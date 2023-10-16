Столтенберг в разговоре с Орбаном отметил важность поддержки Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В разговоре он отметил важность поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в твиттере.

"Пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о ситуации в Украине и важности нашей поддержки. Во время ужесточения нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать быть сильными вместе в НАТО. Мы также обсудили ожидаемое членство Швеции в Альянсе", - написал Столтенберг.

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