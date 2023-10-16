Столтенберг в разговоре с Орбаном отметил важность поддержки Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В разговоре он отметил важность поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в твиттере.
"Пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о ситуации в Украине и важности нашей поддержки. Во время ужесточения нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать быть сильными вместе в НАТО. Мы также обсудили ожидаемое членство Швеции в Альянсе", - написал Столтенберг.
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Говорить с Орбаном об Украине то же самое, что говорить о ней с Ху#лом.
Урбан - це відомий голівудський актор.
Орбан зрозумів, що гадить, не тільки собі в штани, а і усім Західним Партнерам, але уже не може він зупиниться, діарея у нього, від московитів!!
З ким поведешся, такого лайна і наберешся!