"Армия дронов" за неделю поразила 428 единиц вражеской техники, - Федоров
Ударные подразделения, обеспечиваемые Армией дронов, уничтожили с 9 сентября по 16 октября 428 единиц российской техники.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютный рекорд от Армии дронов - бойцы поразили 428 единиц российской техники в неделю", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники во время российского наступления на Авдеевку.
"У россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", - добавил Федоров.
Топ комментарии
+16 Павло ШОвте
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+5 Павло ШОвте
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+4 Владимир Ищенко #582233
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А президент этого боится
Он же сказал - после победы на выборы не пойдет
Щас- то я точно маршал
Так что прошу обращаться как положено
Подумаешь - 40 миллиардов!
Та то пустяки!
Шо про них говорить?
Тоді б проблем яєць по 17 грн/за штуку не виникало би, і все було б прозоро.
Если это правда, то должно быть весьма болезненным для раши.
Если бы еще и тыл подтянуть... Неужели не видно, что шмигаль не тянет? И не сильно хочет...
Какие-то свадьбы прокуроров.. Не понимаю кто кем командует - отставные прокуроры властью, или власть способна призвать всех участников, включая артистов? Похоже - прокуроры главнее.
Співідношення знищили/уразили досить важко точно визначити. Ураження, вочевидь буває різним, але, як, мінімум, уражена техніка після ураження повинна підлягати ремонту середньої складності. Тоді, мабуть, має місце саме ураження, а не попадання, зафіксоване на відео.
А ще важливе співвідношення між грошовою вартістю знищеної техніки рашистів та витратами на її знищення для "Армії дронів".
Нещодавно у ЗМІ була інформація, що отриманою від США зброєю на суму: близько 10 млрд дол., ЗСУ знищили військову техніку рашистів на суму, близько 34 млрд. дол.