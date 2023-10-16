Байден найближчим часом може відвідати Ізраїль, - ЗМІ

Обговорюється візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю найближчим часом на запрошення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерело.

Так, джерело на умовах анонімності підтвердило Reuters інформацію низки ізраїльських ЗМІ, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив Байдена до країни під час нещодавньої телефонної розмови про відповідь на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході після аналогічного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз там перебуває.

Білий дім відмовився від коментарів. Як зазначила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон: "Ми не маємо жодних оголошень щодо нових подорожей".

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