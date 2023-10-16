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Новини
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НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Noon з ядерного стримування

нато

16 жовтня НАТО розпочинає щорічні навчання Steadfast Noon ("Непохитний полудень") з ядерного стримування за участю 13 держав-членів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в пресслужбі НАТО.

В Альянсі зауважують, що навчання Steadfast Noon є "плановим тренувальним заходом, який проводять щорічно вже понад десять років".

Як зазначається, у навчальних польотах над Італією, Хорватією і Середземним морем візьмуть участь до 60 літаків, зокрема новітні винищувачі та американські бомбардувальники B-52, які прибудуть зі США.

У навчаннях Steadfast Noon беруть участь винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але не застосовуються бойові бомби. НАТО наголошує, що маневри відбуваються "щонайменше за 1000 кілометрів від кордонів Росії" та "не пов'язані з поточними світовими подіями".

Навчання, як очікують, триватимуть до 26 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня НАТО проведе щорічні навчання Steadfast Noon щодо поводження з ядерною зброєю, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6461) військові навчання (2777) ядерна безпека (565)


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випробування термоядерної бомби над Сибіром буде ?

"Заметьте, не я, не я предложил"
Покровские ворота
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16.10.2023 19:38 Відповісти
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16.10.2023 19:45 Відповісти
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16.10.2023 19:57 Відповісти
Стойкий полдень
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16.10.2023 20:02 Відповісти
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16.10.2023 20:09 Відповісти
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16.10.2023 20:22 Відповісти
 
 