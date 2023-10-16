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Новости Агрессия России против Украины Война
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Активизировались "актеры-разведчики": Данилов заявил, что Кремль хочет создать новый политический проект и расколоть Украину

данилов

Поскольку единственный шанс для России преодолеть Украину – это внутренний раскол, РФ пытается создать новую агентурную сеть, которая добилась бы внутренней дестабилизации в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время по всем признакам, ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации. Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент вопят о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - говорится в сообщении.

Данилов отметил также, что "украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных вражеских действий, выявляя и прекращая их. В свою очередь, украинцы должны проявить выскоку степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной жизнедеятельности".

Также читайте: РФ теряет часть своих "агентов влияния" в мире, поэтому вынуждена искать новые каналы распространения пропаганды, - ГУР МО

Отметим, что предположительно в этом сообщении Данилов намекает на экс-советника ОП Алексея Арестовича. Арестович заявлял, что служил в 72-й механизированной бригаде как разведчик и осуществил 33 боевых выхода. Также Арестович снимался в рекламе и выступал в театре.

Напомним, недавно экс-советник ОП Алексей Арестович заявлял, что "украинское руководство неадекватно и коррупционно, подавляет бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов", критиковал контрнаступление ВСУ, ставил под сомнение суверенитет Украины и призвал провести выборы.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) информационная война (679) пропаганда (3683) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+56
Аааа, так резниковы поворознюки, кошевые и т.д. это оказывается агентура Кремля!
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16.10.2023 17:20
+45
Це Данилов про Марахфон?
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16.10.2023 17:20
+45
А шо такое? Ермак с холуями уже не справляется?
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16.10.2023 17:20
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Аааа, так резниковы поворознюки, кошевые и т.д. это оказывается агентура Кремля!
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16.10.2023 17:20 Ответить
Ця мережа створена ще до 24.02.2022-го.
Кулініч лише верхушка айсберга.
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16.10.2023 17:26 Ответить
Може вони і хочуть « нову мережу». Можливо, вже працюють.

Але в Україні е « стара мережа», яка створювалась ще з радянських часів.
Це дуже потужна мережа.
На різних гілках « влади».
З «місцевими осередками» у кожному місті.

Як до цього, Данілов?

Летинант Баканов її знищив?
Викрив?
Сталися суди?
Чи була « люстрація»?

Що зроблено?!??? Нічого!

» Стара мережа» зрадників не знищена, та москалі ще й створюють нову.
А « влада» нам казки розповідае…
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16.10.2023 17:40 Ответить
бояться конкуренції
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16.10.2023 17:40 Ответить
Це стара агентура. Воно ж сказало - нову. Відповідальний - зеленский з своїми Новими призначеннями.
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16.10.2023 18:40 Ответить
Так і ти теж мацкварота гнида
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16.10.2023 22:20 Ответить
Це Данилов про Марахфон?
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16.10.2023 17:20 Ответить
Про боротьбу з корупцією.
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16.10.2023 17:26 Ответить
Це Данілов про бородьбу башен кремля.
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16.10.2023 20:04 Ответить
Це Люся, чи що?
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16.10.2023 17:20 Ответить
Это зоотехник по образованию, рэкетир по призванию и мудак по жизни.
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16.10.2023 17:32 Ответить
а кто он по понятиям?
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16.10.2023 17:52 Ответить
Так агентура вся при здравії . Гарно живе ситно їсть свадьбИ гуляє . А ****
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16.10.2023 17:20 Ответить
А шо такое? Ермак с холуями уже не справляется?
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16.10.2023 17:20 Ответить
Що, ваша шашлично-дєрьмаковська "******* нових ліц" вже не справляється, потрібна нова?
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16.10.2023 17:21 Ответить
Саме тому за вживання кацапської в публічних місцях потрібно відразу бити в "морду ліца" і штрафувати...
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16.10.2023 17:22 Ответить
Що то все Зельоноє шобло на камери повискакувало? Яку токсичну для Зельоного інформацію прикривають?
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16.10.2023 17:22 Ответить
данілов рекламує люсю. вдають протистояння між зе"патріотами" та "люсєпідарами".
а підари і ті і інші
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16.10.2023 17:23 Ответить
Це так, саме політтехнологи ОПи "зарядили артиста -розвідника" із проросійською повісткою, щоби "патрійот Вова" , на фоні проросійського Арєстовича виглядав "мудрим захисником Вітчизни" . І Данілов просто один із тих негідників- спікерів, через якого розкручують виборну технологію.
А нарід усе сприймає за чисту монету.
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16.10.2023 17:31 Ответить
саме так. Точніше, курви вони, ***** політичні.
Бо на іншій гілці один наш колега назвав їх "девочками"...
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16.10.2023 19:23 Ответить
Вся агентурна мережа вже давно сформована, знаходиться в ОП та 24/7, починаючи з травня 2019, працює проти воюючої України... Тєбє лі про ета нє знать, Даня???
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16.10.2023 17:23 Ответить
Данілов , внутрішній розкол створює ЗЕвлада , бо суспільство і військо вже зрозуміли що ніякої перемоги вам не потрібно ,вашу шоблу цікавить тільки як можна довше залишитись при владі щоб і надалі безкарно грабувати країну .
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16.10.2023 17:23 Ответить
А стара агентура чим не влаштовує?
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16.10.2023 17:24 Ответить
"Актори та аферисти"....
Та це ж про керівництво Слуг народу сказано!! Невже з їх числа Путін собі агентів вербує?
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16.10.2023 17:25 Ответить
Стара агентура хвилюється, що її замінять новою, я вірно зрозумів?
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16.10.2023 17:26 Ответить
Це про абдристовича?
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16.10.2023 17:26 Ответить
Хватит болтать ерундой !
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16.10.2023 17:27 Ответить
Данілов, чому твій син не в Україні? Він же дорослий.
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16.10.2023 17:28 Ответить
Він же пояснив, що обидва сина - військові, знаходяться в Україні.
Не воюють, але то вже таке...
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16.10.2023 17:33 Ответить
Штабні пацючари? Такі ж жирні, як папашка? Корочки УБД десь заслуговують, яйцюни?
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16.10.2023 17:38 Ответить
"У одного Париж - це військова частина , у другого Париж - частина територіальної оборони під Києвом у селищі. А починати виправдовуватися и комусь шось доводити я не бачу сенсу" /Данілов/
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16.10.2023 18:14 Ответить
Ну чому ж не бачить сенсу? Сенс є. Його викормиші там, де вони є, залишаться цілими і неушкодженими. без протезів, без милиць, з корочками УБД, орденами. І рожевими рилами.
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16.10.2023 18:18 Ответить
ці пояснення для кого? я не вірю зоолікарням.
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16.10.2023 18:54 Ответить
Зоолікарям, котрі займаються своєю фаховою справою, я вірю.
А от ветеринарам-фельдшерам на посаді секретаря РНБО якось віри мало.
Але маємо те що маємо
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16.10.2023 19:25 Ответить
а на хер їм нова мережа, чим ваша зелена зграя диких мавп їх не влаштовує? - ви вже спаскудили i забруднили "малоросцiянством" все навколо себе. чи може ревнуєте, шо вони дешевших кловунiв знайдуть?
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16.10.2023 17:29 Ответить
а шо, старая уже куда-то исчезла?
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16.10.2023 17:29 Ответить
Я так розумію, що до часу, коли "інагєнтамі" проголосять усіх, хто критикує "найвеличнішого" та ОП залишилося чекати не довго.
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16.10.2023 17:32 Ответить
Дайте, вгадаю те, що не договорив Данілов. Нова мережа - це Порошенко, Червінський, Пашинський, можливо Залужний. Нє?
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16.10.2023 17:32 Ответить
ще Турчинов, який керував ракетной програмой при Порошенко.
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16.10.2023 18:56 Ответить
Свадьби прокурорів, кенти Єрмака на гос закупках, то фсьо "агенти Кремля"? Імпотентноє НАБУ, закриті Ротердам+...

Кругом адні ахгенти Кремля 🤯
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16.10.2023 17:36 Ответить
Ут уяви собі - то справді агенти кремля. Все, що на шкоду Україні - то на благо раші. А значить - то агенти кремля. І дуже часто - завербовані кремлем. ДУЖЕ ЧАСТО!
Думай. Воруши мізками.
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16.10.2023 17:40 Ответить
Та не може бути.Арестовіч нагородженний презом очередним званням за оборону офіса презідента на пару з нетаким руським фейгіним оказався не ІПСО а агентом.Та ні то клятий порошнко дуже хоче виборів(у нього і адвокат теж руський.Кок же задовбал цей дегенірат фейсбучний.
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16.10.2023 17:36 Ответить
всё решается просто как никогда - откройте границы для остатков пророссийски настроенного населения.
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16.10.2023 17:37 Ответить
Серйозно? Тут ухилянтів сотні тисяч, і тільки для проросійського населення відкриють кордони то усі ухилянти вмить будуть на іконці путіна клястися як вони ******* расію лиш би їх випустили
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16.10.2023 17:40 Ответить
я что-то не могу понять. зачем нужно насильно держать в воюющей стране антигосударственно настроенное население? зачем такой риск? зачем вам все эти люди?
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16.10.2023 18:16 Ответить
Тому що разом з проросійським населенням втече ще пів країни котре зараз на чемоданах сидить,а якащо таке станеться то Україні кінець по суті прийде
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16.10.2023 18:21 Ответить
Це Мечиславович так тактовно натякає на акторів -розвідників Люсю Арєстовіча та Кірюшу Буданова?? а Мечіславовіч не пробував про це переговорити з Бакановим №2-Малюком?
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16.10.2023 17:38 Ответить
Все дуже просто, якщо є підозра на співпрацю з ворогом, встановлюється прослушка таких персонажів, залучаються кіберфахівці котрі можуть відслідковувати подібних персонажів в інтернеті,збирається доказова база і в суд, а потім таких бевзів на наших ще поміняти можна.
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16.10.2023 17:38 Ответить
Рожеве поні
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16.10.2023 18:18 Ответить
як скажеш
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16.10.2023 18:22 Ответить
Тобто коли вже нарешті сформується опозиція цій диктатурі Зе-підра, почнуть верещати що це рука кремля і пересадять по тюрмам.
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16.10.2023 17:39 Ответить
Та всі давно знають про Єрмака! Теж мені новина
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16.10.2023 17:39 Ответить
Раскол в обществе спровоцирован неравноправием и несправедливостью.
Когда одним окопы и смерть, а другим Мальдивы с Сейшелами.
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16.10.2023 17:42 Ответить
Та це ми нова мережа: зе не любимо. А оте все патріоти
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16.10.2023 17:42 Ответить
А чому не назвати речі своїми іменами і вказати пальцем на росіянина-білоруса Арестовича? Хто його військовозобов'язаного (підполковника!!) випустив за кордон? Стирчать вуха Єрмака і тут?
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16.10.2023 17:42 Ответить
Оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні. нова прорашестська агентурна мережа в Україні була створена у 2016 році під псевдоназвою "квартал 95",і котра до сьогодні успішно працює на благо 3,14дерції ,
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16.10.2023 17:43 Ответить
Мечиславович сказав А але вперто не хоче говорити Б...Хто Люсю-актора-розвідника виставляв більше року на телеекрани та в Ютуб? Чи це не високий,мордатий,небритий бевзь,який не залишає маленького Зелю і на хвилину і завжди похмуро маячить у нього за спиною? Підозрюю,навіть і в туалеті. Єрмак з ФСБ....
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16.10.2023 17:47 Ответить
Це саме негідники із ОПи і Данілов розкручують передвиборчу технологію, знову розколюючи країну на протистояння "проросійський- патріотичний".
Це повторення усіх технологій ведмедчука про "три сорта України", вкиду мовного протистояння.
Тепер політтехнологи Зеленько-Єрмака( твж самі що ісу ведмедчука), знову пішлипротореною доріжкою. Знайшли як розкрутити спарінг- парнера Боневтіку
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16.10.2023 17:47 Ответить
в мене є знайомий, який на 2 рік війни стверджує, що ніколи рашка не наступала зі сторони бєлораши, що я все вигадала, а насправді лука тільки й те робив, що хотів миру, а ми все спаплюжили та зірвали мирні перемовини й таке інше, ось й отримали по заслугах... й таких до фіга...
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16.10.2023 17:51 Ответить
Нагадайте, який там рейтинг довіри до самого Данілова уже.
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16.10.2023 18:02 Ответить
Гівняна спроба зоотехніка «м'ячика» створити враження, що сам він і ОПг не є агентурою *********
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16.10.2023 18:02 Ответить
- Любий, ти що: дрочиш?
- Клянуся, люба, - то рука Кремля! (с)
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16.10.2023 18:04 Ответить
Хто висловлюється,що влада банально КРАДЕ,то звичайно агентура Кремля! Мовчіть,люди,бо вас ще й посадять.
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16.10.2023 18:07 Ответить
Люська вже відповів, що головна функція Данілова "******* державною".
Мілиє ругаюца толька тешаца) Піпл хаває.
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16.10.2023 18:17 Ответить
Свєта, якщо вам цікаво, то в українців вибір обмежений:
- повернутись до кордонів 1991 року,
- або мордоряни будуть крок за кроком знищувати Україну і українців як націю, і вони цього не приховують. "Корейського миру" не буде.
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16.10.2023 22:19 Ответить
Нажаль рівень теперішньої корупції приведуть до розколу набагато ефективніше чим люба агентурна сітка...
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16.10.2023 18:27 Ответить
ЯдАнілов, зауваж одне, що ти сам таку хєрню несеш, що скоро ти всіх українців припишеш до ворогів України, за критику тебе і всій вашій зеленій шоблі!!! Дебіл ***....
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16.10.2023 18:37 Ответить
Єрмак Татаров - це і є мережа, а зєлєбуба тупа маріонетка в їх лапках.
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16.10.2023 18:56 Ответить
Сайт ВЧК опублікував інфу про весілля Птіцеайнена (так Беня називав Курочкіна),Самим дорогим гостем там був Сірожа "Полужид" Кірієнко,Покійний Женька Пригожин теж вітав. А гніздечко вибрав знатне, навколо всі друзі Х.... А нач. 9 управління 5 служби ФСБ (шпіонаж,террор проти України) Петровський який рік відпочиває в санаторіях і платить, ясна річ, сам Птіцеайнен. Нікого нового не шукають. Всі перевірені кадри ще з часів Віті Ростовського. І агент Казбек. який привів ветеринара на секретарство, щоб відбирав майно в Пороха, теж з перевірених агентів.
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16.10.2023 19:20 Ответить
Це він про 95 квартал має на увазі? Бо при владі зараз якраз і є кремлівські актори-розвідки і кроти Єрмак і Зеля
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16.10.2023 19:36 Ответить
служив у 72 механізованій бригаді, як розвідник та здійснив 33 бойові виходи в эфиры твакого же ****** -фейгина
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16.10.2023 19:50 Ответить
Російську мову в Україні просувають Боневтік черед "Дом" і "Фрідом" та гальмування законів в парламенті. Недавно Кім розповів, що не потрібно заважати наріду слухати російські пісні та користуватися російською мовою, а "слуги" і їх брати в Раді "риги" гальмують закон про заборону московської церкви. А коли луганський Данілов говорив про це, то в які одежі він був, в чорній?
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16.10.2023 20:39 Ответить
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Данилов за критику власти,объявил Арестовича агентом ФСБ.Данилов,а Гиркин это агент СБУ??))
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16.10.2023 20:46 Ответить
ПЕТРУШКИ С МАТРЁШКАМИ И КОЗЛЫ СТАРЫЕ !?)
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16.10.2023 21:22 Ответить
 
 