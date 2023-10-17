Обломки "Шахедов" упали в районе яхт-клуба в Одессе, повреждено частное имущество

Прошлой ночью враг атаковал Одесщину с использованием дронов-камикадзе. Наши силы ПВО уничтожили 6 ударных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждено частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств.

Погибших и пострадавших нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 октября в ходе объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремела серия взрывов.