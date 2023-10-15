МЗС України працює над вивезенням із Сектора Гази майже 260 громадян, - Зеленський

У Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян, МЗС України працює над тим, щоб евакуювати їх звідти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході, в Ізраїлі та на території Сектора Гази. Триває евакуація українців з Ізраїлю. Уже понад 200 осіб було вивезено до Румунії, здебільшого жінки та діти. Готуються нові рейси", - сказав він.

За словами Зеленського, "відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази. Виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує".

"Ще раз звертаюся до всіх українців, усіх українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги. У будь-який час, у будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном", - сказав він.

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