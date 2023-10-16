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Зростає кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, - Лубінець

газа,сектор,гази

Зростає кількість громадян України, які просять про допомогу з евакуацією із Сектору Гази. Зв’язок із ними наразі нестабільний.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував український омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо списків - вони зростають, зростає кількість громадян України, які просяться на допомогу на евакуацію із Сектору Гази. Також у списку почали з'являтися чоловіки, які теж є громадянами України, які звертаються за допомогою", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є зв'язок з українцями у секторі Гази, омбудсмен зазначив, що є, і підтвердив, що із зв'язком дійсно є проблеми - він постійно зникає, переривається.

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"Але більше половини всіх українців, які запросили про евакуацію, знають про те, що буде відбуватися евакуація саме через цей пункт перетину Рафах, і більше половини вже (перебувають. - Ред.) у безпосередній близькості до цього пункту перетину. У першу чергу це - ті громадяни, у яких зруйновано житло і вони інколи просто пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину", - зазначив Лубінець.

За його словами, усі решта громадян України поінформовані про те, що як тільки з'явиться інформація про відкриття цього пункту перетину, то терміново треба знаходити можливість фізично туди доїхати, дійти тощо.

Також Лубінець додав, що єгипетська влада запевнила, що евакуація громадян України буде в них у пріоритеті.

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За словами Лубінця, у понеділок о 12-й годині український посол передав представнику офіційної влади Єгипту списки, який підтвердив, що влада Єгипту зараз працює над тим, щоб максимально швидко відкрити пункт перетину Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав.

"Але станом на зараз - я буквально нещодавно спілкувався з нашим послом - офіційної інформації щодо відкриття пункту перетину на цей час немає, і влада Єгипту поки не надала офіційного дозволу, щоб евакуаційні групи наближалися ближче до цього пункту перетину", - розповів Лубінець.

Автор: 

Сектор Гази (187) евакуація (2321) Лубінець Дмитро (601)


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Топ коментарі
+22
А шо вони там робили у тому гадюшнику?
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16.10.2023 15:31
+15
Таке саме питання - Наскільки адекватні ці люди, що там мешкають?
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16.10.2023 15:33
+15
Мані здається, що наші недолугі куриці повиходили заміж за палестинців, в надЄждьЄ шо вони стануть там шахинями та будуть як Роксолана
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16.10.2023 15:36
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А шо вони там робили у тому гадюшнику?
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16.10.2023 15:31 Відповісти
Таке саме питання - Наскільки адекватні ці люди, що там мешкають?
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16.10.2023 15:33 Відповісти
Мані здається, що наші недолугі куриці повиходили заміж за палестинців, в надЄждьЄ шо вони стануть там шахинями та будуть як Роксолана
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16.10.2023 15:36 Відповісти
Роксоляна!!! У наметі з верблюдами...
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16.10.2023 15:41 Відповісти
Ну так цим курицям борізані чорнозаді так впарювали шо вони багаті та мають бізнЬЄс і кучу халдєїв
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16.10.2023 16:03 Відповісти
Я ,найулюбленіша дружина террориста голосракого, після верблюда!
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16.10.2023 16:08 Відповісти
Бедуїни і палестинці - то дві великі різниці. Бедуїни цілком лояльні до Ізраїлю і користуються пільгами, як малочисельний корінний народ. Самі вони палестинців зневажають, і у них побутує таке повір'я, що Аллах створив бедуїна і у допомогу йому - верблюда, а потім з верблюдячого гівна зліпив палестинця.
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16.10.2023 19:20 Відповісти
А вийшло навпаки як в старусі біля розбитого корита.
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16.10.2023 15:51 Відповісти
То ти в калюжу гунув. Це хто ще грязножопий? https://goodhouse.com.ua/poradi/17177-chomu-musulmani-ne-koristuyutsya-tualetnim-paperom-a-pidmivayutsya-vodoyu-pislya-tualetu-chomu-musulmani-xodyat-v-tualet-z-plyashkoyu-z-vodoyu-islamskij-tualetnij-etiket-pravila.html Євреїв-репатріантів на курсах адсорбції теж вчать мити жопу після срання
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16.10.2023 19:49 Відповісти
Сбєжалі із загнівающєй Украіни в високодуховную Палєстіну с процвєтающєй, хоть і нємного грантовой, економікой.
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16.10.2023 15:34 Відповісти
І наркотою..
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16.10.2023 15:49 Відповісти
А ви фото подивіться, де на літак сідають і тримать прапора , ну чисто українські риси)
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16.10.2023 16:27 Відповісти
Какая разница!
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16.10.2023 16:56 Відповісти
Теба бути пильними , бо в Україну можуть потрапити і бойовики
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16.10.2023 15:34 Відповісти
ХАМАСу в Україні не було?! Буде,зустрічайте!
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16.10.2023 15:35 Відповісти
Прямо з літака в ізолятор СБУ.
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16.10.2023 15:40 Відповісти
вони ж не дурні прямо в Україну евакуюватися - десь по дорозі в Європі ***********
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16.10.2023 16:27 Відповісти
Можливо хтось вирішив на шару виїхати з шарма під шумок?
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16.10.2023 15:49 Відповісти
З почином новий Ірусалиме.
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16.10.2023 15:52 Відповісти
А чого їм було не жити в газі! Ізраіль надавав усі послуги- світло, газ, воду.Гуманітарні допомоги йшли . Продукти, ліки. Чоловіки працювали в Ізраїлі. Добрі гроші мали..живи і рамножайся. Та й на захист України ніхто не ломанувся, хоча війна йде давно, маю на увазі українських мужчин. А чого їм в саму Україну повертатись? Тут козломорді варвари не стукають по криші, щоб попередити про бомбовий удар по будівлі. Тут дикуни навпаки стараються пошкодити всю інфраструктуру, щоб мирнє населення страждало. І дітей і жінок с задоволенням , притаманним обикновенному кацапу, вбивають
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16.10.2023 15:53 Відповісти
ТИ СВОЇХ УКРАЇНЦІВ ЕВАКУЮЙ ЗІ СХОДУ ! ЯКІ КОЗЛИ а то досі йдуть на шашлики у травні
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16.10.2023 15:59 Відповісти
Холів би я знати - який хер заніс їх туди???? Заміж за багатого араба виходили? Ну.... тепер треба вживати захів.
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16.10.2023 16:01 Відповісти
Що вони там роблять?
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16.10.2023 16:04 Відповісти
Українці - це ті, що мають паспорт громадянина України.
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16.10.2023 16:10 Відповісти
Вийти заміж за палестинця і житі в Газі! Не знаю! Навіть Пхеньян (принаймі зовні) виглядає респектабільнишим!
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16.10.2023 16:11 Відповісти
А щодо потрапляння палестинських террористів- то ці ж "роксоляни" привезуть з собою виводки майбутніх террорів -поки що малолітніх. Але ! Гени пальцем не роздавиш!
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16.10.2023 16:13 Відповісти
в Ізраїлі та Сирії є значний відсоток арабів-християн - вони ще з часів хрестових походів зберігають свою віру. Але в терористи йдуть тільки араби-мусульмани - так, що справа не в генах, а в середовищі виховання
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16.10.2023 16:39 Відповісти
та ні..роксоляни-профури поїдуть через Україну в Європу.разом зі своїми виводками араболичинок та бородатими бармалеями в трусіках
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16.10.2023 16:45 Відповісти
Евакуаційний рейс для українців з Ізраїлю: мінімум 400 євро з людини, а далі «крутіться, як хочете».
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16.10.2023 16:18 Відповісти
не меліть дурниць! "українців" Рабіновіча,Злочєвсково.Табачніка тощо теж евакуювали? вони крутитимуться,за них не переживай,диванний гуманіст
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16.10.2023 16:48 Відповісти
українців??? це він так тепер називає шалав родом з України,які повиходили заміж за бородатих палестинських бармелеїв і разом з ними та 3-4 личинками хочуть втекти в Європу ч/з Україну? а про що вони разом з бармалеями в трусіках думали коли нападали на Ізраїль,коли бармалеї вбивали і гвалтували дітей та жінок в кібуцах?
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16.10.2023 16:37 Відповісти
Дійсно цікаво що це за такі українці в секторі газа??Походу корупціонери і кримінал якийсь,засіли там щоб їх ніхто не шукав і далі свої чорні справи дистанційно робили..
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16.10.2023 16:51 Відповісти
ложь. в секторе Газа нет украинцев
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16.10.2023 16:55 Відповісти
Что Украинцы делают в секторе Газы? О_о это те, которых не пустили в северную корею?))) очень странно.
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16.10.2023 17:06 Відповісти
ага 2 миллиона "украинцев" внезапно. Хотя наши коррупционеры и не такое могут.
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16.10.2023 17:19 Відповісти
эти граждане - украинки, принявшие ислам, их мужья махмуды и потомство
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16.10.2023 17:52 Відповісти
 
 