Спецпредставниця США з питань відновлення України Пріцкер прибула до Києва. ФОТО

Спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер прибула з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомила у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже тепло вітаємо Вас із поверненням до Києва, секретар Прітцкер!", - зазначила Брінк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно починати вже зараз, в умовах бойових дій, підготовку реформ та відновлення України після війни, - спецпредставниця США Пріцкер