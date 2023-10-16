Столтенберг у розмові з Орбаном зауважив про важливість підтримки України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У розмові він наголосив на важливості підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у твіттері.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності та глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом у НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі", - написав Столтенберг.

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