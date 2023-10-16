В командовании Сухопутных войск объяснили, почему военнообязанным следует обновлять свои учетные данные в ТЦК и СП

Если гражданин Украины долго не посещал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), актуальные учетные данные о его пригодности к службе утрачиваются, их следует обновлять.

Об этом сказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные. Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки использовать правильно. Человек по базе, по реестру военнообязанных здоров, но у него, например, есть болезнь, но он ничего не сообщил терцентру комплектования", - сказал Фитьо.

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