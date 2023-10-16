Активизировались "актеры-разведчики": Данилов заявил, что Кремль хочет создать новый политический проект и расколоть Украину
Поскольку единственный шанс для России преодолеть Украину – это внутренний раскол, РФ пытается создать новую агентурную сеть, которая добилась бы внутренней дестабилизации в Украине.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время по всем признакам, ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации. Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент вопят о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - говорится в сообщении.
Данилов отметил также, что "украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных вражеских действий, выявляя и прекращая их. В свою очередь, украинцы должны проявить выскоку степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной жизнедеятельности".
Отметим, что предположительно в этом сообщении Данилов намекает на экс-советника ОП Алексея Арестовича. Арестович заявлял, что служил в 72-й механизированной бригаде как разведчик и осуществил 33 боевых выхода. Также Арестович снимался в рекламе и выступал в театре.
Напомним, недавно экс-советник ОП Алексей Арестович заявлял, что "украинское руководство неадекватно и коррупционно, подавляет бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов", критиковал контрнаступление ВСУ, ставил под сомнение суверенитет Украины и призвал провести выборы.
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Кулініч лише верхушка айсберга.
Але в Україні е « стара мережа», яка створювалась ще з радянських часів.
Це дуже потужна мережа.
На різних гілках « влади».
З «місцевими осередками» у кожному місті.
Як до цього, Данілов?
Летинант Баканов її знищив?
Викрив?
Сталися суди?
Чи була « люстрація»?
Що зроблено?!??? Нічого!
» Стара мережа» зрадників не знищена, та москалі ще й створюють нову.
А « влада» нам казки розповідае…
а підари і ті і інші
А нарід усе сприймає за чисту монету.
Бо на іншій гілці один наш колега назвав їх "девочками"...
Та це ж про керівництво Слуг народу сказано!! Невже з їх числа Путін собі агентів вербує?
Не воюють, але то вже таке...
А от ветеринарам-фельдшерам на посаді секретаря РНБО якось віри мало.
Але маємо те що маємо
Кругом адні ахгенти Кремля 🤯
Думай. Воруши мізками.
Когда одним окопы и смерть, а другим Мальдивы с Сейшелами.
Це повторення усіх технологій ведмедчука про "три сорта України", вкиду мовного протистояння.
Тепер політтехнологи Зеленько-Єрмака( твж самі що ісу ведмедчука), знову пішлипротореною доріжкою. Знайшли як розкрутити спарінг- парнера Боневтіку
- Клянуся, люба, - то рука Кремля! (с)
Мілиє ругаюца толька тешаца) Піпл хаває.
- повернутись до кордонів 1991 року,
- або мордоряни будуть крок за кроком знищувати Україну і українців як націю, і вони цього не приховують. "Корейського миру" не буде.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid022hR99ZzUPJkzHUv1jXCFMy4oXUHit4Utaq7EBxGvGkjukU5UD11nneYKEdcfYJEkl?__cft__[0]=AZX7F2QLuHe4x6mttdKpbGXHbwNysrMMdSxEIy32sFckLiq_GUXMjLQGXgq0GcqD_I-z8UvBFEO5xpMKKtjtA4tyYb5M7gGjBcDzSISZ8JUyzC59Le0OZQDATyHC89wxwEbi_J8RDYMNjDssDkfCwml_t__VAQa1Qxbz15hLfJdGCA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Данилов за критику власти,объявил Арестовича агентом ФСБ.Данилов,а Гиркин это агент СБУ??))