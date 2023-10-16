У командуванні Сухопутних військ пояснили, чому військовозобов’язаним слід оновлювати свої облікові дані в ТЦК та СП

Коли громадянин України тривалий час не відвідував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), актуальні облікові дані про його придатність до служби втрачаються, їх слід оновлювати.

Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", - сказав Фітьо.

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