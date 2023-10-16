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Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер прибыла в Киев. ФОТО

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер прибыла с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщила в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень тепло поздравляем Вас с возвращением в Киев, секретарь Прицкер!", - отметила Бринк.

Читайте также: Необходимо начинать уже сейчас, в условиях боевых действий, подготовку реформ и восстановления Украины после войны, - спецпредставитель США Прицкер

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер прибыла в Киев 01

Автор: 

США (26844) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+49
Екзорцист приїхав.
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16.10.2023 11:28
+32
Пані Пріцкер вже давно заявила, що цивілізаційний світ готовий вкласти в Україну трильйон доларів- будувати заводи, фабрики, інфраструктуру, піднімати з нуля військово- промисловий та інноваційні галузі давати людям робочі місця і пристойну зарплатню, збільшити в рази ВВП країни. Це автоматично повернуло б всіх наших біженців і тих хто ще десятки років тому виїхав за кращими умовами. Ми можемо стати навіть крутіше південної Кореї, Тайваня чи Гімеччини. Єдина вимога- прибрати корупцію.
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16.10.2023 11:30
+31
Запросіть їх на весілля якогось ще прокурора, чи ДеБееРниці....
Ну щоб знали в чиїх кишенях їхнє "відновлення" осяде....
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16.10.2023 11:34
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Кое-кого, полагаю, ожидает получить "тяжесть" в слепую кишку...
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16.10.2023 11:26 Ответить
тож на найвищому рівні попрошено вже не піднімати тему корупції у вітчизняній пресі...хіба ж наші журналісти не дослухаються до свого президента...
на подібне прохання не згадувати, полонених, живо відгукнулись...і досі мовчок...
азов і нині там
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16.10.2023 11:55 Ответить
Чому наїзди на Гетьмана? Він з 2019 не при владі! Може боневтіка пора колупати?
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16.10.2023 12:16 Ответить
не при владі, а тобі й досі в усьому ввижається, навіть у слові - попрошено...це від слова просити..
от і 7 осіб не такі зациклені на тому імені
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16.10.2023 17:47 Ответить
не фанат порошенко, но разве шашлычник все время до полномасштабного вторжения не пытался его посадить? так что все свои претензии можешь высказать можешь, преZеденту) он и тут ничего не смог, впрочем похоже у него только мародерить хорошо получается
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16.10.2023 20:04 Ответить
хамас тебе так прищучив, що путаєш слова попрошено і порошенко чи так,
просто доносиш до всіх за любої ситуації, що не фанат порошенка?...
і вже й не важно чи є повод
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16.10.2023 20:32 Ответить
у тебя поток сознания пошел или что?) но вполне могу предположить что я тебя и правда не так понял, так а кто такой попрошенко? это какой то актер?
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16.10.2023 20:46 Ответить
нє, то у тебе зупинка на цій особі і привязка до неї...
тебе на примере поясню:
- сказати - сказано, пояснити - пояснено, попросити - попрошено...
пояснено?
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16.10.2023 20:57 Ответить
додам, отаким читачам через гугл-перекладач туго вдається поняти прочитане...тіпа, хлопок - бавовна, мука - борошно...і т. д.
а мєстні розуміють походження і значення слів, навіть коли зустрічаються вперше
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16.10.2023 21:02 Ответить
а, перечитал ваш первый пост и правда, зря напал, пост то вообще не о том, прошу прощения за невнимательность)
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16.10.2023 21:11 Ответить
та нє, не напав, бо відповідав би жостко...а це, вважаю, не в коня корм..
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16.10.2023 21:32 Ответить
Що за риганина язиком ворога... гидотне нарєчіє викликає рвотний рефлєкс
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16.10.2023 13:02 Ответить
Ласкаво просимо в Україну, пані Велика Пріцька !

успіхів в вихованні Вєлічайшого Дурня !

.
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16.10.2023 13:21 Ответить
Екзорцист приїхав.
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16.10.2023 11:28 Ответить
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16.10.2023 11:39 Ответить
!!
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16.10.2023 12:09 Ответить
Пані Пріцкер вже давно заявила, що цивілізаційний світ готовий вкласти в Україну трильйон доларів- будувати заводи, фабрики, інфраструктуру, піднімати з нуля військово- промисловий та інноваційні галузі давати людям робочі місця і пристойну зарплатню, збільшити в рази ВВП країни. Це автоматично повернуло б всіх наших біженців і тих хто ще десятки років тому виїхав за кращими умовами. Ми можемо стати навіть крутіше південної Кореї, Тайваня чи Гімеччини. Єдина вимога- прибрати корупцію.
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16.10.2023 11:30 Ответить
Оця от єдина, оце і на нуль все множить. А взагалі, якось насторожує мене оце відновлення до закінчення війни. Мо вже там в курсі, коли і на яких умовах зю закінчить війну і перестане стріляти?🙄
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16.10.2023 11:36 Ответить
В прошлый раз

2016
По информации https://zn.ua/ ZN.uа , Государственный департамент США дал украинской власти четко понять, что привязывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере 1 млрд долл. к отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про старт роботи офісу із супроводу інвестицій з наступного тижня.

Про це він заявив на зустрічі з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.

У свою чергу міністр торгівлі США привітала уряд України з отриманням транша МВФ і фінансової підтримки США на 1 млрд доларів.
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16.10.2023 11:52 Ответить
Єдине що не зрозуміло, чи був це шантаж

25 July 2023 - Конгрес

https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/25/169/128/CREC-2023-07-25-pt1-PgH3902-2.pdf

How did Vice President Joe Biden get that done?
He threatened to withhold $1 billion of USAID o Ukraine until Viktor Shokin was fired.
Do you know what, Mr. Speaker? He was fired. In 2016 Joe Biden himself bragged to the foreign council and told them that he got him fired. He bragged about it. It is on video.

Як це вдалося віце-президенту Джо Байдену? Він погрожував затримати 1 мільярд доларів USAID Україні до Віктора Шокіна звільнили. Знаєте що, пане спікер? Його звільнили. У 2016 році сам Джо Байден похвалився перед зовнішньополітичною радою і розповів їм, що він домігся його звільнення. Він цим хвалився. Це на відео.
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16.10.2023 12:07 Ответить
Щоб стати крутою, Корея спочатку засудила до страти одного президента(потім замінили на довічне) та ще купу президентів та прем'єрів на пару десятиліть кожного!
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16.10.2023 12:18 Ответить
Сам видумал чи хтось порадив таке ляпнути.Щоб стати як південна корея треба щоб населення забажало працювати і як що україна бажає залишитись демократією то перший з презідентів хто порушить права людини зразу опиниться поруч з путіним лукашенко кимом у числі ізгойв разом з країною.
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16.10.2023 15:43 Ответить
В Перу 3 екс -президента находятся в тюрьме за взяточничество. 1 екс-президент застрелился во-время ареста. Вот это и есть борьба с коррупцией.
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16.10.2023 16:23 Ответить
Южная Корея в 1950-х гг состояла на 90 % из неграмотных людей, а в Украине количество людей с высшим образованием на уровне Германии и Франции.

Поэтому перспективы мощного развития Украины намного лучше, чем у Ю.Кореи в 1960-х гг, когда произошло "южнокорейское экономическое чудо".
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16.10.2023 16:16 Ответить
В Перу до сих пор нет 100% грамотности. Она около 96%.
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16.10.2023 16:24 Ответить
Запросіть їх на весілля якогось ще прокурора, чи ДеБееРниці....
Ну щоб знали в чиїх кишенях їхнє "відновлення" осяде....
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16.10.2023 11:34 Ответить
Приїхали зажати зелені яйця
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16.10.2023 11:36 Ответить
"Ми можемо стати навіть крутіше південної Кореї, Тайваня чи Гімеччини"..... Очень смешно! Сам то ты в это веришь? Или с трудом...Хотя, если к нам привезти миллионов 50 немцев, корейцев и тайванцев, то тогда, конечно, да. Да, и ещё бы не забыть куда-нибудь переселить коренных жителей Украины, а то всё *******
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16.10.2023 11:36 Ответить
а може іудеї "всьо спіздят" - к нім нє прісматрівался?
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16.10.2023 14:22 Ответить
Сподіваюся, пані Пенні Пріцкер (на фото - справа) тримає в руці валізу з набором якісних та надійних "ділдо" для перевиховання зелених гнид.
Про "стоп-слово" навіть не згадувати!
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16.10.2023 11:38 Ответить
Невже настане кінець "кінця епохи бідності"..?)))
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16.10.2023 11:38 Ответить
Можливо якщо Україна перейде на $ або€ , а так як тільки олігархи при владі відразу гривню нижче плінтису опускають))) , щоб продавати за валюти а зп виплачувати в грн. Згадайте 2014 рік курс грн до $ 8,5 і 2019 рік 25,5 грн за $))
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16.10.2023 11:50 Ответить
Обирай крайну на вкус:Зімбабве.Венісуела.Камбоджа.Там теж відмивились від нац.валюти із за гіперінфляціі і перейшли на бакс.І усі стали богатими відразу.
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16.10.2023 15:58 Ответить
Венесуела валюта болівар, Зімбабве - зімбабвійський долар, Камбоджа - ріель))) . В Західній Європі тобі написати яка валюта?
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16.10.2023 17:31 Ответить
Отлично ! У Зеленского с Ермаком видать паника !
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16.10.2023 11:41 Ответить
Паника у них почнеться коли в країні кожен день на кожному кроку буде застосовуваться суд Лінча.
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16.10.2023 16:28 Ответить
Спецпредставниця США з питань відновлення України Пріцкер прибула до Києва, подивилася і поїхала назад.
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16.10.2023 11:47 Ответить
У єрмаків та татарових з шмигальовщиною, діарея від розуміння того, що це їх час, прийти з чистосердечним ЗІЗНАННЯМ по схематозах!
Першим, зменшують СТРОКА!
Гетьманцеву та діячеві з ВРУ приготувати речі для …
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16.10.2023 11:55 Ответить
Ласкаво просимо-порвіть це зелене "кодло"! Й не вірте жодному їх слову!
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16.10.2023 12:02 Ответить
Як там у кацапів - Васька слушаєт да єст. Гнусавий з челядью шукають нові "кротячі" нори.
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16.10.2023 12:12 Ответить
~1500 спроба переконати владу не красти.
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16.10.2023 12:14 Ответить
может спросит, а где деньги, Зин?
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16.10.2023 12:18 Ответить
зебіли рекомендую закупити змазку
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16.10.2023 12:28 Ответить
Цікаво , а чому немає жодного представника діючої влади на зустрічі
Із пані Пріцкер ? 😕
що вже трошки труханули ?
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16.10.2023 12:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=43SXKplD9vc у Зєлі Найвеличнівшивого проблеми?
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16.10.2023 12:50 Ответить
Трошеи на весілля не встигла.... хоча таких гулянок сотні на місяць просто не афішують
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16.10.2023 13:01 Ответить
ЗЄрмакі не відмовляться від корупції і влади навіть за всі скарби світу.
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16.10.2023 14:01 Ответить
А що, вже Україна війну виграла (чи закінчила), що приїхала спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер? Логічніше було б послати до України спецпредставника США з питань військової допомоги.
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16.10.2023 14:41 Ответить
В 2016 приїздила для шантажу - 1млрд за зміну генпрокурора, під виглядом боротьби з корупцією
Дивно, що не запропонували 1млрд за закриття бурізми, щоб не спокушала чесних політиків і також була б боротьба з корупцією

Шантаж підтверджений
https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/25/169/128/CREC-2023-07-25-pt1-PgH3902-2.pdf
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16.10.2023 14:46 Ответить
як українські депутати борються

Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.

Водночас вже 16 жовтня депутати були змушені виправити "непорозуміння" та привести законопроєкт №9296-д відповідно до зобов'язань України.

Про це https://t.me/getmantsevdanil/5542 повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

"Законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами. Непорозуміння виправлене", - повідомив Гетманцев.

Спочатку цей комітет підтримав всі ці поправки, які не були погоджені з МВФ,
а тепер як МВФ виявив це - то це "непорозуміння"

"непорозуміння" - полягає в домовленності що реєстр політиків та контроль зараз, а депутати вирішили що після вступу в ЕС
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16.10.2023 14:52 Ответить
Щиро раді вітати, пані Пріцкер.
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16.10.2023 15:13 Ответить
Вітаємо та покладаємо надію на її професійний досвід і незалежність яку вона проявила за всю свою карьеру в США.
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16.10.2023 15:42 Ответить
вважаю її треба приставити біля Зелі замість Єрмака і побачите як зміняться події
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16.10.2023 15:23 Ответить
Краще зелю приставити біля пані Пріцкер більше користі буде може почне озвучувати те що коїться насправді.
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16.10.2023 15:35 Ответить
Я уявляю собі 2008рік,банківський кризіс у сша Ющенко відправляє бувшого міністра фінінсів на допомогу Абамі.Щоб писали у постах будьякого видання у США:У Абами паніка.Краще приставити міністра к Абамі шоб не крав і не втік.Абама і демократи приготуйтесь на віхід.
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16.10.2023 16:34 Ответить
Сьогодні вперше на телефонний номер прийшло повідомлення від ДБР про боротьбу з корупцією. Це не пов'язано з приїздом даної особи ?
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16.10.2023 16:46 Ответить
мулька. І мені прийшла така есемеска. Подумав: а це - від кого?, від отих самих хабарників, від отих самих виконавців замовлень дермака? Подумки відповів: "НАХ!" і витер.
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16.10.2023 18:56 Ответить
Я теж отримав від ДБР так ж повідомлення ,
можливо і повʼязано
це з приїздом пані Прицкер , щоби показати свою участь в боротьбі
з корупціонерами 😠
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16.10.2023 19:18 Ответить
Зеленые о*уели от своей значимости. Даже пустышки кулебы не было на встрече. Лечение их только операбельное.
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16.10.2023 16:50 Ответить
єрмако-татарові знімайте штани
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16.10.2023 18:49 Ответить
Дві тітоньки-красуні. Мені подобаються.
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16.10.2023 18:53 Ответить
Интересно, ей шубу уже подарили?
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16.10.2023 19:16 Ответить
спец. представниця для "чаріного пенделя від Байдена". тільки цифри нічого особистого.
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16.10.2023 20:24 Ответить
 
 