Столтенберг у розмові з Орбаном зауважив про важливість підтримки України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У розмові він наголосив на важливості підтримки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у твіттері.
"Поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності та глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом у НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі", - написав Столтенберг.
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Говорить с Орбаном об Украине то же самое, что говорить о ней с Ху#лом.
Урбан - це відомий голівудський актор.
Орбан зрозумів, що гадить, не тільки собі в штани, а і усім Західним Партнерам, але уже не може він зупиниться, діарея у нього, від московитів!!
З ким поведешся, такого лайна і наберешся!