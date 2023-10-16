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Байден найближчим часом може відвідати Ізраїль, - ЗМІ

байден

Обговорюється візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю найближчим часом на запрошення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерело.

Так, джерело на умовах анонімності підтвердило Reuters інформацію низки ізраїльських ЗМІ, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив Байдена до країни під час нещодавньої телефонної розмови про відповідь на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході після аналогічного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз там перебуває. 

Білий дім відмовився від коментарів. Як зазначила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон: "Ми не маємо жодних оголошень щодо нових подорожей".

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Автор: 

Байден Джо (2888) Ізраїль (1647)


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почули тебе, Джо, почули...
а до бубенця найпотужніжого лідора часом не завернеш?
зрозуміло - хто ж ручкаєть з ворами?
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16.10.2023 11:19 Відповісти
Нах нада тут той Байден ! Найвеличнійвшивий лідор ********** не ручкається з президентами якихось ніщебродських США.
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16.10.2023 11:29 Відповісти
*** ви від нас відчепитесь - допомогали, допомогаємо і будемо.
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16.10.2023 11:33 Відповісти
Так найпотужніший теж хоче в Ізраїль летіти...
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16.10.2023 11:51 Відповісти
Ізраїль не дуже потужне місце для лідора всесвіту - він від звуків лякається...
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16.10.2023 11:56 Відповісти
Зараз тролів кацапських у цю новину понабігає, і будуть переписуватись між собою, як 2 лишньохромосомі в горі
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16.10.2023 11:38 Відповісти
каску возьми
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16.10.2023 11:57 Відповісти
 
 