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МЗС України працює над вивезенням із Сектора Гази майже 260 громадян, - Зеленський

зеленський

У Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян, МЗС України працює над тим, щоб евакуювати їх звідти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході, в Ізраїлі та на території Сектора Гази. Триває евакуація українців з Ізраїлю. Уже понад 200 осіб було вивезено до Румунії, здебільшого жінки та діти. Готуються нові рейси", - сказав він.

За словами Зеленського, "відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази. Виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує".

"Ще раз звертаюся до всіх українців, усіх українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги. У будь-який час, у будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Ізраїль (1647) Палестина (68) Сектор Гази (187) евакуація (2321)


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Топ коментарі
+37
А **** ці українці робили в осередку ХАМАС?

Вони серед терористів за покликом серця чи за контрактом?
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15.10.2023 21:44
+27
Тобто хамасівські дружини привезуть своїх чоловіків в Україну
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15.10.2023 21:53
+26
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15.10.2023 21:43
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Ізраїль вперше у світі застосував лазерні системи ППО проти ракет, запущених ХАМАС по території країни.

На відео, яке публікують місцеві канали, ймовірно, робота такого лазеру.
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15.10.2023 21:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1713614096728252819 https://twitter.com/i/status/1713614096728252819

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15.10.2023 21:38 Відповісти
Охрана, отмена: израильские военные https://twitter.com/sentdefender/status/1713619824830558446 опровергают использование «лазерной ПВО», - OSINTdefender.
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15.10.2023 21:39 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/41281

Судячи з цього відео, першу ракету збито лазером. Видно характерний промінь, який прошиває ракету та йде далі в небо.
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15.10.2023 21:45 Відповісти
як що тільки залізний купол і такий результат, то як лазар буде діяти?
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15.10.2023 22:10 Відповісти
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15.10.2023 21:37 Відповісти
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15.10.2023 21:38 Відповісти
неа... напевно вже мет пішов
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15.10.2023 22:06 Відповісти
це той мед, який кулеба збирає ?
а це протипіхотний мед?
чи протитанковий ?
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15.10.2023 22:23 Відповісти
Сестра сьогодні сказала, що страшно було в перші дні війни,але страшніше зараз, бо зеболото хуже орка. Орка можна вбити, зеболото має статус без законня
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15.10.2023 22:33 Відповісти
Шикарну фотку підібрав Цензор .
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15.10.2023 22:04 Відповісти
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15.10.2023 21:43 Відповісти
Актуальна Правда

@apravda

·

https://twitter.com/apravda/status/1713185616756662504 14 окт.

Вдова загиблого українського героя, вже півроку не може оформити документи, бо чиновники спеціально затягують час, щоб не виплачувати компенсацію 15 мільйонів, Зеленський, тобі не соромно???

https://twitter.com/i/status/1713185616756662504
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15.10.2023 22:04 Відповісти
А коли зеленському було соромно? Для того треба совість мати
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15.10.2023 22:40 Відповісти
А **** ці українці робили в осередку ХАМАС?

Вони серед терористів за покликом серця чи за контрактом?
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15.10.2023 21:44 Відповісти
Питання в яблучко! Мабуть і в північній Кореї є українці яких потрібно рятувати!
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15.10.2023 21:52 Відповісти
Хто як і за що. Чоловіки допомагали ракети хамасу клепати а жінки відтворювали населення Гази, та й ще за українську наречену не треба було калим платити. Тим більше що в Газу мож заїхати через Єгипет
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15.10.2023 21:59 Відповісти
Можна сміливо припускати, що ти діти від палестинців мають українське громадянство.
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15.10.2023 23:25 Відповісти
у мене теж це запитання. що ті українці робили у газах?
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15.10.2023 22:14 Відповісти
Як що я не помиляюсь, палестинці багато вчилися в Україні, понаходили собі жінок, з'явилися діти, ну і т.п. Але питання як можно було повертатися в цей Богом покинутий район!!!
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15.10.2023 22:22 Відповісти
Ні те, ні те. Просто вони не влізли до літака з мамою Рімою та папою Сашею, який вилетів за добу до подій.
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15.10.2023 23:40 Відповісти
Дебіл!У секторі газа знаходилось 13000 представників ООН(украіна є член оон).Це те саме казати як що богата людина то вона все краде.
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16.10.2023 05:07 Відповісти
особистий бубін контроль нічого доброго українським заложникам
(не підтверджене) нічого нікому не гарантує,
був би живий сержант Журавель - він би підтвердив....
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15.10.2023 21:47 Відповісти
только об этом хотел написать...(
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15.10.2023 22:02 Відповісти
Азовці також
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15.10.2023 23:41 Відповісти
Совсем совести нет
Из украинских городов своих граждан не вывез
Их там убивали
Насиловали
Пытали
А теперь он туда делегации возит
Абсолютно аморальный человек
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15.10.2023 21:52 Відповісти
Тобто хамасівські дружини привезуть своїх чоловіків в Україну
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15.10.2023 21:53 Відповісти
250 терористів хамасу Х 4-5 дітей у кожного = 1000 терористів через 10-20 років
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15.10.2023 21:55 Відповісти

Всі пам'ятають "https://suspilne.media/160009-ukrainci-afganistanu-zvernulisa-do-zelenskogo-iz-prohannam-evakuuvati-ih/ евакуацію сотень громадян України з Афганістану? " у 2021 році?
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15.10.2023 22:53 Відповісти
гунявое чмо до самых первых прилетов ракет 24 февраля рассказывало всем что войны не будет, сидите дома а весной на шашлыки. А сейчас, когда каждая копейка на счету, армии нужны дроны, тепловизоры, и куча прочих вещей на которые народ собирает вскладчину - оно ради пиара ***** решило вывозить из Газы пару сотен ******** вышедших замуж за палестинцев учившихся в украинских ВУЗах. ******
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15.10.2023 22:02 Відповісти
от не знаю дати зеленим щє 100 днів чи все таки визнаємо,
шо піздовня зелена ні на що не здатна і почнемо виправляти помилки?
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15.10.2023 22:04 Відповісти
зеленим треба дати пожиттєво, бо в них вже було 4,5 роки, за які вони показали своє антидержавне нутро, свою аморальність та роботу на ворога, від офісу президента та слуг у ВР, до депутатів сільрад на місцях. зеленський та його "слуги" це політтехнологічний проект Бєні та кремля, який був повністю побудований лише на піарі та серіалі "слуга народу". Це промоскальська обманка, яка нищить Україну зсередини вже 4,5 роки. Неможна перемогти кремль, поки при владі слуги кремля.
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15.10.2023 22:13 Відповісти
сітуація тупікова - і вибори не треба і влада ****.
бубовня зелена в плясі!
а *** ви нас тронете!
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15.10.2023 22:17 Відповісти
ти собі дай 100 днів - сраний ухилянте
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15.10.2023 22:17 Відповісти
Тут доречний вислів Ульянова - Леніна, що "промедление смерти подобно".
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16.10.2023 09:04 Відповісти
Хто з притомних українців міг жити в Газі? Напевно газуни поробили шлюби з українками за бабло, отримали паспорти, а тепер ці «українці» просяться евакуювати ї, як це було в Афганістані.
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15.10.2023 22:10 Відповісти
так, чекаємо на нових українців в тюрбанах і хіджабах, бо https://www.youtube.com/watch?v=9NkQom_LwaA центр корегування шахедів поки що в змозі охопити тільки один Київ.
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15.10.2023 22:26 Відповісти
навіщо когось привозити з Гази????? у нас тут діти. Ще нам терористів не вистачало
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15.10.2023 22:20 Відповісти
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15.10.2023 22:24 Відповісти
Дивилася опитування про вибори. 68% за зе. Дивно, бо село моєї мами хоче список кандидатів без нього. Думаю,синдром граблі потрібно вилікувати, бо в Україні тільки одна Буча чи один Маріуполь
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15.10.2023 22:36 Відповісти
48% за зе, опитування проводила приватна фірма, закрита і Донбас . Притула і дерьмак були в списку
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15.10.2023 23:21 Відповісти
Та це улюблена справа влади для піару. Вивезти звідкілясь закордоном громадян. Згадайте - з Китаю під час коронавірусу, з Афганістану. Максимальна увага ЗМІ, спецназ який-небудь, купа чиновників. Добре відволікає від внутрішніх справ.
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15.10.2023 22:27 Відповісти
Шкіряк з Зоряном з Катманду...від землетрусу рятував земляків..під Ілом страждав..
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15.10.2023 22:31 Відповісти
Геть здуріло зелене. Нормальні в сеторі газа не живуть. Велком, хамаз, в наш дім?
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15.10.2023 22:39 Відповісти
фсбшная агентура с украинскими паспортами
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15.10.2023 22:42 Відповісти
В чому приколжити в Секторі Газа? Що там робити???
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15.10.2023 22:52 Відповісти
там они жили на халяву...
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15.10.2023 22:57 Відповісти
В каком смысле?

Ну, пусть даже на халяву, но жить среди террористов - то как надо любить халяву?!?!??!
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15.10.2023 23:05 Відповісти
Привезуть нам маленьких арабчат -хасасовців! А УКРАЇНЦІВ ЗІ СХОДУ НЕ ВИВЕЗ(((
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15.10.2023 23:03 Відповісти
може воно - президент Сектор Газу, а не Украъни?
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15.10.2023 23:10 Відповісти
А сколько людей вывезли из Мариуполя зеленожопые ублюдки ?
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15.10.2023 23:13 Відповісти
Як там колись віщав гроссмейстер Х...... - Ані убєжалі. Ми нє успєлі подать "руку помощі"
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16.10.2023 00:51 Відповісти
Гроші на це є, на телемараху.ню є, на міністрів та їх яйця, на квартальні телешоу є, а, блт, на армію немає...
Вивезти з Гази це святе, хоча якого х вони там були? А ска про Маріуполь мовчимо...
Тобі, блт, урод, місце вже давно заброньовано, разом з командою, на шашличках, разом з московитами... А ще не забуваймо, що Буча, Ірпінь і багато інших міст постраждали саме завдяки "невдалій" політиці правлячої партії: як вони активно розмінували Чонгар(відкрили двері з півдня), шашличкі та зменшення витрат на армію(все настіж відкрили) та не забуваймо як дороги постелили для руського міру, в силові структури орчиї агентів посадили, які закони приймають....
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16.10.2023 02:06 Відповісти
Його висери мені нагадують премєрства тімошонки(вона працює).Тіки різніця велика-небуло війни і сотень тисяч жертв в украіні.Воно як було дешевим актьором так і залишилось.
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16.10.2023 05:00 Відповісти
 
 