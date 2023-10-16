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"Армія дронів" за тиждень встановила рекорд - уразила 428 одиниць ворожої техніки, - Федоров

Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, знищили з 9 по 16 жовтня 428 одиниць російської техніки.

Про це повідомив  віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки під час російського наступу на Авдіївку.

"У росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", - додав Федоров.

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Армія дронів за тиждень встановила рекорд - уразила 428 одиниць ворожої техніки, - Федоров 01

Автор: 

армія рф (17516) знищення (7328) Федоров Михайло (881) Армія дронів (65)


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Топ коментарі
+16
"где чеки, ****?"

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16.10.2023 14:27
+5
Не пишіть про корупцію, бо не буде перемоги
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16.10.2023 14:30
+4
З 9 вересня по 16 жовтня - ну ніяк не може бути тиждень
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16.10.2023 14:10
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З 9 вересня по 16 жовтня - ну ніяк не може бути тиждень
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16.10.2023 14:10 Відповісти
знищили з 9 по 16 жовтня 428 одиниць російської техніки. (с)
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16.10.2023 21:25 Відповісти
Виправили. Не пройшло й 5 годин )))
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16.10.2023 21:29 Відповісти
це мега круто!
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16.10.2023 14:11 Відповісти
мовчи і донать пердулі на вибиті шибки
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16.10.2023 14:29 Відповісти
То чому ж не виробляють їх десятками тисяч?
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16.10.2023 14:25 Відповісти
Тогда мы войну быстро выиграем
А президент этого боится
Он же сказал - после победы на выборы не пойдет
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16.10.2023 14:28 Відповісти
А кацапи далі сунуть свою пісню, що Президент не хоче миру, він хоче війну, бо вигоду має. да, майор Боброва?
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16.10.2023 14:51 Відповісти
Меня еще в молодости родные называли генералом
Щас- то я точно маршал
Так что прошу обращаться как положено
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16.10.2023 16:13 Відповісти
Не пишіть про корупцію, бо не буде перемоги
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16.10.2023 14:30 Відповісти
"где чеки, ****?"

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16.10.2023 14:27 Відповісти
Мы ,украинцы -народ щедрый
Подумаешь - 40 миллиардов!
Та то пустяки!
Шо про них говорить?
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16.10.2023 14:30 Відповісти
В Розенблата та Львівського Арсеналу...
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Дійсно, звіт правильно було б подавати: 1) було виділено коштів; 2) було закуплено обладнання; 3) було уражено техніки; 4) з ураженої техніки було знищено.
Тоді б проблем яєць по 17 грн/за штуку не виникало би, і все було б прозоро.
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16.10.2023 21:30 Відповісти
что-то не бьётся с продвижением на Токмак.
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16.10.2023 14:31 Відповісти
ого тиждень майже на місяць затягнувся, найдовший тиждень в історії людства!
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16.10.2023 14:34 Відповісти
знищили з 9 по 16 жовтня 428 одиниць російської техніки. (с)
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16.10.2023 21:28 Відповісти
428 едениц это около 8 % всей техники, умножив на 13 получаем 13 недель то есть к весне у них не будет ничего ? или снова статистика и эксперды киздят ?
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16.10.2023 15:14 Відповісти
це ж шапіто ...
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16.10.2023 18:11 Відповісти
нет ну выходит даже если ошиблись в 2а раза то война должна закончиться к лету и это без учета работы арты и других подразделений
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16.10.2023 21:22 Відповісти
на 13 недель 40 лярдов не хватит))
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16.10.2023 21:29 Відповісти
Это почти полноценная советская дивизия!

Если это правда, то должно быть весьма болезненным для раши.

Если бы еще и тыл подтянуть... Неужели не видно, что шмигаль не тянет? И не сильно хочет...

Какие-то свадьбы прокуроров.. Не понимаю кто кем командует - отставные прокуроры властью, или власть способна призвать всех участников, включая артистов? Похоже - прокуроры главнее.
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16.10.2023 15:17 Відповісти
Уразили а не знишили ...
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16.10.2023 16:46 Відповісти
Треба визнати - молодці, хто організував, профінансував і воює у складі української "Армії дронів". Кількість ураженої військової техніки найбільша ЗСУ. Це мабуть найвища ефективність.
Співідношення знищили/уразили досить важко точно визначити. Ураження, вочевидь буває різним, але, як, мінімум, уражена техніка після ураження повинна підлягати ремонту середньої складності. Тоді, мабуть, має місце саме ураження, а не попадання, зафіксоване на відео.
А ще важливе співвідношення між грошовою вартістю знищеної техніки рашистів та витратами на її знищення для "Армії дронів".
Нещодавно у ЗМІ була інформація, що отриманою від США зброєю на суму: близько 10 млрд дол., ЗСУ знищили військову техніку рашистів на суму, близько 34 млрд. дол.
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16.10.2023 17:17 Відповісти
оце добре
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16.10.2023 16:59 Відповісти
Велика частина дронів в ЗСУ це заслуга не влади, а волонтерів і простих людей, які відривають частину від пенсії і дають на дрони для наших мужніх бійців . До речі--знищення техніки не тільки за рахунок дронів ,а і іншого озброєння А федеров тут збоку припеку.
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16.10.2023 19:23 Відповісти
З яких це пір цей федоров може втрати ворога озвучувати ? Крім армії дронів (липової?) ніхто не воює? Дурня це , всі його заяви..Тільки генштаб має право повідомляти про втрати ворога взагалі , на конкретних напрямках, і що саме було знищено. Спочатку нехай хоч зкопіює той же "шехед",(чи як там його?) бо це дійсно ефективна зброя. А скільки б їх за половину тих сорока мільярдів гривень можна було зробити..
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16.10.2023 19:29 Відповісти
за 40 млрд можна не один ЗАВОД збудувати
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16.10.2023 21:31 Відповісти
Так, згоден. На міліард грінов треба набагато більше нищити рашистів - і це ще шахеди ніяк не скопіювали, а тіки весільними дрончиками.
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17.10.2023 08:31 Відповісти
 
 