Спецпредставниця США з питань відновлення України Пріцкер прибула до Києва. ФОТО
Спецпредставниця США з питань відновлення України Пенні Пріцкер прибула з офіційним візитом до Києва.
Про це повідомила у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже тепло вітаємо Вас із поверненням до Києва, секретар Прітцкер!", - зазначила Брінк.
Топ коментарі
+49 MausMike
показати весь коментар16.10.2023 11:28
+32 Stanislav Voronenko
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+31 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар16.10.2023 11:34
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на подібне прохання не згадувати, полонених, живо відгукнулись...і досі мовчок...
азов і нині там
от і 7 осіб не такі зациклені на тому імені
просто доносиш до всіх за любої ситуації, що не фанат порошенка?...
і вже й не важно чи є повод
тебе на примере поясню:
- сказати - сказано, пояснити - пояснено, попросити - попрошено...
пояснено?
а мєстні розуміють походження і значення слів, навіть коли зустрічаються вперше
успіхів в вихованні Вєлічайшого Дурня !
.
2016
По информации https://zn.ua/ ZN.uа , Государственный департамент США дал украинской власти четко понять, что привязывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере 1 млрд долл. к отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про старт роботи офісу із супроводу інвестицій з наступного тижня.
Про це він заявив на зустрічі з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.
У свою чергу міністр торгівлі США привітала уряд України з отриманням транша МВФ і фінансової підтримки США на 1 млрд доларів.
25 July 2023 - Конгрес
https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/25/169/128/CREC-2023-07-25-pt1-PgH3902-2.pdf
How did Vice President Joe Biden get that done?
He threatened to withhold $1 billion of USAID o Ukraine until Viktor Shokin was fired.
Do you know what, Mr. Speaker? He was fired. In 2016 Joe Biden himself bragged to the foreign council and told them that he got him fired. He bragged about it. It is on video.
Як це вдалося віце-президенту Джо Байдену? Він погрожував затримати 1 мільярд доларів USAID Україні до Віктора Шокіна звільнили. Знаєте що, пане спікер? Його звільнили. У 2016 році сам Джо Байден похвалився перед зовнішньополітичною радою і розповів їм, що він домігся його звільнення. Він цим хвалився. Це на відео.
Поэтому перспективы мощного развития Украины намного лучше, чем у Ю.Кореи в 1960-х гг, когда произошло "южнокорейское экономическое чудо".
Ну щоб знали в чиїх кишенях їхнє "відновлення" осяде....
Про "стоп-слово" навіть не згадувати!
Першим, зменшують СТРОКА!
Гетьманцеву та діячеві з ВРУ приготувати речі для …
Із пані Пріцкер ? 😕
що вже трошки труханули ?
Дивно, що не запропонували 1млрд за закриття бурізми, щоб не спокушала чесних політиків і також була б боротьба з корупцією
Шантаж підтверджений
https://www.congress.gov/118/crec/2023/07/25/169/128/CREC-2023-07-25-pt1-PgH3902-2.pdf
Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.
Водночас вже 16 жовтня депутати були змушені виправити "непорозуміння" та привести законопроєкт №9296-д відповідно до зобов'язань України.
Про це https://t.me/getmantsevdanil/5542 повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
"Законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами. Непорозуміння виправлене", - повідомив Гетманцев.
Спочатку цей комітет підтримав всі ці поправки, які не були погоджені з МВФ,
а тепер як МВФ виявив це - то це "непорозуміння"
"непорозуміння" - полягає в домовленності що реєстр політиків та контроль зараз, а депутати вирішили що після вступу в ЕС
можливо і повʼязано
це з приїздом пані Прицкер , щоби показати свою участь в боротьбі
з корупціонерами 😠