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Новости Война
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Рашисты обстреляли 5 районов Харьковщины, повреждены дома

харківщина

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж.

В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом.

"Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Уды Богодуховского района, Ветеринарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Двуречную и Каменку Купянского района и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в г. Изюм около 11:50 человек 72 лет наступил на взрывоопасный предмет. Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести.

Читайте: Вечером 16 октября россияне ударили ракетами по Изюмскому району Харьковщины.

Глава региона также информирует, что идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 83 взрывоопасных предмета.

Автор: 

обстрел (27396) Харьковщина (5577)


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