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Столтенберг у розмові з Орбаном зауважив про важливість підтримки України

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У розмові він наголосив на важливості підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у твіттері.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності та глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом у НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі", - написав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан про вступ України до ЄС: Ми не знаємо, яка територія цієї країни

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Столтенберг Єнс (1596) допомога і підтримка (1163) Віктор Орбан (562)


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Речь шла именно о Швеции в НАТО и плюшках за это голосование мАдярам.
Говорить с Орбаном об Украине то же самое, что говорить о ней с Ху#лом.
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16.10.2023 18:40 Відповісти
А що подумав про це Урбан не знаєте?
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16.10.2023 18:41 Відповісти
Орбан.
Урбан - це відомий голівудський актор.
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16.10.2023 19:06 Відповісти
Я не помилився,а спеціально так набисав)Це скорочення від двох слів "***"н орбан")
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Урбан образився би дізнавшись, що його призвище - це "скорочення від двох слів "***"н орбан"
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16.10.2023 19:11 Відповісти
Навряд це кладовище паприкашів до тями прийде.
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16.10.2023 18:43 Відповісти
Вот и все что нужно знать о НАТО. На счет нас общаются, на счет Швеции обговаривают.
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16.10.2023 18:47 Відповісти
Орбан, мабуть, РИДАВ навзрид, від слів правдивих слів Столтенберга!!!
Орбан зрозумів, що гадить, не тільки собі в штани, а і усім Західним Партнерам, але уже не може він зупиниться, діарея у нього, від московитів!!
З ким поведешся, такого лайна і наберешся!
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16.10.2023 19:08 Відповісти
 
 