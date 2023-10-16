Зростає кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, - Лубінець

Зростає кількість громадян України, які просять про допомогу з евакуацією із Сектору Гази. Зв’язок із ними наразі нестабільний.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував український омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо списків - вони зростають, зростає кількість громадян України, які просяться на допомогу на евакуацію із Сектору Гази. Також у списку почали з'являтися чоловіки, які теж є громадянами України, які звертаються за допомогою", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є зв'язок з українцями у секторі Гази, омбудсмен зазначив, що є, і підтвердив, що із зв'язком дійсно є проблеми - він постійно зникає, переривається.

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"Але більше половини всіх українців, які запросили про евакуацію, знають про те, що буде відбуватися евакуація саме через цей пункт перетину Рафах, і більше половини вже (перебувають. - Ред.) у безпосередній близькості до цього пункту перетину. У першу чергу це - ті громадяни, у яких зруйновано житло і вони інколи просто пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину", - зазначив Лубінець.

За його словами, усі решта громадян України поінформовані про те, що як тільки з'явиться інформація про відкриття цього пункту перетину, то терміново треба знаходити можливість фізично туди доїхати, дійти тощо.

Також Лубінець додав, що єгипетська влада запевнила, що евакуація громадян України буде в них у пріоритеті.

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За словами Лубінця, у понеділок о 12-й годині український посол передав представнику офіційної влади Єгипту списки, який підтвердив, що влада Єгипту зараз працює над тим, щоб максимально швидко відкрити пункт перетину Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав.

"Але станом на зараз - я буквально нещодавно спілкувався з нашим послом - офіційної інформації щодо відкриття пункту перетину на цей час немає, і влада Єгипту поки не надала офіційного дозволу, щоб евакуаційні групи наближалися ближче до цього пункту перетину", - розповів Лубінець.