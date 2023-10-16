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Столтенберг в разговоре с Орбаном отметил важность поддержки Украины

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В разговоре он отметил важность поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг написал в твиттере.

"Пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о ситуации в Украине и важности нашей поддержки. Во время ужесточения нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать быть сильными вместе в НАТО. Мы также обсудили ожидаемое членство Швеции в Альянсе", - написал Столтенберг.

Читайте также: Война в Израиле не помешает поддержке Украины со стороны НАТО. Это не слова, а конкретные дела, – Столтенберг

Автор: 

Столтенберг Йенс (1620) помощь и поддержка (872) Виктор Орбан (467)


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Речь шла именно о Швеции в НАТО и плюшках за это голосование мАдярам.
Говорить с Орбаном об Украине то же самое, что говорить о ней с Ху#лом.
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16.10.2023 18:40 Ответить
А що подумав про це Урбан не знаєте?
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16.10.2023 18:41 Ответить
Орбан.
Урбан - це відомий голівудський актор.
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16.10.2023 19:06 Ответить
Я не помилився,а спеціально так набисав)Це скорочення від двох слів "***"н орбан")
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16.10.2023 19:10 Ответить
Урбан образився би дізнавшись, що його призвище - це "скорочення від двох слів "***"н орбан"
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16.10.2023 19:11 Ответить
Навряд це кладовище паприкашів до тями прийде.
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16.10.2023 18:43 Ответить
Вот и все что нужно знать о НАТО. На счет нас общаются, на счет Швеции обговаривают.
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16.10.2023 18:47 Ответить
Орбан, мабуть, РИДАВ навзрид, від слів правдивих слів Столтенберга!!!
Орбан зрозумів, що гадить, не тільки собі в штани, а і усім Західним Партнерам, але уже не може він зупиниться, діарея у нього, від московитів!!
З ким поведешся, такого лайна і наберешся!
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16.10.2023 19:08 Ответить
 
 