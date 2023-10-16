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Новини
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У командуванні Сухопутних військ пояснили, чому військовозобов’язаним слід оновлювати свої облікові дані в ТЦК та СП

військкомат,тцк

Коли громадянин України тривалий час не відвідував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), актуальні облікові дані про його придатність до служби втрачаються, їх слід оновлювати.

Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо.

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Автор: 

Міноборони (7406) військкомат (432) мобілізація (3074)


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Топ коментарі
+37
Начните с Леши Арестовича
Подполковника ЗСУ
Оормившего себе УБД
Не провоевав ни дня
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16.10.2023 14:36
+22
Пряма віжу нєсканчаємиє вєрєніци елітних авто с сідящімі в ніх поцрєотамі возлє тцк та сп...
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16.10.2023 14:38
+17
почина треба з "найвеличнішого зе-янелоха", "**************" і посумісництву 4-х разового ухилятка від служби в ЗСУ, з усієї його ж ОПи, ВР, КМ, суддів, прокурорів, їх синів, внуків, зятів, племінників ну і звісно ж з 95-го криворагульного, зеаналу !!! одні захищають країну на передку, волонтерять, постачаючи практично усе на що зе-банда або забила, або вважає що цього на фронті не треба, інші саботують, зраджують,садять патріотів крадуть, жирують, із жиру бісятся !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...



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16.10.2023 14:52
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"облікові дані про його придатність до служби втрачаються..." Може, якось налагодите роботу центрів???
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16.10.2023 14:36 Відповісти
Людина з віком не стає здоровішою, і не всі роблять діагностику виключно у державних установах, які передають дані в Київ.
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16.10.2023 14:45 Відповісти
ага, розкажи, що ТЦК вичищають списки від непридатних
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16.10.2023 15:21 Відповісти
Я про суто технічні аспекти. Як ви оновите дані про здоров'я? Або особисто на медкомісію (де всі спортсмени), або через збір медданих з діагностичних центрів.
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16.10.2023 15:23 Відповісти
Начните с Леши Арестовича
Подполковника ЗСУ
Оормившего себе УБД
Не провоевав ни дня
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16.10.2023 14:36 Відповісти
Не воював? А як же його променад по мінному полю після виконаного секретного і небезпечного спецзавдання? Там же пулі свістєлі!!!
Не може такого бути, щоб він це вигадав! 😂
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16.10.2023 14:43 Відповісти
Таких болванов много есть,

Которым воздается честь,

Которым выдают награды

За возглавленье ретирады,

Когда на всем бегу назад

Врагу седалищем грозят,

Хваля впоследствии свою

Отвагу в том лихом бою:

«Стрелял, колол - всех наповал!»

Но сам так далеко бахвал

Бежал от схватки, что едва ли

И пулей бы его достали!
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16.10.2023 14:46 Відповісти
та нє, він льотчік і лєтєл над полєм мінним! хадіть жє там апасна, міни, нє в курсє шолі?!
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16.10.2023 14:46 Відповісти
Лешик - сказочник
Хорошо,что не ****...т
Про штурм дворуца Амина
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16.10.2023 14:47 Відповісти
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16.10.2023 14:49 Відповісти
нальотчик на ізраїльські пляжи у воєнний час, будучи ахфіцером-літуном-розвідником-спецназєром у запасі
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16.10.2023 14:55 Відповісти
почина треба з "найвеличнішого зе-янелоха", "**************" і посумісництву 4-х разового ухилятка від служби в ЗСУ, з усієї його ж ОПи, ВР, КМ, суддів, прокурорів, їх синів, внуків, зятів, племінників ну і звісно ж з 95-го криворагульного, зеаналу !!! одні захищають країну на передку, волонтерять, постачаючи практично усе на що зе-банда або забила, або вважає що цього на фронті не треба, інші саботують, зраджують,садять патріотів крадуть, жирують, із жиру бісятся !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...



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16.10.2023 14:52 Відповісти
Цікаво чи жека кошевий та женя пікалов - орденоносці - свої дані у ТЦК поновили, ВЛК пройшли.
Щось у своїх новинах ці "вояки" мовчать за вказані обставини. Певно "воєнна таємниця", яка охороняється законом
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16.10.2023 14:52 Відповісти
Зі своїми пиками вони в одвірки ТЦК не влізуть.
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16.10.2023 14:57 Відповісти
та комісія, зокрема лікарі ВЛК, можуть і на дворі перед приміщенням цих хряків подивитися. Хоча що там дивитися - по тв усе видно - здорові борови, руки, ноги та є на шо шолом натягнути - хоча от із шоломами може бути проблема - за пики ви точно зазначили
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16.10.2023 15:01 Відповісти
це правда ...

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16.10.2023 15:14 Відповісти
вони вам нічево не должни
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16.10.2023 15:28 Відповісти
..вумний нА-ріт його ще й презом обере, якщо вдруге не лохонеться з Зєлєю
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16.10.2023 14:56 Відповісти
Тогда я точно уеду
Нет сил смотреть
Как уродует прекрасную страну
Одну из лучших на планете
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16.10.2023 14:59 Відповісти
Ізуродовали вже до кінця(((
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16.10.2023 15:19 Відповісти
"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо. Джерело:

Так хворобу можна спокійно підтвердити.Для цього є мрт,кт,узі і інші засоби.На влк три кабінети і всі здорові штурмовики.І взагалі що це за насміхання,в назві за соціальну підтримку? Яка така взагалі є підтримка.
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16.10.2023 14:38 Відповісти
Яке насміхання?!
Найкраща підтримка-поплескати по плечі мобілізованого і сказати "не сци!"
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16.10.2023 15:09 Відповісти
З нашим співробітником було не так. Військком сказав "Я бачу, що ти готовий. Інші он плачуть, а ти ні".
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16.10.2023 16:39 Відповісти
Пряма віжу нєсканчаємиє вєрєніци елітних авто с сідящімі в ніх поцрєотамі возлє тцк та сп...
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16.10.2023 14:38 Відповісти
Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо .А накуя "зелена цифровізація" за якою не є проблема повідомити терцент медикам, котрі видали посвідчення про хворобу.???
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16.10.2023 14:39 Відповісти
Складем зброю і штики
Та підем на шашлики.

Там хтось просто предлагав перестать стрилять, не нагадаєте хто? А зараз данні їм потрібні
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16.10.2023 14:45 Відповісти
Поліцаїв у тилу відгодованих неміряно, майже готовий резерв. Чи так за спинами народу усю війну і відсидяться?
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16.10.2023 14:48 Відповісти
Ще й премії з медальками получать!
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16.10.2023 15:20 Відповісти
Всі побігли, волосся назад
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16.10.2023 14:51 Відповісти
Дві сотні мордоворотів зі львівського весілля на чолі з нареченим-прокурорчиком вже мчать оновлювати дані.
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16.10.2023 14:54 Відповісти
Походу з оберігом таки обісралися.
А разговоров то было(с)
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16.10.2023 14:55 Відповісти
Оберіг оберігає, а ТЦК підтримує, причому соціально
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16.10.2023 14:59 Відповісти
Фсьо правільна!
Дані з часом залежуються, протухають. Іх викидають та оновлюють.
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16.10.2023 14:58 Відповісти
Навіщо викидать, можна сдать на макулатуру, всіляко якась копійчина. Не всім же заносять по 10 тісяч баксів
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16.10.2023 15:05 Відповісти
Цікаво, "ардєнаносєц" Жєня Кошевой, 40 років, друганя зе-лідОра, здоровий наглючий довбо@б з "кварталу", якй вільно їздить по закордонам під час війни, вже призваний? А Пікалов? Може вони вже десь під Бахмутом воюють? А по зе-шмарафону просто стісняються про це сказати??? Чи вони теж пішли шляхом свого "чотириразового уклоніста", який зараз, прости Господи, називається "вєрховний главнакамандующій"?
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16.10.2023 15:19 Відповісти
Хочу бути експрокурором та робити гоп-ца-ца на весіллі за мільйон баксів з дебееровскою соскою.
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16.10.2023 15:30 Відповісти
Хитрят, если без глаза и без ноги хотели призвать, то что сделают с просто старым и просто больным?

А от 45+ вообще нужно отстать, это уже не воины, за редким исключением

Сейчас в стране такая умилительная картина - доходяги 45+ на стареньких Бредли в который раз безуспешно пытаются штурмовать самое укрепленное место в мире, а накаченные мордовороты 20-40 лет гоняют на джипах и отжигают по ресторанам
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16.10.2023 15:49 Відповісти
Доходяги 45 +
Они же чужие президенту
Их не жалко
А молодые мордоворты на джипах - свои
Ну как вы этого не понимаете?
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16.10.2023 16:10 Відповісти
дуже дякую, але не треба про мене турбуватися, в мене все гаразд, не хворію.
приємно , що поцікавилися, на все добре.
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16.10.2023 17:03 Відповісти
цирк та й годі. всі всім винні і всім все *****.
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16.10.2023 17:15 Відповісти
за що їм платять якщо все кудись втрачається?

це як колись інваліду без ноги треба було ходити поновлювати інвалідність, а то раптом у нього нога відросла і він вже здоровий
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16.10.2023 23:05 Відповісти
 
 