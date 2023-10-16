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НАТО начинает масштабные учения Steadfast Noon по ядерному сдерживанию

нато

16 октября НАТО начинает ежегодные учения Steadfast Noon ("Непреклонный полдень") по ядерному сдерживанию с участием 13 государств-членов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе НАТО.

В Альянсе отмечают, что учения Steadfast Noon являются "плановой тренировочной мерой, которую проводят ежегодно уже более десяти лет".

Как отмечается, в учебных полетах над Италией, Хорватией и Средиземным морем примут участие до 60 самолетов, в том числе новейшие истребители и американские бомбардировщики B-52, приехавшие из США.

В учениях Steadfast Noon участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не используются боевые бомбы. НАТО отмечает, что маневры происходят "не менее чем в 1000 километров от границ России" и "не связаны с текущими мировыми событиями".

Учения, как ожидается, будет продолжаться до 26 октября.

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Автор: 

НАТО (10000) военные учения (3459) ядерная безопасность (495)


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