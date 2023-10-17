Рашисты обстреляли 5 районов Харьковщины, повреждены дома
Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж.
В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом.
"Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Уды Богодуховского района, Ветеринарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Двуречную и Каменку Купянского района и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в г. Изюм около 11:50 человек 72 лет наступил на взрывоопасный предмет. Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести.
Глава региона также информирует, что идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 83 взрывоопасных предмета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль