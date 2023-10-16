"Армія дронів" за тиждень встановила рекорд - уразила 428 одиниць ворожої техніки, - Федоров
Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, знищили з 9 по 16 жовтня 428 одиниць російської техніки.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки під час російського наступу на Авдіївку.
"У росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", - додав Федоров.
Топ коментарі
+16 Павло ШОвте
показати весь коментар16.10.2023 14:27
+5 Павло ШОвте
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+4 Владимир Ищенко #582233
показати весь коментар16.10.2023 14:10
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А президент этого боится
Он же сказал - после победы на выборы не пойдет
Щас- то я точно маршал
Так что прошу обращаться как положено
Подумаешь - 40 миллиардов!
Та то пустяки!
Шо про них говорить?
Тоді б проблем яєць по 17 грн/за штуку не виникало би, і все було б прозоро.
Если это правда, то должно быть весьма болезненным для раши.
Если бы еще и тыл подтянуть... Неужели не видно, что шмигаль не тянет? И не сильно хочет...
Какие-то свадьбы прокуроров.. Не понимаю кто кем командует - отставные прокуроры властью, или власть способна призвать всех участников, включая артистов? Похоже - прокуроры главнее.
Співідношення знищили/уразили досить важко точно визначити. Ураження, вочевидь буває різним, але, як, мінімум, уражена техніка після ураження повинна підлягати ремонту середньої складності. Тоді, мабуть, має місце саме ураження, а не попадання, зафіксоване на відео.
А ще важливе співвідношення між грошовою вартістю знищеної техніки рашистів та витратами на її знищення для "Армії дронів".
Нещодавно у ЗМІ була інформація, що отриманою від США зброєю на суму: близько 10 млрд дол., ЗСУ знищили військову техніку рашистів на суму, близько 34 млрд. дол.