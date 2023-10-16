В командовании Сухопутных войск объяснили, почему военнообязанным следует обновлять свои учетные данные в ТЦК и СП
Если гражданин Украины долго не посещал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), актуальные учетные данные о его пригодности к службе утрачиваются, их следует обновлять.
Об этом сказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные. Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки использовать правильно. Человек по базе, по реестру военнообязанных здоров, но у него, например, есть болезнь, но он ничего не сообщил терцентру комплектования", - сказал Фитьо.
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Подполковника ЗСУ
Оормившего себе УБД
Не провоевав ни дня
Не може такого бути, щоб він це вигадав! 😂
Которым воздается честь,
Которым выдают награды
За возглавленье ретирады,
Когда на всем бегу назад
Врагу седалищем грозят,
Хваля впоследствии свою
Отвагу в том лихом бою:
«Стрелял, колол - всех наповал!»
Но сам так далеко бахвал
Бежал от схватки, что едва ли
И пулей бы его достали!
Хорошо,что не ****...т
Про штурм дворуца Амина
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...
Щось у своїх новинах ці "вояки" мовчать за вказані обставини. Певно "воєнна таємниця", яка охороняється законом
Нет сил смотреть
Как уродует прекрасную страну
Одну из лучших на планете
Так хворобу можна спокійно підтвердити.Для цього є мрт,кт,узі і інші засоби.На влк три кабінети і всі здорові штурмовики.І взагалі що це за насміхання,в назві за соціальну підтримку? Яка така взагалі є підтримка.
Найкраща підтримка-поплескати по плечі мобілізованого і сказати "не сци!"
Та підем на шашлики.
Там хтось просто предлагав перестать стрилять, не нагадаєте хто? А зараз данні їм потрібні
А разговоров то было(с)
Дані з часом залежуються, протухають. Іх викидають та оновлюють.
А от 45+ вообще нужно отстать, это уже не воины, за редким исключением
Сейчас в стране такая умилительная картина - доходяги 45+ на стареньких Бредли в который раз безуспешно пытаются штурмовать самое укрепленное место в мире, а накаченные мордовороты 20-40 лет гоняют на джипах и отжигают по ресторанам
Они же чужие президенту
Их не жалко
А молодые мордоворты на джипах - свои
Ну как вы этого не понимаете?
приємно , що поцікавилися, на все добре.
це як колись інваліду без ноги треба було ходити поновлювати інвалідність, а то раптом у нього нога відросла і він вже здоровий