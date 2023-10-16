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Растет количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, - Лубинец

газа,сектор,гази

Растет количество граждан Украины, которые просят о помощи с эвакуацией из Сектора Газа. Связь с ними пока нестабильна.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По спискам - они растут, растет количество граждан Украины, которые просятся на помощь на эвакуацию из Сектора Газа. Также в списке начали появляться мужчины, тоже граждане Украины, которые обращаются за помощью", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли связь с украинцами в секторе Газа, омбудсмен отметил, что есть и подтвердил, что со связью действительно есть проблемы - она постоянно исчезает, прерывается.

"Но больше половины всех запросивших об эвакуации украинцев знают о том, что будет происходить эвакуация именно через этот пункт пересечения Рафах, и более половины уже (находятся. - Ред.) в непосредственной близости к этому пункту пересечения. В первую очередь это - те граждане, у которых разрушено жилье и иногда просто пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения", - отметил Лубинец.

По его словам, все остальные граждане Украины проинформированы о том, что как только появится информация об открытии этого пункта пересечения, то срочно нужно находить возможность физически туда доехать, дойти и т.д.

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Также Лубинец добавил, что египетские власти заверили, что эвакуация граждан Украины будет у них в приоритете.

По словам Лубинца, в понедельник в 12 часов украинский посол передал списки представителю официальных властей Египта, который подтвердил, что власти Египта сейчас работают над тем, чтобы максимально быстро открыть пункт пересечения Рафах, через который будет происходить эвакуация мирных граждан иностранных государств.

"Но по состоянию на данный момент - я буквально недавно общался с нашим послом - официальной информации об открытии пункта пересечения на данный момент нет, и власти Египта пока не предоставили официальное разрешение, чтобы эвакуационные группы передвигались поближе к этому пункту пересечения", - рассказал Лубинец.

Автор: 

Сектор Газа (178) эвакуация (2081) Лубинец Дмитрий (467)


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Топ комментарии
+22
А шо вони там робили у тому гадюшнику?
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16.10.2023 15:31
+15
Таке саме питання - Наскільки адекватні ці люди, що там мешкають?
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16.10.2023 15:33
+15
Мані здається, що наші недолугі куриці повиходили заміж за палестинців, в надЄждьЄ шо вони стануть там шахинями та будуть як Роксолана
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16.10.2023 15:36
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А шо вони там робили у тому гадюшнику?
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16.10.2023 15:31 Ответить
Таке саме питання - Наскільки адекватні ці люди, що там мешкають?
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16.10.2023 15:33 Ответить
Мані здається, що наші недолугі куриці повиходили заміж за палестинців, в надЄждьЄ шо вони стануть там шахинями та будуть як Роксолана
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16.10.2023 15:36 Ответить
Роксоляна!!! У наметі з верблюдами...
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16.10.2023 15:41 Ответить
Ну так цим курицям борізані чорнозаді так впарювали шо вони багаті та мають бізнЬЄс і кучу халдєїв
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16.10.2023 16:03 Ответить
Я ,найулюбленіша дружина террориста голосракого, після верблюда!
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16.10.2023 16:08 Ответить
Бедуїни і палестинці - то дві великі різниці. Бедуїни цілком лояльні до Ізраїлю і користуються пільгами, як малочисельний корінний народ. Самі вони палестинців зневажають, і у них побутує таке повір'я, що Аллах створив бедуїна і у допомогу йому - верблюда, а потім з верблюдячого гівна зліпив палестинця.
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16.10.2023 19:20 Ответить
А вийшло навпаки як в старусі біля розбитого корита.
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16.10.2023 15:51 Ответить
То ти в калюжу гунув. Це хто ще грязножопий? https://goodhouse.com.ua/poradi/17177-chomu-musulmani-ne-koristuyutsya-tualetnim-paperom-a-pidmivayutsya-vodoyu-pislya-tualetu-chomu-musulmani-xodyat-v-tualet-z-plyashkoyu-z-vodoyu-islamskij-tualetnij-etiket-pravila.html Євреїв-репатріантів на курсах адсорбції теж вчать мити жопу після срання
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16.10.2023 19:49 Ответить
Сбєжалі із загнівающєй Украіни в високодуховную Палєстіну с процвєтающєй, хоть і нємного грантовой, економікой.
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16.10.2023 15:34 Ответить
І наркотою..
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16.10.2023 15:49 Ответить
А ви фото подивіться, де на літак сідають і тримать прапора , ну чисто українські риси)
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16.10.2023 16:27 Ответить
Какая разница!
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16.10.2023 16:56 Ответить
Теба бути пильними , бо в Україну можуть потрапити і бойовики
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16.10.2023 15:34 Ответить
ХАМАСу в Україні не було?! Буде,зустрічайте!
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16.10.2023 15:35 Ответить
Прямо з літака в ізолятор СБУ.
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16.10.2023 15:40 Ответить
вони ж не дурні прямо в Україну евакуюватися - десь по дорозі в Європі ***********
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16.10.2023 16:27 Ответить
Можливо хтось вирішив на шару виїхати з шарма під шумок?
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16.10.2023 15:49 Ответить
З почином новий Ірусалиме.
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16.10.2023 15:52 Ответить
А чого їм було не жити в газі! Ізраіль надавав усі послуги- світло, газ, воду.Гуманітарні допомоги йшли . Продукти, ліки. Чоловіки працювали в Ізраїлі. Добрі гроші мали..живи і рамножайся. Та й на захист України ніхто не ломанувся, хоча війна йде давно, маю на увазі українських мужчин. А чого їм в саму Україну повертатись? Тут козломорді варвари не стукають по криші, щоб попередити про бомбовий удар по будівлі. Тут дикуни навпаки стараються пошкодити всю інфраструктуру, щоб мирнє населення страждало. І дітей і жінок с задоволенням , притаманним обикновенному кацапу, вбивають
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16.10.2023 15:53 Ответить
ТИ СВОЇХ УКРАЇНЦІВ ЕВАКУЮЙ ЗІ СХОДУ ! ЯКІ КОЗЛИ а то досі йдуть на шашлики у травні
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16.10.2023 15:59 Ответить
Холів би я знати - який хер заніс їх туди???? Заміж за багатого араба виходили? Ну.... тепер треба вживати захів.
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16.10.2023 16:01 Ответить
Що вони там роблять?
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16.10.2023 16:04 Ответить
Українці - це ті, що мають паспорт громадянина України.
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16.10.2023 16:10 Ответить
Вийти заміж за палестинця і житі в Газі! Не знаю! Навіть Пхеньян (принаймі зовні) виглядає респектабільнишим!
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16.10.2023 16:11 Ответить
А щодо потрапляння палестинських террористів- то ці ж "роксоляни" привезуть з собою виводки майбутніх террорів -поки що малолітніх. Але ! Гени пальцем не роздавиш!
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16.10.2023 16:13 Ответить
в Ізраїлі та Сирії є значний відсоток арабів-християн - вони ще з часів хрестових походів зберігають свою віру. Але в терористи йдуть тільки араби-мусульмани - так, що справа не в генах, а в середовищі виховання
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16.10.2023 16:39 Ответить
та ні..роксоляни-профури поїдуть через Україну в Європу.разом зі своїми виводками араболичинок та бородатими бармалеями в трусіках
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16.10.2023 16:45 Ответить
Евакуаційний рейс для українців з Ізраїлю: мінімум 400 євро з людини, а далі «крутіться, як хочете».
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16.10.2023 16:18 Ответить
не меліть дурниць! "українців" Рабіновіча,Злочєвсково.Табачніка тощо теж евакуювали? вони крутитимуться,за них не переживай,диванний гуманіст
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16.10.2023 16:48 Ответить
українців??? це він так тепер називає шалав родом з України,які повиходили заміж за бородатих палестинських бармелеїв і разом з ними та 3-4 личинками хочуть втекти в Європу ч/з Україну? а про що вони разом з бармалеями в трусіках думали коли нападали на Ізраїль,коли бармалеї вбивали і гвалтували дітей та жінок в кібуцах?
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16.10.2023 16:37 Ответить
Дійсно цікаво що це за такі українці в секторі газа??Походу корупціонери і кримінал якийсь,засіли там щоб їх ніхто не шукав і далі свої чорні справи дистанційно робили..
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16.10.2023 16:51 Ответить
ложь. в секторе Газа нет украинцев
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16.10.2023 16:55 Ответить
Что Украинцы делают в секторе Газы? О_о это те, которых не пустили в северную корею?))) очень странно.
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16.10.2023 17:06 Ответить
ага 2 миллиона "украинцев" внезапно. Хотя наши коррупционеры и не такое могут.
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16.10.2023 17:19 Ответить
эти граждане - украинки, принявшие ислам, их мужья махмуды и потомство
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16.10.2023 17:52 Ответить
 
 