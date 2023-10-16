Растет количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, - Лубинец

Растет количество граждан Украины, которые просят о помощи с эвакуацией из Сектора Газа. Связь с ними пока нестабильна.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По спискам - они растут, растет количество граждан Украины, которые просятся на помощь на эвакуацию из Сектора Газа. Также в списке начали появляться мужчины, тоже граждане Украины, которые обращаются за помощью", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли связь с украинцами в секторе Газа, омбудсмен отметил, что есть и подтвердил, что со связью действительно есть проблемы - она постоянно исчезает, прерывается.

"Но больше половины всех запросивших об эвакуации украинцев знают о том, что будет происходить эвакуация именно через этот пункт пересечения Рафах, и более половины уже (находятся. - Ред.) в непосредственной близости к этому пункту пересечения. В первую очередь это - те граждане, у которых разрушено жилье и иногда просто пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения", - отметил Лубинец.

По его словам, все остальные граждане Украины проинформированы о том, что как только появится информация об открытии этого пункта пересечения, то срочно нужно находить возможность физически туда доехать, дойти и т.д.

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Также Лубинец добавил, что египетские власти заверили, что эвакуация граждан Украины будет у них в приоритете.

По словам Лубинца, в понедельник в 12 часов украинский посол передал списки представителю официальных властей Египта, который подтвердил, что власти Египта сейчас работают над тем, чтобы максимально быстро открыть пункт пересечения Рафах, через который будет происходить эвакуация мирных граждан иностранных государств.

"Но по состоянию на данный момент - я буквально недавно общался с нашим послом - официальной информации об открытии пункта пересечения на данный момент нет, и власти Египта пока не предоставили официальное разрешение, чтобы эвакуационные группы передвигались поближе к этому пункту пересечения", - рассказал Лубинец.