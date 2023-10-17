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Обломки "Шахедов" упали в районе яхт-клуба в Одессе, повреждено частное имущество

дрон,шахед

Прошлой ночью враг атаковал Одесщину с использованием дронов-камикадзе. Наши силы ПВО уничтожили 6 ударных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждено частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств.

Погибших и пострадавших нет.

Также читайте: Ночью рашисты атаковали Украину ракетами и дронами, - Генштаб

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 октября в ходе объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремела серия взрывов.

Автор: 

Одесса (7901) дроны (3986)


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кажуть малорос Сивохо зіграв в ящик
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17.10.2023 09:06 Ответить
https://t.me/mysiagin/26933 Лучше любой сказки на ночь.
Слава Україні!
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17.10.2023 09:09 Ответить
Там буква "с" в сполученні "не браться' зайва ..
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17.10.2023 09:18 Ответить
 
 