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В командовании Сухопутных войск объяснили, почему военнообязанным следует обновлять свои учетные данные в ТЦК и СП

военкомат,тцк

Если гражданин Украины долго не посещал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), актуальные учетные данные о его пригодности к службе утрачиваются, их следует обновлять.

Об этом сказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные. Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки использовать правильно. Человек по базе, по реестру военнообязанных здоров, но у него, например, есть болезнь, но он ничего не сообщил терцентру комплектования", - сказал Фитьо.

Также смотрите: Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации, этот вопрос урегулируют, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9363) военкомат (458) мобилизация (2779)


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Топ комментарии
+37
Начните с Леши Арестовича
Подполковника ЗСУ
Оормившего себе УБД
Не провоевав ни дня
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16.10.2023 14:36
+22
Пряма віжу нєсканчаємиє вєрєніци елітних авто с сідящімі в ніх поцрєотамі возлє тцк та сп...
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16.10.2023 14:38
+17
почина треба з "найвеличнішого зе-янелоха", "**************" і посумісництву 4-х разового ухилятка від служби в ЗСУ, з усієї його ж ОПи, ВР, КМ, суддів, прокурорів, їх синів, внуків, зятів, племінників ну і звісно ж з 95-го криворагульного, зеаналу !!! одні захищають країну на передку, волонтерять, постачаючи практично усе на що зе-банда або забила, або вважає що цього на фронті не треба, інші саботують, зраджують,садять патріотів крадуть, жирують, із жиру бісятся !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...



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16.10.2023 14:52
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"облікові дані про його придатність до служби втрачаються..." Може, якось налагодите роботу центрів???
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16.10.2023 14:36 Ответить
Людина з віком не стає здоровішою, і не всі роблять діагностику виключно у державних установах, які передають дані в Київ.
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16.10.2023 14:45 Ответить
ага, розкажи, що ТЦК вичищають списки від непридатних
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16.10.2023 15:21 Ответить
Я про суто технічні аспекти. Як ви оновите дані про здоров'я? Або особисто на медкомісію (де всі спортсмени), або через збір медданих з діагностичних центрів.
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16.10.2023 15:23 Ответить
Начните с Леши Арестовича
Подполковника ЗСУ
Оормившего себе УБД
Не провоевав ни дня
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16.10.2023 14:36 Ответить
Не воював? А як же його променад по мінному полю після виконаного секретного і небезпечного спецзавдання? Там же пулі свістєлі!!!
Не може такого бути, щоб він це вигадав! 😂
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16.10.2023 14:43 Ответить
Таких болванов много есть,

Которым воздается честь,

Которым выдают награды

За возглавленье ретирады,

Когда на всем бегу назад

Врагу седалищем грозят,

Хваля впоследствии свою

Отвагу в том лихом бою:

«Стрелял, колол - всех наповал!»

Но сам так далеко бахвал

Бежал от схватки, что едва ли

И пулей бы его достали!
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16.10.2023 14:46 Ответить
та нє, він льотчік і лєтєл над полєм мінним! хадіть жє там апасна, міни, нє в курсє шолі?!
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16.10.2023 14:46 Ответить
Лешик - сказочник
Хорошо,что не ****...т
Про штурм дворуца Амина
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16.10.2023 14:47 Ответить
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16.10.2023 14:49 Ответить
нальотчик на ізраїльські пляжи у воєнний час, будучи ахфіцером-літуном-розвідником-спецназєром у запасі
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16.10.2023 14:55 Ответить
почина треба з "найвеличнішого зе-янелоха", "**************" і посумісництву 4-х разового ухилятка від служби в ЗСУ, з усієї його ж ОПи, ВР, КМ, суддів, прокурорів, їх синів, внуків, зятів, племінників ну і звісно ж з 95-го криворагульного, зеаналу !!! одні захищають країну на передку, волонтерять, постачаючи практично усе на що зе-банда або забила, або вважає що цього на фронті не треба, інші саботують, зраджують,садять патріотів крадуть, жирують, із жиру бісятся !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...



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16.10.2023 14:52 Ответить
Цікаво чи жека кошевий та женя пікалов - орденоносці - свої дані у ТЦК поновили, ВЛК пройшли.
Щось у своїх новинах ці "вояки" мовчать за вказані обставини. Певно "воєнна таємниця", яка охороняється законом
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16.10.2023 14:52 Ответить
Зі своїми пиками вони в одвірки ТЦК не влізуть.
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16.10.2023 14:57 Ответить
та комісія, зокрема лікарі ВЛК, можуть і на дворі перед приміщенням цих хряків подивитися. Хоча що там дивитися - по тв усе видно - здорові борови, руки, ноги та є на шо шолом натягнути - хоча от із шоломами може бути проблема - за пики ви точно зазначили
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16.10.2023 15:01 Ответить
це правда ...

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16.10.2023 15:14 Ответить
вони вам нічево не должни
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16.10.2023 15:28 Ответить
..вумний нА-ріт його ще й презом обере, якщо вдруге не лохонеться з Зєлєю
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16.10.2023 14:56 Ответить
Тогда я точно уеду
Нет сил смотреть
Как уродует прекрасную страну
Одну из лучших на планете
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16.10.2023 14:59 Ответить
Ізуродовали вже до кінця(((
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16.10.2023 15:19 Ответить
"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо. Джерело:

Так хворобу можна спокійно підтвердити.Для цього є мрт,кт,узі і інші засоби.На влк три кабінети і всі здорові штурмовики.І взагалі що це за насміхання,в назві за соціальну підтримку? Яка така взагалі є підтримка.
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16.10.2023 14:38 Ответить
Яке насміхання?!
Найкраща підтримка-поплескати по плечі мобілізованого і сказати "не сци!"
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16.10.2023 15:09 Ответить
З нашим співробітником було не так. Військком сказав "Я бачу, що ти готовий. Інші он плачуть, а ти ні".
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16.10.2023 16:39 Ответить
Пряма віжу нєсканчаємиє вєрєніци елітних авто с сідящімі в ніх поцрєотамі возлє тцк та сп...
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16.10.2023 14:38 Ответить
Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо .А накуя "зелена цифровізація" за якою не є проблема повідомити терцент медикам, котрі видали посвідчення про хворобу.???
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16.10.2023 14:39 Ответить
Складем зброю і штики
Та підем на шашлики.

Там хтось просто предлагав перестать стрилять, не нагадаєте хто? А зараз данні їм потрібні
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16.10.2023 14:45 Ответить
Поліцаїв у тилу відгодованих неміряно, майже готовий резерв. Чи так за спинами народу усю війну і відсидяться?
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16.10.2023 14:48 Ответить
Ще й премії з медальками получать!
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16.10.2023 15:20 Ответить
Всі побігли, волосся назад
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16.10.2023 14:51 Ответить
Дві сотні мордоворотів зі львівського весілля на чолі з нареченим-прокурорчиком вже мчать оновлювати дані.
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16.10.2023 14:54 Ответить
Походу з оберігом таки обісралися.
А разговоров то было(с)
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16.10.2023 14:55 Ответить
Оберіг оберігає, а ТЦК підтримує, причому соціально
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16.10.2023 14:59 Ответить
Фсьо правільна!
Дані з часом залежуються, протухають. Іх викидають та оновлюють.
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16.10.2023 14:58 Ответить
Навіщо викидать, можна сдать на макулатуру, всіляко якась копійчина. Не всім же заносять по 10 тісяч баксів
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16.10.2023 15:05 Ответить
Цікаво, "ардєнаносєц" Жєня Кошевой, 40 років, друганя зе-лідОра, здоровий наглючий довбо@б з "кварталу", якй вільно їздить по закордонам під час війни, вже призваний? А Пікалов? Може вони вже десь під Бахмутом воюють? А по зе-шмарафону просто стісняються про це сказати??? Чи вони теж пішли шляхом свого "чотириразового уклоніста", який зараз, прости Господи, називається "вєрховний главнакамандующій"?
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16.10.2023 15:19 Ответить
Хочу бути експрокурором та робити гоп-ца-ца на весіллі за мільйон баксів з дебееровскою соскою.
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16.10.2023 15:30 Ответить
Хитрят, если без глаза и без ноги хотели призвать, то что сделают с просто старым и просто больным?

А от 45+ вообще нужно отстать, это уже не воины, за редким исключением

Сейчас в стране такая умилительная картина - доходяги 45+ на стареньких Бредли в который раз безуспешно пытаются штурмовать самое укрепленное место в мире, а накаченные мордовороты 20-40 лет гоняют на джипах и отжигают по ресторанам
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16.10.2023 15:49 Ответить
Доходяги 45 +
Они же чужие президенту
Их не жалко
А молодые мордоворты на джипах - свои
Ну как вы этого не понимаете?
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16.10.2023 16:10 Ответить
дуже дякую, але не треба про мене турбуватися, в мене все гаразд, не хворію.
приємно , що поцікавилися, на все добре.
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16.10.2023 17:03 Ответить
цирк та й годі. всі всім винні і всім все *****.
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16.10.2023 17:15 Ответить
за що їм платять якщо все кудись втрачається?

це як колись інваліду без ноги треба було ходити поновлювати інвалідність, а то раптом у нього нога відросла і він вже здоровий
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16.10.2023 23:05 Ответить
 
 