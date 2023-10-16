"Армія дронів" за тиждень встановила рекорд - уразила 428 одиниць ворожої техніки, - Федоров

Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, знищили з 9 по 16 жовтня 428 одиниць російської техніки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки під час російського наступу на Авдіївку.

"У росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання", - додав Федоров.

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