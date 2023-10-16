У командуванні Сухопутних військ пояснили, чому військовозобов’язаним слід оновлювати свої облікові дані в ТЦК та СП
Коли громадянин України тривалий час не відвідував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), актуальні облікові дані про його придатність до служби втрачаються, їх слід оновлювати.
Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо.
Будь ласка, зачекайте...
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Подполковника ЗСУ
Оормившего себе УБД
Не провоевав ни дня
Не може такого бути, щоб він це вигадав! 😂
Которым воздается честь,
Которым выдают награды
За возглавленье ретирады,
Когда на всем бегу назад
Врагу седалищем грозят,
Хваля впоследствии свою
Отвагу в том лихом бою:
«Стрелял, колол - всех наповал!»
Но сам так далеко бахвал
Бежал от схватки, что едва ли
И пулей бы его достали!
Хорошо,что не ****...т
Про штурм дворуца Амина
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...
Щось у своїх новинах ці "вояки" мовчать за вказані обставини. Певно "воєнна таємниця", яка охороняється законом
Нет сил смотреть
Как уродует прекрасную страну
Одну из лучших на планете
Так хворобу можна спокійно підтвердити.Для цього є мрт,кт,узі і інші засоби.На влк три кабінети і всі здорові штурмовики.І взагалі що це за насміхання,в назві за соціальну підтримку? Яка така взагалі є підтримка.
Найкраща підтримка-поплескати по плечі мобілізованого і сказати "не сци!"
Та підем на шашлики.
Там хтось просто предлагав перестать стрилять, не нагадаєте хто? А зараз данні їм потрібні
А разговоров то было(с)
Дані з часом залежуються, протухають. Іх викидають та оновлюють.
А от 45+ вообще нужно отстать, это уже не воины, за редким исключением
Сейчас в стране такая умилительная картина - доходяги 45+ на стареньких Бредли в который раз безуспешно пытаются штурмовать самое укрепленное место в мире, а накаченные мордовороты 20-40 лет гоняют на джипах и отжигают по ресторанам
Они же чужие президенту
Их не жалко
А молодые мордоворты на джипах - свои
Ну как вы этого не понимаете?
приємно , що поцікавилися, на все добре.
це як колись інваліду без ноги треба було ходити поновлювати інвалідність, а то раптом у нього нога відросла і він вже здоровий