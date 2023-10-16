Активизировались "актеры-разведчики": Данилов заявил, что Кремль хочет создать новый политический проект и расколоть Украину

Поскольку единственный шанс для России преодолеть Украину – это внутренний раскол, РФ пытается создать новую агентурную сеть, которая добилась бы внутренней дестабилизации в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время по всем признакам, ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации. Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент вопят о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - говорится в сообщении.

Данилов отметил также, что "украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных вражеских действий, выявляя и прекращая их. В свою очередь, украинцы должны проявить выскоку степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной жизнедеятельности".

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Отметим, что предположительно в этом сообщении Данилов намекает на экс-советника ОП Алексея Арестовича. Арестович заявлял, что служил в 72-й механизированной бригаде как разведчик и осуществил 33 боевых выхода. Также Арестович снимался в рекламе и выступал в театре.

Напомним, недавно экс-советник ОП Алексей Арестович заявлял, что "украинское руководство неадекватно и коррупционно, подавляет бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов", критиковал контрнаступление ВСУ, ставил под сомнение суверенитет Украины и призвал провести выборы.