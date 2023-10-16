"Армия дронов" за неделю поразила 428 единиц вражеской техники, - Федоров

Ударные подразделения, обеспечиваемые Армией дронов, уничтожили с 9 сентября по 16 октября 428 единиц российской техники.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютный рекорд от Армии дронов - бойцы поразили 428 единиц российской техники в неделю", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники во время российского наступления на Авдеевку.

"У россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", - добавил Федоров.

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