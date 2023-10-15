МЗС України працює над вивезенням із Сектора Гази майже 260 громадян, - Зеленський
У Секторі Гази перебувають майже 260 українських громадян, МЗС України працює над тим, щоб евакуювати їх звідти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.
"Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинилися на Близькому Сході, в Ізраїлі та на території Сектора Гази. Триває евакуація українців з Ізраїлю. Уже понад 200 осіб було вивезено до Румунії, здебільшого жінки та діти. Готуються нові рейси", - сказав він.
За словами Зеленського, "відомо про майже 260 наших людей, які зараз перебувають у Секторі Гази. Виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян. Українські дипломати готові допомогти кожному нашому громадянину, який цього потребує".
"Ще раз звертаюся до всіх українців, усіх українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги. У будь-який час, у будь-який спосіб звертайтеся до наших дипломатичних представництв за кордоном", - сказав він.
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На відео, яке публікують місцеві канали, ймовірно, робота такого лазеру.
Судячи з цього відео, першу ракету збито лазером. Видно характерний промінь, який прошиває ракету та йде далі в небо.
а це протипіхотний мед?
чи протитанковий ?
@apravda
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https://twitter.com/apravda/status/1713185616756662504 14 окт.
Вдова загиблого українського героя, вже півроку не може оформити документи, бо чиновники спеціально затягують час, щоб не виплачувати компенсацію 15 мільйонів, Зеленський, тобі не соромно???
https://twitter.com/i/status/1713185616756662504
Вони серед терористів за покликом серця чи за контрактом?
(не підтверджене) нічого нікому не гарантує,
був би живий сержант Журавель - він би підтвердив....
Из украинских городов своих граждан не вывез
Их там убивали
Насиловали
Пытали
А теперь он туда делегации возит
Абсолютно аморальный человек
Всі пам'ятають "https://suspilne.media/160009-ukrainci-afganistanu-zvernulisa-do-zelenskogo-iz-prohannam-evakuuvati-ih/ евакуацію сотень громадян України з Афганістану? " у 2021 році?
шо піздовня зелена ні на що не здатна і почнемо виправляти помилки?
бубовня зелена в плясі!
а *** ви нас тронете!
Ну, пусть даже на халяву, но жить среди террористов - то как надо любить халяву?!?!??!
Вивезти з Гази це святе, хоча якого х вони там були? А ска про Маріуполь мовчимо...
Тобі, блт, урод, місце вже давно заброньовано, разом з командою, на шашличках, разом з московитами... А ще не забуваймо, що Буча, Ірпінь і багато інших міст постраждали саме завдяки "невдалій" політиці правлячої партії: як вони активно розмінували Чонгар(відкрили двері з півдня), шашличкі та зменшення витрат на армію(все настіж відкрили) та не забуваймо як дороги постелили для руського міру, в силові структури орчиї агентів посадили, які закони приймають....