль (1929)


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почули тебе, Джо, почули...
а до бубенця найпотужніжого лідора часом не завернеш?
зрозуміло - хто ж ручкаєть з ворами?
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16.10.2023 11:19 Ответить
Нах нада тут той Байден ! Найвеличнійвшивий лідор ********** не ручкається з президентами якихось ніщебродських США.
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16.10.2023 11:29 Ответить
*** ви від нас відчепитесь - допомогали, допомогаємо і будемо.
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16.10.2023 11:33 Ответить
Так найпотужніший теж хоче в Ізраїль летіти...
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16.10.2023 11:51 Ответить
Ізраїль не дуже потужне місце для лідора всесвіту - він від звуків лякається...
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16.10.2023 11:56 Ответить
Зараз тролів кацапських у цю новину понабігає, і будуть переписуватись між собою, як 2 лишньохромосомі в горі
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16.10.2023 11:38 Ответить
каску возьми
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16.10.2023 11:57 Ответить
 
 